Каменные столбы, туманы и духи: зачем люди веками боялись Чжанцзяцзе

Туризм

Национальный парк Чжанцзяцзе в Китае — это место, где реальность удивительнее фантазии. Кварцитовые столбы, словно парящие острова, скрытые в туманах ущелья и вековые леса создают мир, в котором легко поверить в древние легенды. Здесь каждый камень хранит историю, а воздух наполнен атмосферой тайны.

Каменные джунгли
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Каменные джунгли

Как рождались "каменные великаны"

История Чжанцзяцзе началась сотни миллионов лет назад. В девонский период, когда на Земле только появились первые деревья, на месте будущих гор плескался океан. На дне постепенно накапливались песчаные слои с примесью кварца — они стали основой для будущих скал.

Позже, в мезозойскую эру, когда по планете бродили динозавры, тектонические плиты выталкивали морское дно на высоту свыше километра. Так возникла мощная толща песчаника толщиной около 800 метров. В течение миллионов лет природа вытачивала её: дожди, морозы и реки разрушали мягкие породы, оставляя стойкие кварцитовые "иглы".

Сегодня парк насчитывает более 3 000 каменных столбов высотой до 200 метров. Их современный облик сформировался всего 2 миллиона лет назад, а на вершинах и поныне встречаются растения, дожившие со времён юрского периода.

Самый высокий столб получил название "Пик Косы". Его высота достигает 1 290 м, и он продолжает расти на полмиллиметра в год благодаря движению земной коры.

Легенды и святыни

О Чжанцзяцзе впервые упоминается в хрониках III века, где регион назван "Улинъюань" — "край горных вершин". Для местных народов туцзя и мяо горы считались священными: они верили, что здесь обитают духи и могущественные драконы.

С VIII века сюда приходили даосские монахи в поисках эликсира бессмертия. На высоте 1500 метров они возвели храм Тяньмэнь, более известный как "Небесные врата". Поэт Ли Бай называл эти места "землёй бессмертных", подчёркивая их магическую ауру.

Туризм и современные рекорды

В 1982 году Чжанцзяцзе стал первым национальным парком Китая. С тех пор регион активно развивается. В 1999 году здесь построили уникальный стеклянный мост "Тропа веры" длиной 400 метров. Позже парк приобрёл ещё один мировой рекорд — самый высокий лифт "Байлун", внесённый в Книгу Гиннесса.

Мировую славу горы обрели в 2009 году: Джеймс Кэмерон, вдохновившись этими пейзажами, создал летающие горы Пандоры в фильме "Аватар". После выхода картины один из самых известных пиков переименовали в "Аватар-Халлилуджа", а у его подножия установили статую "Дракона Аватара".

Где находится Чжанцзяцзе

Национальный парк располагается в провинции Хунань, всего в 30 км от одноимённого города. Из Пекина сюда проще всего долететь на самолёте — перелёт займёт 2 часа.

Территория парка занимает почти 400 км² и входит в горную систему Улиншань. К югу парк ограничивает река Лишуй, впадающая в Янцзы.

Природа Чжанцзяцзе уникальна: нижние ярусы гор покрывают широколиственные леса, выше располагаются смешанные и хвойные массивы. На вершинах высотой до 1 890 метров царят суровые скальные пейзажи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Неподходящая обувь → риск травмы на скользких тропах → лучше треккинговые ботинки.
• Поездка летом без защиты → перегрев и сильные ливни → выбрать осень для комфортного климата.
• Отсутствие брони → переполненные отели и высокие цены → бронировать заранее через сервисы путешествий.

А что если…

А что если поехать зимой? Парк меняется: столбы покрываются инеем, леса выглядят сказочно, а поток туристов заметно меньше. Но стоит учитывать прохладную погоду и ограниченную работу некоторых маршрутов.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы
Уникальные пейзажи Переполненность летом
Богатая история и легенды Высокая влажность, туманы
Современная инфраструктура (лифт, мост) Очереди к аттракционам
Лёгкая доступность из крупных городов Необходимость брони заранее

FAQ

Как выбрать сезон для поездки?
Лучшее время — весна и осень. Зимой меньше людей, но прохладно.

Сколько стоит вход в парк?
Цена билета фиксирована, но включает транспорт по территории.

Что лучше: мост или лифт?
Мост даёт адреналин и панораму, лифт — быстрый доступ к верхнему ярусу.

Мифы и правда

Миф: горы Чжанцзяцзе летают, как в "Аватаре".
Правда: столбы стоят на твёрдом основании, но окутаны облаками, из-за чего создаётся иллюзия полёта.

Миф: храм Тяньмэнь построен в недавнем времени.
Правда: его история уходит в VIII век, хотя современный облик отреставрирован.

3 интересных факта

  1. Лифт "Байлун" считается самым высоким открытым лифтом в мире.

  2. Здесь можно увидеть реликтовые растения, возраст которых превышает 100 млн лет.

  3. Более 270 дней в году парк окутан туманами, создающими "облачные водопады".

Исторический контекст

  • III век — первые упоминания в китайских хрониках.

  • VIII век — появление даосских храмов.

  • 1982 год — статус национального парка.

  • 1999 год — строительство стеклянного моста.

  • 2009 год — мировая известность благодаря фильму "Аватар".

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
