Каменные столбы, туманы и духи: зачем люди веками боялись Чжанцзяцзе

Национальный парк Чжанцзяцзе в Китае — это место, где реальность удивительнее фантазии. Кварцитовые столбы, словно парящие острова, скрытые в туманах ущелья и вековые леса создают мир, в котором легко поверить в древние легенды. Здесь каждый камень хранит историю, а воздух наполнен атмосферой тайны.
История Чжанцзяцзе началась сотни миллионов лет назад. В девонский период, когда на Земле только появились первые деревья, на месте будущих гор плескался океан. На дне постепенно накапливались песчаные слои с примесью кварца — они стали основой для будущих скал.
Позже, в мезозойскую эру, когда по планете бродили динозавры, тектонические плиты выталкивали морское дно на высоту свыше километра. Так возникла мощная толща песчаника толщиной около 800 метров. В течение миллионов лет природа вытачивала её: дожди, морозы и реки разрушали мягкие породы, оставляя стойкие кварцитовые "иглы".
Сегодня парк насчитывает более 3 000 каменных столбов высотой до 200 метров. Их современный облик сформировался всего 2 миллиона лет назад, а на вершинах и поныне встречаются растения, дожившие со времён юрского периода.
Самый высокий столб получил название "Пик Косы". Его высота достигает 1 290 м, и он продолжает расти на полмиллиметра в год благодаря движению земной коры.
О Чжанцзяцзе впервые упоминается в хрониках III века, где регион назван "Улинъюань" — "край горных вершин". Для местных народов туцзя и мяо горы считались священными: они верили, что здесь обитают духи и могущественные драконы.
С VIII века сюда приходили даосские монахи в поисках эликсира бессмертия. На высоте 1500 метров они возвели храм Тяньмэнь, более известный как "Небесные врата". Поэт Ли Бай называл эти места "землёй бессмертных", подчёркивая их магическую ауру.
В 1982 году Чжанцзяцзе стал первым национальным парком Китая. С тех пор регион активно развивается. В 1999 году здесь построили уникальный стеклянный мост "Тропа веры" длиной 400 метров. Позже парк приобрёл ещё один мировой рекорд — самый высокий лифт "Байлун", внесённый в Книгу Гиннесса.
Мировую славу горы обрели в 2009 году: Джеймс Кэмерон, вдохновившись этими пейзажами, создал летающие горы Пандоры в фильме "Аватар". После выхода картины один из самых известных пиков переименовали в "Аватар-Халлилуджа", а у его подножия установили статую "Дракона Аватара".
Национальный парк располагается в провинции Хунань, всего в 30 км от одноимённого города. Из Пекина сюда проще всего долететь на самолёте — перелёт займёт 2 часа.
Территория парка занимает почти 400 км² и входит в горную систему Улиншань. К югу парк ограничивает река Лишуй, впадающая в Янцзы.
Природа Чжанцзяцзе уникальна: нижние ярусы гор покрывают широколиственные леса, выше располагаются смешанные и хвойные массивы. На вершинах высотой до 1 890 метров царят суровые скальные пейзажи.
• Неподходящая обувь → риск травмы на скользких тропах → лучше треккинговые ботинки.
• Поездка летом без защиты → перегрев и сильные ливни → выбрать осень для комфортного климата.
• Отсутствие брони → переполненные отели и высокие цены → бронировать заранее через сервисы путешествий.
А что если поехать зимой? Парк меняется: столбы покрываются инеем, леса выглядят сказочно, а поток туристов заметно меньше. Но стоит учитывать прохладную погоду и ограниченную работу некоторых маршрутов.
|Плюсы
|Минусы
|Уникальные пейзажи
|Переполненность летом
|Богатая история и легенды
|Высокая влажность, туманы
|Современная инфраструктура (лифт, мост)
|Очереди к аттракционам
|Лёгкая доступность из крупных городов
|Необходимость брони заранее
Как выбрать сезон для поездки?
Лучшее время — весна и осень. Зимой меньше людей, но прохладно.
Сколько стоит вход в парк?
Цена билета фиксирована, но включает транспорт по территории.
Что лучше: мост или лифт?
Мост даёт адреналин и панораму, лифт — быстрый доступ к верхнему ярусу.
• Миф: горы Чжанцзяцзе летают, как в "Аватаре".
Правда: столбы стоят на твёрдом основании, но окутаны облаками, из-за чего создаётся иллюзия полёта.
• Миф: храм Тяньмэнь построен в недавнем времени.
Правда: его история уходит в VIII век, хотя современный облик отреставрирован.
Лифт "Байлун" считается самым высоким открытым лифтом в мире.
Здесь можно увидеть реликтовые растения, возраст которых превышает 100 млн лет.
Более 270 дней в году парк окутан туманами, создающими "облачные водопады".
III век — первые упоминания в китайских хрониках.
VIII век — появление даосских храмов.
1982 год — статус национального парка.
1999 год — строительство стеклянного моста.
2009 год — мировая известность благодаря фильму "Аватар".
