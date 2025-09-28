Больше, чем Красная площадь: как Москва удивляет туристов и что стоит увидеть каждому

Москва ежегодно принимает миллионы туристов, и каждый из них ищет баланс между классическими маршрутами, комфортом проживания и уникальными впечатлениями. Эксперты индустрии гостеприимства рассказали, что составляет базовый и максимальный туристический набор, чего ждут гости от отелей и на что они готовы тратить в столице.
По данным Мостуризма, средний чек иностранца в Москве в несколько раз выше, чем у россиянина: 206,1 тысячи рублей против 45,8 тысячи. При этом зарубежные путешественники значительную часть бюджета оставляют на транспорт и билеты, а россияне — на гастрономию.
"Для меня "базовый минимум" и "роскошный максимум" достопримечательностей Москвы — это история не про деньги, а распределение времени и сил для туристов", — сказала гид Полина Гурьянова.
Для российских туристов добавляются Зарядье, Музей космонавтики, Новодевичий монастырь, Останкинская башня. Для иностранных — Кремль, метро, храм Христа Спасителя, Парк Победы.
В Москве работают более 2000 гостиниц, от бюджетных до люксовых.
"Сегодня границы между "минимумом" и "максимумом" все больше размываются", — отметила администратор The Carlton, Moscow Дарья Вишнякова.
Россияне оставляют больше всего денег на еду (28%), иностранцы — на третьем месте (17%).
Базовый вариант — ГУМ, Арбат, Никольская, Измайловский Кремль.
Максимум — галерея "Сиринъ", бутик "Ель", сувенирные магазины Третьяковки.
А если в Москву едут всего на один день? Стоит выбрать обзорную экскурсию и совместить её с ужином в ресторане с панорамным видом, например в Москва-Сити.
Какой маршрут выбрать на первый визит?
Красная площадь, метро, Кремль, Третьяковка и прогулка по Арбату.
Сколько стоит неделя в Москве?
Для россиян — от 50 тысяч рублей, для иностранцев — от 200 тысяч.
Что лучше выбрать: отель или апартаменты?
Отель даст сервис, апартаменты — больше свободы и дешевле для семьи.
В XIX веке столицу описывали путеводители с акцентом на монастыри и купеческие дома. Сегодня этот образ сменили Москва-Сити, гастрокварталы и арт-пространства в бывших промзонах, но неизменным осталось одно — Москва всегда была центром притяжения.
Уточнения
Москва́ — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Мегаполис; крупнейший по численности населения город России. По данным ООН, является лучшим городом мира по качеству жизни и развитию инфраструктуры.
