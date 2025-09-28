Больше, чем Красная площадь: как Москва удивляет туристов и что стоит увидеть каждому

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:30
Туризм

Москва ежегодно принимает миллионы туристов, и каждый из них ищет баланс между классическими маршрутами, комфортом проживания и уникальными впечатлениями. Эксперты индустрии гостеприимства рассказали, что составляет базовый и максимальный туристический набор, чего ждут гости от отелей и на что они готовы тратить в столице.

Москва
Фото: Пресс-центр Правительства Москвы by мос.ру, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Москва

Туристический минимум и максимум

По данным Мостуризма, средний чек иностранца в Москве в несколько раз выше, чем у россиянина: 206,1 тысячи рублей против 45,8 тысячи. При этом зарубежные путешественники значительную часть бюджета оставляют на транспорт и билеты, а россияне — на гастрономию.

"Для меня "базовый минимум" и "роскошный максимум" достопримечательностей Москвы — это история не про деньги, а распределение времени и сил для туристов", — сказала гид Полина Гурьянова.

Базовый минимум

  • Красная площадь
  • ВДНХ
  • Третьяковская галерея
  • Арбат
  • Обзорная автобусная экскурсия
  • Колесо обозрения "Солнце Москвы"
  • Парк "Остров мечты"

Для российских туристов добавляются Зарядье, Музей космонавтики, Новодевичий монастырь, Останкинская башня. Для иностранных — Кремль, метро, храм Христа Спасителя, Парк Победы.

Роскошный максимум

  • Москва-Сити и Большой театр
  • Москвариум, Коломенское, ГЭС-2, Московский зоопарк
  • Для иностранцев — Музей Востока, Собор Василия Блаженного, Парящий мост

Отели: от базового до персонализированного

В Москве работают более 2000 гостиниц, от бюджетных до люксовых.

  • Генеральный менеджер Наталья Петрова отмечает, что двухзвёздочный "Ибис Бюджет Панфиловская" можно назвать "комфортным бюджетом", а трёхзвёздочный "Ибис Октябрьское Поле" — "экономным качеством".
  • Вагидэ Копыцкая (отель "Дэтоль") подчёркивает, что даже три звезды могут удивить гостей: меню подушек, отпариватели, пледы, локальные сладости и травяные сборы делают проживание уютнее.
  • Наталья Вильчинская ("Арарат Парк Хаятт Москва") считает, что "роскошный максимум" — это персонализация: личный консьерж, приватная SPA-зона, гастроэкспириенс. В их отеле, например, для ребёнка, увлечённого астрономией, сделали звёздное небо и поставили телескоп.
  • В Four Seasons считают, что измерять люкс "в каратах" бессмысленно: для кого-то это тишина, для кого-то — внимание к деталям.

"Сегодня границы между "минимумом" и "максимумом" все больше размываются", — отметила администратор The Carlton, Moscow Дарья Вишнякова.

Гастрономия и шопинг

Россияне оставляют больше всего денег на еду (28%), иностранцы — на третьем месте (17%).

Гастрономический минимум

  • Столовая №57 в ГУМе
  • "Вареничная №1"
  • "Кафе Пушкинъ"
  • "Восход" в Зарядье
  • "Dr. Живаго"

Гастрономический максимум

  • "Лепим и варим"
  • Чайная "Нитка"
  • Рестораны высокой кухни: White Rabbit, Twins Garden, Beluga, Artest

Шопинг

Базовый вариант — ГУМ, Арбат, Никольская, Измайловский Кремль.
Максимум — галерея "Сиринъ", бутик "Ель", сувенирные магазины Третьяковки.

Советы шаг за шагом

  1. Начните с "минимума" — Красной площади и ВДНХ, а время оставьте на тематические интересы.
  2. Подбирайте отель под стиль отдыха: "экономное качество" или персонализированный люкс.
  3. Для гастроопыта планируйте хотя бы один ужин в ресторане высокой кухни.
  4. Сувениры лучше покупать в авторских магазинах, а не только на Арбате.
  5. Используйте транспортные карты "Тройка" и туристические абонементы для экономии.

А что если…

А если в Москву едут всего на один день? Стоит выбрать обзорную экскурсию и совместить её с ужином в ресторане с панорамным видом, например в Москва-Сити.

FAQ

Какой маршрут выбрать на первый визит?
Красная площадь, метро, Кремль, Третьяковка и прогулка по Арбату.

Сколько стоит неделя в Москве?
Для россиян — от 50 тысяч рублей, для иностранцев — от 200 тысяч.

Что лучше выбрать: отель или апартаменты?
Отель даст сервис, апартаменты — больше свободы и дешевле для семьи.

Мифы и правда

  • Миф: Москва слишком дорога для россиян.
  • Правда: Есть широкий выбор бюджетных гостиниц и столовых.
  • Миф: Все иностранцы едут только ради Кремля.
  • Правда: Популярны гастрономия и современное искусство.

3 факта

  1. В 2024 году Москву посетили 26 млн туристов — больше, чем до пандемии.
  2. Доход от туризма составил 235 млрд рублей.
  3. Москва предлагает более 2000 гостиниц на любой бюджет.

Исторический контекст

В XIX веке столицу описывали путеводители с акцентом на монастыри и купеческие дома. Сегодня этот образ сменили Москва-Сити, гастрокварталы и арт-пространства в бывших промзонах, но неизменным осталось одно — Москва всегда была центром притяжения.

Уточнения

Москва́ — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Мегаполис; крупнейший по численности населения город России. По данным ООН, является лучшим городом мира по качеству жизни и развитию инфраструктуры.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
