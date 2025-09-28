Больше, чем Красная площадь: как Москва удивляет туристов и что стоит увидеть каждому

Москва ежегодно принимает миллионы туристов, и каждый из них ищет баланс между классическими маршрутами, комфортом проживания и уникальными впечатлениями. Эксперты индустрии гостеприимства рассказали, что составляет базовый и максимальный туристический набор, чего ждут гости от отелей и на что они готовы тратить в столице.

Фото: Пресс-центр Правительства Москвы by мос.ру, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Москва

Туристический минимум и максимум

По данным Мостуризма, средний чек иностранца в Москве в несколько раз выше, чем у россиянина: 206,1 тысячи рублей против 45,8 тысячи. При этом зарубежные путешественники значительную часть бюджета оставляют на транспорт и билеты, а россияне — на гастрономию.

"Для меня "базовый минимум" и "роскошный максимум" достопримечательностей Москвы — это история не про деньги, а распределение времени и сил для туристов", — сказала гид Полина Гурьянова.

Базовый минимум

Красная площадь

ВДНХ

Третьяковская галерея

Арбат

Обзорная автобусная экскурсия

Колесо обозрения "Солнце Москвы"

Парк "Остров мечты"

Для российских туристов добавляются Зарядье, Музей космонавтики, Новодевичий монастырь, Останкинская башня. Для иностранных — Кремль, метро, храм Христа Спасителя, Парк Победы.

Роскошный максимум

Москва-Сити и Большой театр

Москвариум, Коломенское, ГЭС-2, Московский зоопарк

Для иностранцев — Музей Востока, Собор Василия Блаженного, Парящий мост

Отели: от базового до персонализированного

В Москве работают более 2000 гостиниц, от бюджетных до люксовых.

Генеральный менеджер Наталья Петрова отмечает, что двухзвёздочный "Ибис Бюджет Панфиловская" можно назвать "комфортным бюджетом", а трёхзвёздочный "Ибис Октябрьское Поле" — "экономным качеством".

Вагидэ Копыцкая (отель "Дэтоль") подчёркивает, что даже три звезды могут удивить гостей: меню подушек, отпариватели, пледы, локальные сладости и травяные сборы делают проживание уютнее.

Наталья Вильчинская ("Арарат Парк Хаятт Москва") считает, что "роскошный максимум" — это персонализация: личный консьерж, приватная SPA-зона, гастроэкспириенс. В их отеле, например, для ребёнка, увлечённого астрономией, сделали звёздное небо и поставили телескоп.

В Four Seasons считают, что измерять люкс "в каратах" бессмысленно: для кого-то это тишина, для кого-то — внимание к деталям.

"Сегодня границы между "минимумом" и "максимумом" все больше размываются", — отметила администратор The Carlton, Moscow Дарья Вишнякова.

Гастрономия и шопинг

Россияне оставляют больше всего денег на еду (28%), иностранцы — на третьем месте (17%).

Гастрономический минимум

Столовая №57 в ГУМе

"Вареничная №1"

"Кафе Пушкинъ"

"Восход" в Зарядье

"Dr. Живаго"

Гастрономический максимум

"Лепим и варим"

Чайная "Нитка"

Рестораны высокой кухни: White Rabbit, Twins Garden, Beluga, Artest

Шопинг

Базовый вариант — ГУМ, Арбат, Никольская, Измайловский Кремль.

Максимум — галерея "Сиринъ", бутик "Ель", сувенирные магазины Третьяковки.

Советы шаг за шагом

Начните с "минимума" — Красной площади и ВДНХ, а время оставьте на тематические интересы. Подбирайте отель под стиль отдыха: "экономное качество" или персонализированный люкс. Для гастроопыта планируйте хотя бы один ужин в ресторане высокой кухни. Сувениры лучше покупать в авторских магазинах, а не только на Арбате. Используйте транспортные карты "Тройка" и туристические абонементы для экономии.

А что если…

А если в Москву едут всего на один день? Стоит выбрать обзорную экскурсию и совместить её с ужином в ресторане с панорамным видом, например в Москва-Сити.

FAQ

Какой маршрут выбрать на первый визит?

Красная площадь, метро, Кремль, Третьяковка и прогулка по Арбату.

Сколько стоит неделя в Москве?

Для россиян — от 50 тысяч рублей, для иностранцев — от 200 тысяч.

Что лучше выбрать: отель или апартаменты?

Отель даст сервис, апартаменты — больше свободы и дешевле для семьи.

Мифы и правда

Миф: Москва слишком дорога для россиян.

Правда: Есть широкий выбор бюджетных гостиниц и столовых.

Миф: Все иностранцы едут только ради Кремля.

Правда: Популярны гастрономия и современное искусство.

3 факта

В 2024 году Москву посетили 26 млн туристов — больше, чем до пандемии. Доход от туризма составил 235 млрд рублей. Москва предлагает более 2000 гостиниц на любой бюджет.

Исторический контекст

В XIX веке столицу описывали путеводители с акцентом на монастыри и купеческие дома. Сегодня этот образ сменили Москва-Сити, гастрокварталы и арт-пространства в бывших промзонах, но неизменным осталось одно — Москва всегда была центром притяжения.

Уточнения

Москва́ — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Мегаполис; крупнейший по численности населения город России. По данным ООН, является лучшим городом мира по качеству жизни и развитию инфраструктуры.

