Тысячи тонн воды летят в бездну: самые пугающие и завораживающие водопады планеты

Водопады — это одно из самых завораживающих чудес природы. В их шуме чувствуется сила стихий, а в прозрачных потоках — гармония и красота. Они вдохновляют художников и фотографов, притягивают путешественников со всего мира и каждый раз дарят новые впечатления.

Фото: commons.wikimedia.org by Mr.Angelfish, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Водопад Анхель

Одни водопады поражают высотой, другие шириной или необычным цветом воды. Где-то к ним нужно добираться через джунгли, а где-то они видны прямо с дороги. Но в каждом случае встреча с ними становится событием, которое запоминается надолго.

Анхель, Венесуэла

Высота — почти километр, и это делает Анхель самым высоким водопадом планеты. Поток срывается с плато Ауйян-Тепуи, превращаясь по пути в облако водяной пыли. Иногда туман ощущается за несколько километров.

История открытия водопада связана с американским пилотом Джеймсом Эйнджелом, который впервые заметил его во время поисков золота. Самолёт, на котором он пытался приземлиться на вершину, застрял в болотистой почве. Экипажу пришлось пешком пробираться к людям больше десяти дней. С тех пор гигантский каскад носит фамилию лётчика.

Путь к Анхелю не менее впечатляющий, чем сам водопад: длинные переходы по джунглям, сплав на каноэ, ночёвки в гамаках под звуки тропической ночи. Лучшее время для посещения — сезон дождей, когда поток особенно полноводный.

Скоугафосс, Исландия

На юге Исландии, среди скал бывшего морского побережья, спускается величественный Скоугафосс. Его высота — 60 метров, а ширина — 25.

Поднявшись по лестнице на 370 ступеней, можно увидеть не только водопад, но и живописное побережье. С этим местом связана легенда: викинг спрятал за водопадом сундук с золотом. Сундук нашли, но воды вырвали сокровище, оставив лишь кольцо, которое сейчас хранится в музее.

Рядом есть смотровые площадки, кемпинг и остановка для автодомов. Подойти к Скоугафоссу можно почти вплотную, но стоит запастись дождевиком.

Сельяландсфосс, Исландия

Сельяландсфосс — один из самых живописных водопадов Исландии, который сразу выделяется среди других своей необычной особенностью. За его водяной завесой скрывается просторный грот, и по проложенной тропе можно пройти прямо за стену падающей воды. Это редкая возможность посмотреть на водопад изнутри и увидеть его совершенно с другого ракурса.

Прогулка по каменной дорожке требует осторожности: брызги создают скользкое покрытие, поэтому обувь с хорошей подошвой просто необходима. Но награда за смелость — ощущение полного погружения в стихию и необычные фотографии, которые невозможно сделать нигде больше.

Виктория, Замбия и Зимбабве

"Гремящий дым" — так называют водопад Виктория местные жители. Он не рекордсмен по высоте, но его ширина и мощь поражают воображение. В сезон дождей вода гремит так сильно, что её слышно за десятки километров, а над ущельем встаёт гигантская радуга.

Ниагара, Канада и США

Самый узнаваемый водопад мира, символ туристики Северной Америки. Три каскада образуют огромный водяной занавес, а на прогулочных катерах можно подплыть почти к самому потоку. Освещённый вечером Ниагара превращается в сказочное зрелище.

Плайвас, Хорватия

В национальном парке Плитвицкие озёра множество каскадов, соединяющих прозрачные бирюзовые водоёмы. Плайвас считается самым живописным — он будто соткан из тонких водных нитей, стекающих по зелёным склонам.

Йосемит, США

В сердце Калифорнии находится один из самых высоких водопадов Северной Америки. Йосемитский каскад особенно красив весной, когда тают ледники и вода с шумом обрушивается с гранитных стен. Осенью поток слабеет, а зимой нередко замерзает.

Деттифосс, Исландия

Самый мощный водопад Европы. Серые воды реки Йёкюльса-а-Фьёдлюм срываются вниз с оглушительным ревом. Здесь чувствуешь себя маленькой песчинкой перед силой природы.

Игуасу, Бразилия и Аргентина

Система из сотен каскадов тянется на несколько километров. "Горло дьявола" — самый известный участок, где десятки потоков сходятся в единый ревущий водопад. Территория оборудована мостиками и смотровыми платформами, а сама граница стран проходит прямо посередине.

Хуангошу, Китай

Один из крупнейших каскадов Восточной Азии. Вода обрушивается широкой стеной, а за ней тянется пещера, по которой можно пройти и увидеть водопад изнутри.

Сравнение

Водопад Высота Ширина Особенность Анхель 979 м 107 м Самый высокий Скоугафосс 60 м 25 м Легенда о сундуке Сельяландсфосс 60 м 25 м Тропа за стеной воды Виктория 108 м 1700 м Гул слышен за 40 км Ниагара 51 м 1200 м Символ США и Канады Плайвас 78 м 50 м Каскады среди озёр Йосемит 739 м 15 м Весной особенно мощный Деттифосс 45 м 100 м Самый мощный в Европе Игуасу 82 м 2700 м Сотни каскадов Хуангошу 77 м 101 м Пещера за водопадом

Советы шаг за шагом

Начинайте планировать поездку за полгода, особенно если это Анхель или Игуасу. Изучите климат региона: многие водопады почти исчезают в сухой сезон. Возьмите непромокаемую одежду, чехлы для техники и удобную обувь. Используйте услуги местных гидов: они знают безопасные маршруты. Для фотосъёмки запаситесь фильтрами от брызг.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Незабываемые виды Долгие переходы и очереди Атмосфера силы природы Высокая влажность и брызги Возможность фото из уникальных точек Скользкие тропы Экзотическая флора и фауна Зависимость от сезона

FAQ

Как выбрать сезон для поездки?

Лучше всего приезжать в сезон дождей или сразу после него, когда поток воды максимален.

Что взять с собой?

Дождевик, удобные кроссовки, чехлы для техники, аптечку.

Что лучше — вертолёт или лодка?

Вертолёт даёт панораму, лодка — возможность прочувствовать стихию вблизи.