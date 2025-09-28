Русская Италия в Костромской области: чем удивляет усадьба Островского

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Щелыково в Костромской области — это не просто усадьба, а целый музей-заповедник, связанный с именем Александра Николаевича Островского. Именно здесь он написал "Грозу", "Бесприданницу" и многие другие пьесы, вошедшие в золотой фонд русской литературы. Сам драматург сравнивал здешние пейзажи с Швейцарией и Италией — и, побывав здесь, начинаешь понимать, что это не преувеличение.

Усадьба Щелыково (Государственный музей-заповедник А.Н. Островского)
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Zaikonnikov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Усадьба Щелыково (Государственный музей-заповедник А.Н. Островского)

Дом Островского

Центральный объект усадьбы — деревянный особняк с белыми колоннами. Внутри сохранена атмосфера XIX века: старинная мебель, кабинет драматурга, гостиные, в которых бывали известные современники. Прогулка по залам превращается в своеобразное путешествие во времени, когда хозяин дома работал над пьесами и принимал гостей.

Голубой дом и парк

Не менее примечателен Голубой дом, возведённый дочерью Островского. Летом он украшает усадьбу ажурными наличниками, а зимой здесь работает Резиденция Снегурочки — одна из "визитных карточек" Костромской области. Парк при усадьбе — это овраги, старые мостики и беседки, тенистые тропинки, ведущие к обрыву с видом на реку Куекшу и просторные костромские луга.

Никольская церковь и дом Соболева

Через овраг дорога ведёт к селу Николо-Бережки. Там расположен дом столяра Соболева, превращённый в этнографическую экспозицию, и Никольская церковь XVIII века. Именно у её стен похоронен Александр Островский и его семья. Атмосфера этих мест наполнена уважением к памяти драматурга и даёт редкое ощущение погружения в историю.

Сравнение усадебного комплекса

Объект Особенности Атмосфера
Дом Островского деревянный особняк XIX века, музей жизнь и быт драматурга
Голубой дом резные наличники, зимняя резиденция Снегурочки народные сказочные традиции
Парк тропинки, овраги, беседки романтические прогулки
Никольская церковь храм XVIII века, место упокоения Островского духовная связь с эпохой
Дом Соболева этнографическая экспозиция деревенский быт XIX века

Советы шаг за шагом

  1. Начните экскурсию с дома Островского — так проще всего погрузиться в атмосферу усадьбы.

  2. Прогуляйтесь по парку, не пропустите смотровые площадки с видами на реку.

  3. Загляните в Голубой дом — летом ради архитектуры, зимой ради встречи со Снегурочкой.

  4. Спуститесь по тропе к селу Николо-Бережки и посетите Никольскую церковь.

  5. Завершите маршрут этнографической экспозицией в доме Соболева.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Приехать только к дому Островского → упустить целый комплекс объектов → планировать не менее 3-4 часов на прогулку.

  • Игнорировать парк → потерять возможность увидеть лучшие виды → выделить время на пешую прогулку.

  • Не зайти в церковь → пропустить важное место памяти → совместить с визитом в дом Соболева.

А что если…

Вы приезжаете зимой? Обязательно загляните в Резиденцию Снегурочки.
Хотите больше уединения? Осенью парк особенно красив и немноголюден.
Путешествуете с детьми? Экспозиция и сказочные мотивы Голубого дома сделают поездку интересной и для них.

Плюсы и минусы посещения

Плюсы Минусы
богатая история и связь с Островским удалённость от крупных городов
сочетание архитектуры, парка и этнографии требуется время на дорогу
разнообразие маршрутов и объектов зимой часть троп скользкие
атмосфера XIX века не всегда регулярные экскурсии

FAQ

Сколько времени нужно на осмотр?
Минимум три часа, лучше запланировать полдня.

Можно ли добраться без машины?
Да, из Костромы ходят автобусы, но удобнее — на автомобиле.

Когда лучше приезжать?
Летом для прогулок по парку, зимой для встречи со Снегурочкой.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
