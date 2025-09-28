Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Можно ли накачать мышцы силой мысли? Исследования показывают поразительный результат
Вино выпито, а пробка работает: холодильник получает вторую жизнь без усилий
Идеальный уикенд за два часа от Москвы: готовый план для вас
Лицо выдаёт возраст быстрее паспорта: 10 промахов в уходе, которые крадут молодость ежедневно
Запретные чувства: как Стинг нашёл любовь, рискуя своей репутацией
Зернобобовые с учётом местных вкусов: Россия налаживает прямые контакты с индийскими покупателями
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Заправка обходит зарядку: сколько реально теряет владелец электромобиля
Сборный пирог рождает новый десерт: яблоки в духовке превращаются в нежный карамельный соус

Самые удивительные реки планеты: одни кормят миллионы, другие пугают кислотным цветом

4:59
Туризм

Реки всегда были больше, чем просто водные потоки. Они несут жизнь, питают поля и города, становятся дорогами для торговли и источником вдохновения для легенд. Цвет некоторых рек поражает воображение: лазурный, молочный, красный или изумрудный. Эти оттенки — результат естественных процессов: роста водорослей, минерализации почв, активности микроорганизмов или сезонных дождей.

Река Чикаго
Фото: commons.wikimedia.org by Ndshankar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Река Чикаго

Ниже — пять примеров, где природа и человек создали настоящие чудеса.

Сравнение рек

Река Местоположение Особенность Причина цвета
Меконг Юго-Восточная Азия крупнейшая река региона, цивилизация на воде плодородные наносы, флора
Чикаго США изменённое человеком течение инженерный проект XX века
Босфор Турция пролив между двумя континентами смешение морей, стратегический узел
Галана Кения "красная река" саванн красная почва, дожди
Рио-Тинто Испания кислотная река ярко-красного цвета добыча руды, железо и кислоты

Меконг — река жизни

Берущая начало на Тибетском плато, эта река проходит более четырёх тысяч километров через шесть стран и формирует дельту во Вьетнаме. Воды Меконга стали основой цивилизации: здесь выращивают рис, разводят рыбу, собирают лотосы и устраивают плавучие рынки. Сотни лет жители дельты используют креативные методы сельского хозяйства, например выращивание растений в подвесных кадках, чтобы защитить их от затопления.

Река Чикаго — искусство инженерии

Сегодня река Чикаго — украшение города: её излучины отражают небоскрёбы, а набережные наполнены кафе и фестивалями. Но в XIX веке она была источником бед: все сточные воды попадали прямо в озеро Мичиган, откуда брали питьевую воду. В 1900 году инженеры развернули течение реки, соединив её с системой рек и каналов, ведущих в Миссисипи. Это спасло город от эпидемий и стало символом инженерного прогресса.

Босфор — ворота между Европой и Азией

Стамбульский пролив соединяет Чёрное и Мраморное моря, а также делит город на две части света. Веками он был ключевым торговым путём и ареной военных походов. Сегодня Босфор остаётся символом встречи Востока и Запада: по берегам возвышаются дворцы и мечети, над водой проходят мосты, а сам пролив оживлён сотнями судов.

Галана — красные воды Африки

В Кении, на территории национального парка Цаво, река Галана и её притоки приобретают красновато-бурый оттенок во время сезона дождей. Всё дело в красной почве региона. Вода здесь окрашивает даже животных: знаменитые "красные слоны Цаво" купаются в реке и покрываются красной пылью, из-за чего их кожа кажется рыжей.

Рио-Тинто — кислое великолепие Испании

Название этой реки переводится как "красная". Воды окрашены в ярко-красные и оранжевые тона из-за тысячелетней добычи руды. Здесь высокое содержание ионов железа, а кислотность падает до уровня рН 2. Жизнь возможна лишь для экстремофильных микроорганизмов. Учёные считают Рио-Тинто моделью для изучения условий на Марсе и других планетах.

А что если…

…вы боитесь экстремальных мест? Тогда стоит ограничиться прогулкой вдоль Меконга или Босфора. Галана и Рио-Тинто — зрелища необычные, но могут вызывать дискомфорт.

…путешествуете ради науки? Чикагская река и Рио-Тинто — примеры взаимодействия человека и природы.

…ищете романтику? Босфор на закате или лодочная прогулка по Меконгу создадут незабываемую атмосферу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

— Полагать, что цвет воды связан с загрязнением → риск упустить природное объяснение → читайте гиды и научные справки.
— Посещать реки Африки или Испании без подготовки → жара и экстремальные условия → берите воду, крем от солнца и гида.
— Ожидать, что все реки одинаково доступны → некоторые требуют спецэкскурсий → планируйте поездку заранее.

FAQ

Какая из этих рек самая длинная?
Меконг — её протяжённость более 4 300 км.

Можно ли купаться в Рио-Тинто?
Нет, вода слишком кислая и опасная для человека.

Правда ли, что Чикагская река течёт "назад"?
Да, с 1900 года течение было искусственно изменено и направлено в сторону Миссисипи.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ядерный рывок: Россия готовит мир к новому технологическому укладу
Энергетика
Ядерный рывок: Россия готовит мир к новому технологическому укладу
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Садоводство, цветоводство
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Популярное
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав

Она длиннее анаконды и строит гнездо, будто птица. Узнайте, почему королевская кобра — не просто змея, а настоящий парадокс природы.

Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Последние материалы
Эхо из будущего: ученые поймали квантовые сигналы, которые все пропустили
Перелёт превращается в тренировку: эти простые движения снимают спазмы и усталость
Самые удивительные реки планеты: одни кормят миллионы, другие пугают кислотным цветом
Чистота, которая вредит: когда промывка губительнее старого масла
Когда зелёнка превращается в проблему: простые решения вернут чистоту коже и одежде за минуты
Когда в тарелке не просто суп, а сказка: чесночные галушки возвращают тепло и уют
Белый обряд садовода: что скрывается за странной привычкой красить стволы
Вторичка хранит сюрпризы: какой двухлитровый двигатель живёт дольше всех
Борьба за престол пищевой пирамиды: кто победит в битве, что длится миллионы лет
Космический заговор: невидимые объекты запускают взрывы ярче галактик
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.