Мосты, которые бросают вызов гравитации: от стеклянных волн Китая до рассечённой воды в Нидерландах

Мосты давно перестали быть просто переправами через реки и каналы. Они стали символами городов, настоящими архитектурными и инженерными шедеврами. В мире насчитываются тысячи уникальных сооружений, но некоторые из них поражают воображение настолько, что заслуживают отдельного рассказа.
|Название
|Местоположение
|Особенности
|Год
|"Мост Моисея"
|Хальстерен, Нидерланды
|визуально "рассекает воду", вписан в исторический форт
|2011
|Капилано
|Норт-Ванкувер, Канада
|подвесной, раскачивающийся, над ущельем
|1889
|Понте-Веккьо
|Флоренция, Италия
|старейший городской мост с лавками
|1345
|Бруклинский мост
|Нью-Йорк, США
|висячий, неоготические арки
|1883
|Жуйи
|Чжэцзян, Китай
|стеклянный, волнообразная форма
|2020
Этот проект объединил историю и современную архитектуру. В XVII веке здесь появился форт, а в XXI веке архитекторы создали мост, который словно раздвигает воду. Вода рва визуально расступается, и человек будто идёт по прорезанному каналу. Конструкция длиной 50 метров стоит прямо в воде, но благодаря дамбам и насосам её не затапливает. За этот необычный подход сооружение получило премию "Лучшее сооружение года" в Нидерландах.
Над рекой Капилано тянется подвесной мост длиной 137 метров и высотой 70 метров. Его история началась в XIX веке, когда по нему ходили рабочие лесопилки. Первоначальные пеньковые канаты заменили стальными, и теперь мост выдерживает вес, равный почти сотне слонов. Но главное — ощущения. При ветре он заметно раскачивается, даря посетителям дозу адреналина. Зато виды на каньон и лес остаются в памяти надолго.
Флорентийский "Старый мост" — памятник XIV века, который чудом пережил войны и время. В отличие от других мостов города, он уцелел во время Второй мировой. Его особенность — ряды лавок прямо на мосту. Когда-то здесь торговали мясники, сегодня же — ювелиры и продавцы сувениров. Длина сооружения — 95 метров, ширина — 32 метра. В центре есть открытая площадка с видом на Арно и старый город.
Один из символов Нью-Йорка, соединяющий Бруклин и Манхэттен. При открытии в 1883 году он стал самым длинным висячим мостом в мире. Проект Джона Рёблинга был доведён до конца его сыном после трагической гибели инженера. Мост отличают величественные неоготические арки высотой более 80 метров. Его общая длина превышает 1,8 километра, ширина — 26 метров. С 2017 года Бруклинский мост входит в предварительный список наследия ЮНЕСКО.
Самый молодой в подборке и один из самых впечатляющих. Открытый в 2020 году в провинции Чжэцзян, он поражает волнообразной формой и стеклянным настилом. Длина сооружения — около 100 метров, высота — 140 метров. Смотровые площадки позволяют наслаждаться видами гор, но прозрачный пол способен вызвать головокружение.
— Полагать, что мосты — только транспортные артерии → упускаете культурный и туристический потенциал → планируйте маршруты так, чтобы включать знаковые мосты.
— Игнорировать страх высоты → паника на подвесных или стеклянных мостах → выбирайте более "спокойные" варианты вроде Понте-Веккьо.
— Ехать в час пик → толпа мешает насладиться красотой → приходите рано утром или к закату.
Вы приехали в город всего на день? Сделайте ставку на один знаковый мост: в Нью-Йорке — Бруклинский, во Флоренции — Понте-Веккьо, в Амстердаме — Магербрюг. Каждый из них передаёт дух места лучше, чем экскурсия.
|Мост
|Плюсы
|Минусы
|Моисея
|уникальный дизайн, эффект "расступающихся вод"
|ограниченная длина
|Капилано
|живописные виды, острые ощущения
|раскачивается, не для всех комфортен
|Понте-Веккьо
|историческая атмосфера, магазины
|многолюдно
|Бруклинский
|масштаб, символ города
|перегруженность туристами
|Жуйи
|современный дизайн, высота
|не подходит тем, кто боится высоты
Какой мост в мире самый длинный?
В данный обзор он не вошёл, но это мост Даньян-Куньшань в Китае — более 160 км.
Можно ли пройтись по Бруклинскому мосту пешком?
Да, у него есть отдельная пешеходная зона.
Безопасно ли ходить по стеклянному мосту в Китае?
Да, он выполнен из многослойного закалённого стекла и выдерживает большие нагрузки.
Она длиннее анаконды и строит гнездо, будто птица. Узнайте, почему королевская кобра — не просто змея, а настоящий парадокс природы.