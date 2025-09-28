Мосты, которые бросают вызов гравитации: от стеклянных волн Китая до рассечённой воды в Нидерландах

5:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мосты давно перестали быть просто переправами через реки и каналы. Они стали символами городов, настоящими архитектурными и инженерными шедеврами. В мире насчитываются тысячи уникальных сооружений, но некоторые из них поражают воображение настолько, что заслуживают отдельного рассказа.

Фото: commons.wikimedia.org by GoToVan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мост Капилано, Канада

Сравнение мостов из подборки

Название Местоположение Особенности Год "Мост Моисея" Хальстерен, Нидерланды визуально "рассекает воду", вписан в исторический форт 2011 Капилано Норт-Ванкувер, Канада подвесной, раскачивающийся, над ущельем 1889 Понте-Веккьо Флоренция, Италия старейший городской мост с лавками 1345 Бруклинский мост Нью-Йорк, США висячий, неоготические арки 1883 Жуйи Чжэцзян, Китай стеклянный, волнообразная форма 2020

"Мост Моисея", Нидерланды

Этот проект объединил историю и современную архитектуру. В XVII веке здесь появился форт, а в XXI веке архитекторы создали мост, который словно раздвигает воду. Вода рва визуально расступается, и человек будто идёт по прорезанному каналу. Конструкция длиной 50 метров стоит прямо в воде, но благодаря дамбам и насосам её не затапливает. За этот необычный подход сооружение получило премию "Лучшее сооружение года" в Нидерландах.

Мост Капилано, Канада

Над рекой Капилано тянется подвесной мост длиной 137 метров и высотой 70 метров. Его история началась в XIX веке, когда по нему ходили рабочие лесопилки. Первоначальные пеньковые канаты заменили стальными, и теперь мост выдерживает вес, равный почти сотне слонов. Но главное — ощущения. При ветре он заметно раскачивается, даря посетителям дозу адреналина. Зато виды на каньон и лес остаются в памяти надолго.

Понте-Веккьо, Италия

Флорентийский "Старый мост" — памятник XIV века, который чудом пережил войны и время. В отличие от других мостов города, он уцелел во время Второй мировой. Его особенность — ряды лавок прямо на мосту. Когда-то здесь торговали мясники, сегодня же — ювелиры и продавцы сувениров. Длина сооружения — 95 метров, ширина — 32 метра. В центре есть открытая площадка с видом на Арно и старый город.

Бруклинский мост, США

Один из символов Нью-Йорка, соединяющий Бруклин и Манхэттен. При открытии в 1883 году он стал самым длинным висячим мостом в мире. Проект Джона Рёблинга был доведён до конца его сыном после трагической гибели инженера. Мост отличают величественные неоготические арки высотой более 80 метров. Его общая длина превышает 1,8 километра, ширина — 26 метров. С 2017 года Бруклинский мост входит в предварительный список наследия ЮНЕСКО.

Мост Жуйи, Китай

Самый молодой в подборке и один из самых впечатляющих. Открытый в 2020 году в провинции Чжэцзян, он поражает волнообразной формой и стеклянным настилом. Длина сооружения — около 100 метров, высота — 140 метров. Смотровые площадки позволяют наслаждаться видами гор, но прозрачный пол способен вызвать головокружение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

— Полагать, что мосты — только транспортные артерии → упускаете культурный и туристический потенциал → планируйте маршруты так, чтобы включать знаковые мосты.

— Игнорировать страх высоты → паника на подвесных или стеклянных мостах → выбирайте более "спокойные" варианты вроде Понте-Веккьо.

— Ехать в час пик → толпа мешает насладиться красотой → приходите рано утром или к закату.

А что если…

Вы приехали в город всего на день? Сделайте ставку на один знаковый мост: в Нью-Йорке — Бруклинский, во Флоренции — Понте-Веккьо, в Амстердаме — Магербрюг. Каждый из них передаёт дух места лучше, чем экскурсия.

Плюсы и минусы разных мостов

Мост Плюсы Минусы Моисея уникальный дизайн, эффект "расступающихся вод" ограниченная длина Капилано живописные виды, острые ощущения раскачивается, не для всех комфортен Понте-Веккьо историческая атмосфера, магазины многолюдно Бруклинский масштаб, символ города перегруженность туристами Жуйи современный дизайн, высота не подходит тем, кто боится высоты

FAQ

Какой мост в мире самый длинный?

В данный обзор он не вошёл, но это мост Даньян-Куньшань в Китае — более 160 км.

Можно ли пройтись по Бруклинскому мосту пешком?

Да, у него есть отдельная пешеходная зона.

Безопасно ли ходить по стеклянному мосту в Китае?

Да, он выполнен из многослойного закалённого стекла и выдерживает большие нагрузки.