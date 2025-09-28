Анталья в бархатный сезон: где купаться, если солнце спряталось за тучи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Анталью нередко называют жемчужиной Средиземноморья: здесь античность соседствует с длинными золотистыми берегами, а в воздухе чувствуется мягкое морское лето. Самое удобное время для неторопливого отдыха — бархатный сезон. Он тёплый, менее людный и обычно заметно дешевле "пика". Ниже — подробный разбор, когда ехать, где купаться, в каких районах селиться и чем заняться, если солнце вдруг спряталось за тучи.

Анталья, пейзаж
Фото: commons.wikimedia.org by Joe Wallace, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Анталья, пейзаж

Когда начинается бархатный сезон и какая погода вас ждёт

На Анталийском побережье бархатный сезон обычно стартует в сентябре и длится до первой половины ноября, иногда захватывая конец осени. В сентябре днём около +29 °C, вода — примерно +26 °C. Октябрь мягче: и воздух, и море держатся в районе +26 °C, возможны кратковременные дожди. Ноябрь переменчив: море остывает, пасмурных дней больше, ливни длятся дольше, к концу месяца средняя температура — около +21 °C и на берегу, и в воде. Итог: в сентябре и октябре — идеальные условия для пляжа и экскурсий, в ноябре — ставка на прогулки, СПА и тёплые бассейны.

Сравнение пляжей Антальи

Локация

 Покрытие и вход Инфраструктура Кому подойдёт
Лара (Lara Beach) Песок, плавный вход Длинная прибрежная коса, муниципальные и отельные зоны, аренда шезлонгов и зонтов Семьям с детьми, любителям мягкого дна
Коньяалты (Konyaaltı) Мелкая галька, местами резкий свал Муниципальные участки и пляжи отелей, раздевалки, душевые, циклодорожки, набережная с барами Тем, кто ценит чистую воду и длинную набережную
Мермерли (Mermerli) Каменистое дно, удобный спуск Компактный платный пляж у Калеичи, лежак и зонт включены Тем, кто хочет уединения и видов на старую гавань

Как выбрать район и отель

Осенью погода капризнее, поэтому практично бронировать отели с крытыми и подогреваемыми бассейнами и насыщенной анимацией. Обратите внимание на районы Коньяалты (длинная городская набережная, множество кафе) и Калеичи (атмосферный исторический центр). В Коньяалты удобно тем, что у многих отелей — свой галечный участок и быстрый доступ к паркам и музеям; в Калеичи вы буквально живёте среди ворот Адриана и османских особняков, а до моря — прогулка на 5-10 минут.

Что посмотреть: маршрут на 2-3 дня

День 1. Старый город

Начните с Калеичи: мощёные улочки, дома с деревянными эркерами, триумфальные Врата Адриана, видовые точки над старой гаванью. Вечером район оживает — музыка, террасы, кораблики у причалов.

День 2. Знаки из древности

Под Антальей — сразу несколько "живых" античных декораций. Театр в Аспендосе (II век н. э.) удивляет акустикой и почти полной сохранностью сценической стены; в Перге легко представить марши по колонной улице, стадион, термы и акведук. Эти локации удобно сочетать в один выезд.

День 3. Природа и виды

Пара водопадов на выбор: Верхний Дюден — зелёный парк с прохладой и шумом воды; Нижний Дюден обрывается прямо в море — особенно красив с борта яхты. Любителям активного дня — каньон Гёйнюк: бирюзовая река, отвесные скалы, маршруты для хайкинга и зиплайн. В ясный вечер — "Огни Химеры" у Чиралы: природный газ выходит на поверхность и горит прямо в камне.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Опора только на пляж в ноябре → прохладное море и дожди → берите отель с тёплым бассейном и добавляйте экскурсии.

  • Выбор пляжа "вслепую" → неудобный вход, волна в штормовые дни → для мягкого дна идите в Лару, для прозрачной воды — в Коньяалты.

  • Экономия на трансфере ночью → переплата и ожидание → предзакажите трансфер или используйте официальные такси/Яндекс Go.

  • Покупка сувениров в первом ряду лавок → завышенные цены → торгуйтесь и уходите на улицу-две вглубь, заезжайте в Migros за сладостями и кофе.

А что если…

…дни выдались дождливыми? Сместите акцент на крытые активности: хамам, СПА, музеи, шопинг-галереи, кулинарные мастер-классы, аквариум.
…едете с детьми? Ищите семейные отели в Коньяалты: детский клуб, подогреваемый бассейн, мини-аквагорки; на прогулку — старая гавань и парк у пляжа.
…без машины? Связка трамвай + автобус закрывает почти все городские перемещения; на выезды берите туры у проверенных операторов или арендуйте авто на день.

Плюсы и минусы бархатного сезона

Что хорошо Почему это важно На что обратить внимание
Мягкое солнце и тёплое море Комфорт для долгих прогулок и купания Ноябрь холоднее, море остывает
Меньше туристов Спокойные пляжи и улицы Некоторые активности работают по "осеннему" расписанию
Цены ниже пиковых Экономия на туре и отеле Спрос на отели с тёплыми бассейнами выше — бронируйте заранее

FAQ

Когда ехать за тёплым морем и без толп?
Лучшее сочетание — конец сентября и первая половина октября: в воде около +26 °C, жара уже спала.

Где селиться впервые в Анталье?
Если хотите море + набережную и современную инфраструктуру — Коньяалты. За атмосферой и историей — Калеичи; до пляжа — 5-10 минут пешком.

Что взять с собой осенью?
Лёгкую ветровку, непромокаемую куртку для ноябрьских вылазок, удобные кроссовки, крем SPF, складной зонтик или плащ-дождевик.

Как удобно передвигаться?
В городе — трамвай и автобусы по AntalyaKart, на выезды — аренда авто или организованные экскурсии; такси вызывайте через приложения.

Мифы и правда

  • "Осенью в Анталье уже холодно для моря". Неправда. В сентябре-октябре купаться комфортно, особенно в Ларе и на защищённых участках.

  • "Бархатный сезон — это пустые пляжи". Частично. Людей меньше, чем в пик, но на популярных спотах по-прежнему оживлённо.

  • "Дожди портят отпуск". Необязательно. План "пляж + СПА + экскурсии" легко спасает даже пасмурную неделю.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
