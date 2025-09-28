Российский отдых меняется: путешествия ради эмоций, а не пятизвёздочных номеров

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Россияне всё активнее меняют свои привычки в туризме. Если ещё недавно главным критерием выбора отдыха были комфорт и привычный сервис, то теперь на первый план выходят эмоции, новые впечатления и нестандартные форматы поездок. Это подтверждает исследование сервиса бронирования отелей "Отелло", проведённое в августе 2025 года. Эксперты изучили, как меняются предпочтения российских туристов, и какие тенденции формируют будущее рынка путешествий.

Отдых в компании
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Отдых в компании

Кто и как путешествует

Сегодня большинство россиян стараются путешествовать не реже двух-трёх раз в год. Более половины опрошенных признались, что выбираются в поездки несколько раз, хотя бы на короткий срок. Лишь четверть (27%) ограничены одним полноценным отпуском. Лето традиционно остаётся "золотым сезоном" отдыха, но и осень постепенно набирает популярность: 38% респондентов отметили, что им нравится уезжать именно в этот период. Женщины при этом чаще мужчин стремятся распределять отдых на протяжении всего года.

При выборе времени решающими факторами остаются:

  1. Погода и климат (63%).

  2. Возможность подстроиться под график отпусков (51%).

  3. Стоимость и уровень загруженности направлений (32%).

  4. Особые даты и праздники (22%).

  5. Увлечения и хобби (16%).

Длинные и короткие поездки

Для долгих отпусков приоритетом становятся комфортные погодные условия (58%) и доступная цена (54%). Близость к морю важна для 44% россиян, а модность направления играет роль лишь для 16%. В случае коротких туров всё иначе: бюджет выходит на первое место (57%), далее удобство маршрута (47%) и погодные условия (41%). Здесь море уже не так важно — всего 12% упомянули его как главный фактор.

Туристические тренды

Исследование показало ряд направлений, которые становятся всё популярнее:

• Короткие туры на 1-3 дня вместо традиционных долгих отпусков (46%).
• Впечатления вместо комфорта (37%). Мужчины чаще выбирают этот вариант (41% против 34% у женщин).
• Гастрономические маршруты (27%).
• Отдых без гаджетов и "цифровой детокс" (19%). Женщины предпочитают такой формат чаще мужчин.
• Экотуризм и поездки в природные зоны (17%).
• Workation — совмещение работы и отдыха (11%).

"Российский турист становится более гибким и открытым к новым форматам отдыха", — комментируют эксперты Отелло.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: бронировать билеты в последний момент.
→ Последствие: завышенные цены.
→ Альтернатива: использовать сервисы раннего бронирования и акционные предложения.

• Ошибка: выбирать популярные направления только ради моды.
→ Последствие: высокие траты и толпы туристов.
→ Альтернатива: обратить внимание на менее известные курорты, где комфорт выше, а цены ниже.

• Ошибка: игнорировать формат коротких туров.
→ Последствие: ограничение в отдыхе одним отпуском в год.
→ Альтернатива: планировать 2-3 уикенда в течение года, используя дешёвые перелёты.

А что если…

А что если совместить несколько форматов? Например, поехать в гастрономический тур на уикенд, при этом устроить себе цифровой детокс и прогулки по природным паркам. Такой отдых можно совместить даже с работой, если подобрать отель с удобным рабочим пространством.

Плюсы и минусы

Формат Плюсы Минусы
Короткий тур Доступность, экономия времени, новые впечатления Может не хватить для полноценного восстановления
Длительный отпуск Глубокое погружение в атмосферу, возможность расслабиться Дорого, сложно вписать в график
Workation Баланс отдыха и работы Риск "не отключиться" от дел
Экотуризм Контакт с природой, польза для здоровья Ограниченный уровень сервиса

FAQ

Как выбрать направление для короткого отдыха?
Определите бюджет, посмотрите доступные авиабилеты и выбирайте маршрут по погоде и интересам.

Сколько стоит гастротур по России?
Средняя цена уикенда с дегустациями и экскурсиями — от 15 до 30 тысяч рублей.

Что лучше: короткие поездки или длинный отпуск?
Лучше комбинировать: несколько коротких туров круглый год и один длительный отпуск.

Мифы и правда

• Миф: хороший отдых возможен только за границей.
Правда: внутренний туризм развивается, появляются новые маршруты и инфраструктура.

• Миф: короткие поездки не дают отдыха.
Правда: даже уикенд может зарядить энергией, если выбрать правильный формат.

• Миф: цифровой детокс невозможен.
Правда: всё больше гостиниц и баз отдыха предлагают зоны без интернета.

Интересные факты

  1. Более 25% путешественников выбирают гастрономию как основной мотив поездки.

  2. Россияне стали чаще ездить в регионы с природными достопримечательностями — от Алтая до Камчатки.

  3. Формат workation активно поддерживают отели Сочи и Калининграда.

Исторический контекст

Ещё десять лет назад главной мечтой туристов был пакетный тур "всё включено" на популярных курортах. Постепенно стали появляться самостоятельные путешествия, а с развитием онлайн-сервисов бронирования туристы получили больше свободы. Сегодня тренд сместился к поиску ярких эмоций и гибкости в отдыхе. Это стало отражением изменений в образе жизни россиян и развития внутреннего туризма.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
