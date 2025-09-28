Российский отдых меняется: путешествия ради эмоций, а не пятизвёздочных номеров

Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне всё активнее меняют свои привычки в туризме. Если ещё недавно главным критерием выбора отдыха были комфорт и привычный сервис, то теперь на первый план выходят эмоции, новые впечатления и нестандартные форматы поездок. Это подтверждает исследование сервиса бронирования отелей "Отелло", проведённое в августе 2025 года. Эксперты изучили, как меняются предпочтения российских туристов, и какие тенденции формируют будущее рынка путешествий.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Отдых в компании

Кто и как путешествует

Сегодня большинство россиян стараются путешествовать не реже двух-трёх раз в год. Более половины опрошенных признались, что выбираются в поездки несколько раз, хотя бы на короткий срок. Лишь четверть (27%) ограничены одним полноценным отпуском. Лето традиционно остаётся "золотым сезоном" отдыха, но и осень постепенно набирает популярность: 38% респондентов отметили, что им нравится уезжать именно в этот период. Женщины при этом чаще мужчин стремятся распределять отдых на протяжении всего года.

При выборе времени решающими факторами остаются:

Погода и климат (63%). Возможность подстроиться под график отпусков (51%). Стоимость и уровень загруженности направлений (32%). Особые даты и праздники (22%). Увлечения и хобби (16%).

Длинные и короткие поездки

Для долгих отпусков приоритетом становятся комфортные погодные условия (58%) и доступная цена (54%). Близость к морю важна для 44% россиян, а модность направления играет роль лишь для 16%. В случае коротких туров всё иначе: бюджет выходит на первое место (57%), далее удобство маршрута (47%) и погодные условия (41%). Здесь море уже не так важно — всего 12% упомянули его как главный фактор.

Туристические тренды

Исследование показало ряд направлений, которые становятся всё популярнее:

• Короткие туры на 1-3 дня вместо традиционных долгих отпусков (46%).

• Впечатления вместо комфорта (37%). Мужчины чаще выбирают этот вариант (41% против 34% у женщин).

• Гастрономические маршруты (27%).

• Отдых без гаджетов и "цифровой детокс" (19%). Женщины предпочитают такой формат чаще мужчин.

• Экотуризм и поездки в природные зоны (17%).

• Workation — совмещение работы и отдыха (11%).

"Российский турист становится более гибким и открытым к новым форматам отдыха", — комментируют эксперты Отелло.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: бронировать билеты в последний момент.

→ Последствие: завышенные цены.

→ Альтернатива: использовать сервисы раннего бронирования и акционные предложения.

• Ошибка: выбирать популярные направления только ради моды.

→ Последствие: высокие траты и толпы туристов.

→ Альтернатива: обратить внимание на менее известные курорты, где комфорт выше, а цены ниже.

• Ошибка: игнорировать формат коротких туров.

→ Последствие: ограничение в отдыхе одним отпуском в год.

→ Альтернатива: планировать 2-3 уикенда в течение года, используя дешёвые перелёты.

А что если…

А что если совместить несколько форматов? Например, поехать в гастрономический тур на уикенд, при этом устроить себе цифровой детокс и прогулки по природным паркам. Такой отдых можно совместить даже с работой, если подобрать отель с удобным рабочим пространством.

Плюсы и минусы

Формат Плюсы Минусы Короткий тур Доступность, экономия времени, новые впечатления Может не хватить для полноценного восстановления Длительный отпуск Глубокое погружение в атмосферу, возможность расслабиться Дорого, сложно вписать в график Workation Баланс отдыха и работы Риск "не отключиться" от дел Экотуризм Контакт с природой, польза для здоровья Ограниченный уровень сервиса FAQ Как выбрать направление для короткого отдыха?

Определите бюджет, посмотрите доступные авиабилеты и выбирайте маршрут по погоде и интересам. Сколько стоит гастротур по России?

Средняя цена уикенда с дегустациями и экскурсиями — от 15 до 30 тысяч рублей. Что лучше: короткие поездки или длинный отпуск?

Лучше комбинировать: несколько коротких туров круглый год и один длительный отпуск. Мифы и правда • Миф: хороший отдых возможен только за границей.

Правда: внутренний туризм развивается, появляются новые маршруты и инфраструктура. • Миф: короткие поездки не дают отдыха.

Правда: даже уикенд может зарядить энергией, если выбрать правильный формат. • Миф: цифровой детокс невозможен.

Правда: всё больше гостиниц и баз отдыха предлагают зоны без интернета. Интересные факты Более 25% путешественников выбирают гастрономию как основной мотив поездки. Россияне стали чаще ездить в регионы с природными достопримечательностями — от Алтая до Камчатки. Формат workation активно поддерживают отели Сочи и Калининграда. Исторический контекст Ещё десять лет назад главной мечтой туристов был пакетный тур "всё включено" на популярных курортах. Постепенно стали появляться самостоятельные путешествия, а с развитием онлайн-сервисов бронирования туристы получили больше свободы. Сегодня тренд сместился к поиску ярких эмоций и гибкости в отдыхе. Это стало отражением изменений в образе жизни россиян и развития внутреннего туризма.