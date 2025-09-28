Забыт на борту самолёта — 11 часов кошмара: эта ошибка может стоить вам всего

Отпуск — всегда ожидание покоя, приключений и новых впечатлений. Но для 22-летней Ребекки Маккарри поездка в Марракеш стала тяжёлым психологическим испытанием.
Потеря паспорта на борту самолёта и неспособность быстро вернуть документ обернулись 11 часами отчаяния, унизительных допросов и депортацией. Этот случай показывает, как уязвим может оказаться обычный пассажир в системе международных авиаперевозок.
После приземления в Марракеше Ребекка заметила, что её паспорт остался на борту самолёта Ryanair. Она сразу же обратилась к экипажу, надеясь быстро вернуть документ. Но сотрудники заявили, что самолёт уже осмотрели, и никакого паспорта там не нашли.
Позже выяснилось, что документ действительно был на борту: его нашли другие пассажиры.
Полиция Марракеша: вместо помощи Ребекка столкнулась с пренебрежительным отношением. По её словам, над ней смеялись, называли "малышкой" и не воспринимали всерьёз.
Решение властей: несмотря на очевидность ситуации, девушку депортировали в Манчестер (а не в Эдинбург, куда она летела).
Представитель Ryanair заявил, что:
ответственность за наличие паспорта всегда лежит на пассажире;
отказ во въезде в страну был решением марокканских властей;
найденный паспорт передали в бюро находок в аэропорту Эдинбурга.
Таким образом, компания сняла с себя ответственность, сославшись на правила.
Храните паспорт при себе — используйте шейный кошелёк или отдельный карман.
Проверяйте место перед выходом — сделайте привычкой быстрый осмотр кресла и кармана перед собой.
Имеете копии документов — бумажные и электронные (в облаке или на телефоне).
Контакты посольства — заранее запишите телефоны консульства страны назначения.
Сохраняйте спокойствие — стресс может только усугубить ситуацию, а грамотное поведение увеличивает шансы на помощь.
Обращайтесь письменно — если произошёл инцидент, фиксируйте обращения к авиакомпании и полиции.
Паника только ухудшит ситуацию. Сначала убедитесь, что документ действительно утерян, а не лежит в чемодане или кармане.
Сообщите о потере
Обратитесь в ближайший отдел полиции и составьте протокол о пропаже.
Получите письменное подтверждение (справку), так как без неё посольство/консульство не сможет оформить временный документ.
Свяжитесь с посольством или консульством своей страны
Найдите ближайшее дипломатическое представительство (адреса и телефоны есть на сайте МИД или в путеводителях).
Сообщите о ситуации и запишитесь на приём.
Подготовьте документы
Для восстановления или получения временного свидетельства личности понадобятся:
заявление о потере;
полицейский протокол;
копия паспорта (если есть);
авиабилеты, бронирования отелей или другие подтверждения поездки;
две фотографии паспортного образца.
Получите временный документ
Посольство выдаст:
временный проездной документ (Emergency Travel Document), действующий только для возвращения домой;
либо новый паспорт, если вы останетесь в стране дольше и есть время для оформления.
Сообщите авиакомпании и отелю
Если вы планируете вылет, заранее уточните у авиакомпании, какие документы примут при посадке.
В отеле могут попросить временное удостоверение личности.
Храните все бумаги вместе
Протокол полиции, временный паспорт и копии документов держите в отдельной папке. Это поможет избежать дополнительных проблем.
Сделайте сканы паспорта и визы и храните их в облаке или на телефоне.
Имейте контакты экстренной линии МИД вашей страны.
Если путешествуете с семьёй или друзьями, оставьте копию документов им.
Никогда не храните паспорт в заднем кармане или в рюкзаке без молнии.
История Ребекки Маккарри показывает, что даже маленькая ошибка — забытый паспорт — может привести к серьёзным последствиям.
