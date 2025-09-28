Забыт на борту самолёта — 11 часов кошмара: эта ошибка может стоить вам всего

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Отпуск — всегда ожидание покоя, приключений и новых впечатлений. Но для 22-летней Ребекки Маккарри поездка в Марракеш стала тяжёлым психологическим испытанием.

салон
Фото: Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain
салон

Потеря паспорта на борту самолёта и неспособность быстро вернуть документ обернулись 11 часами отчаяния, унизительных допросов и депортацией. Этот случай показывает, как уязвим может оказаться обычный пассажир в системе международных авиаперевозок.

Как всё началось

После приземления в Марракеше Ребекка заметила, что её паспорт остался на борту самолёта Ryanair. Она сразу же обратилась к экипажу, надеясь быстро вернуть документ. Но сотрудники заявили, что самолёт уже осмотрели, и никакого паспорта там не нашли.

Позже выяснилось, что документ действительно был на борту: его нашли другие пассажиры.

11 часов кошмара

  • Полиция Марракеша: вместо помощи Ребекка столкнулась с пренебрежительным отношением. По её словам, над ней смеялись, называли "малышкой" и не воспринимали всерьёз.

  • Решение властей: несмотря на очевидность ситуации, девушку депортировали в Манчестер (а не в Эдинбург, куда она летела).

Реакция авиакомпании

Представитель Ryanair заявил, что:

  • ответственность за наличие паспорта всегда лежит на пассажире;

  • отказ во въезде в страну был решением марокканских властей;

  • найденный паспорт передали в бюро находок в аэропорту Эдинбурга.

Таким образом, компания сняла с себя ответственность, сославшись на правила.

Советы путешественникам

  1. Храните паспорт при себе — используйте шейный кошелёк или отдельный карман.

  2. Проверяйте место перед выходом — сделайте привычкой быстрый осмотр кресла и кармана перед собой.

  3. Имеете копии документов — бумажные и электронные (в облаке или на телефоне).

  4. Контакты посольства — заранее запишите телефоны консульства страны назначения.

  5. Сохраняйте спокойствие — стресс может только усугубить ситуацию, а грамотное поведение увеличивает шансы на помощь.

  6. Обращайтесь письменно — если произошёл инцидент, фиксируйте обращения к авиакомпании и полиции.

Что делать, если вы потеряли паспорт за границей: пошаговый алгоритм

  1. Сохраняйте спокойствие
    Паника только ухудшит ситуацию. Сначала убедитесь, что документ действительно утерян, а не лежит в чемодане или кармане.

  2. Сообщите о потере

    • Обратитесь в ближайший отдел полиции и составьте протокол о пропаже.

    • Получите письменное подтверждение (справку), так как без неё посольство/консульство не сможет оформить временный документ.

  3. Свяжитесь с посольством или консульством своей страны

    • Найдите ближайшее дипломатическое представительство (адреса и телефоны есть на сайте МИД или в путеводителях).

    • Сообщите о ситуации и запишитесь на приём.

  4. Подготовьте документы
    Для восстановления или получения временного свидетельства личности понадобятся:

    • заявление о потере;

    • полицейский протокол;

    • копия паспорта (если есть);

    • авиабилеты, бронирования отелей или другие подтверждения поездки;

    • две фотографии паспортного образца.

  5. Получите временный документ
    Посольство выдаст:

    • временный проездной документ (Emergency Travel Document), действующий только для возвращения домой;

    • либо новый паспорт, если вы останетесь в стране дольше и есть время для оформления.

  6. Сообщите авиакомпании и отелю

    • Если вы планируете вылет, заранее уточните у авиакомпании, какие документы примут при посадке.

    • В отеле могут попросить временное удостоверение личности.

  7. Храните все бумаги вместе
    Протокол полиции, временный паспорт и копии документов держите в отдельной папке. Это поможет избежать дополнительных проблем.

Полезные советы

  • Сделайте сканы паспорта и визы и храните их в облаке или на телефоне.

  • Имейте контакты экстренной линии МИД вашей страны.

  • Если путешествуете с семьёй или друзьями, оставьте копию документов им.

  • Никогда не храните паспорт в заднем кармане или в рюкзаке без молнии.

История Ребекки Маккарри показывает, что даже маленькая ошибка — забытый паспорт — может привести к серьёзным последствиям.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
