Забыт на борту самолёта — 11 часов кошмара: эта ошибка может стоить вам всего

Отпуск — всегда ожидание покоя, приключений и новых впечатлений. Но для 22-летней Ребекки Маккарри поездка в Марракеш стала тяжёлым психологическим испытанием.

Фото: Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain салон

Потеря паспорта на борту самолёта и неспособность быстро вернуть документ обернулись 11 часами отчаяния, унизительных допросов и депортацией. Этот случай показывает, как уязвим может оказаться обычный пассажир в системе международных авиаперевозок.

Как всё началось

После приземления в Марракеше Ребекка заметила, что её паспорт остался на борту самолёта Ryanair. Она сразу же обратилась к экипажу, надеясь быстро вернуть документ. Но сотрудники заявили, что самолёт уже осмотрели, и никакого паспорта там не нашли.

Позже выяснилось, что документ действительно был на борту: его нашли другие пассажиры.

11 часов кошмара

Полиция Марракеша : вместо помощи Ребекка столкнулась с пренебрежительным отношением. По её словам, над ней смеялись, называли "малышкой" и не воспринимали всерьёз.

Решение властей: несмотря на очевидность ситуации, девушку депортировали в Манчестер (а не в Эдинбург, куда она летела).

Реакция авиакомпании

Представитель Ryanair заявил, что:

ответственность за наличие паспорта всегда лежит на пассажире;

отказ во въезде в страну был решением марокканских властей;

найденный паспорт передали в бюро находок в аэропорту Эдинбурга.

Таким образом, компания сняла с себя ответственность, сославшись на правила.

Советы путешественникам

Храните паспорт при себе — используйте шейный кошелёк или отдельный карман. Проверяйте место перед выходом — сделайте привычкой быстрый осмотр кресла и кармана перед собой. Имеете копии документов — бумажные и электронные (в облаке или на телефоне). Контакты посольства — заранее запишите телефоны консульства страны назначения. Сохраняйте спокойствие — стресс может только усугубить ситуацию, а грамотное поведение увеличивает шансы на помощь. Обращайтесь письменно — если произошёл инцидент, фиксируйте обращения к авиакомпании и полиции.

Что делать, если вы потеряли паспорт за границей: пошаговый алгоритм

Сохраняйте спокойствие

Паника только ухудшит ситуацию. Сначала убедитесь, что документ действительно утерян, а не лежит в чемодане или кармане. Сообщите о потере Обратитесь в ближайший отдел полиции и составьте протокол о пропаже.

Получите письменное подтверждение (справку), так как без неё посольство/консульство не сможет оформить временный документ. Свяжитесь с посольством или консульством своей страны Найдите ближайшее дипломатическое представительство (адреса и телефоны есть на сайте МИД или в путеводителях).

Сообщите о ситуации и запишитесь на приём. Подготовьте документы

Для восстановления или получения временного свидетельства личности понадобятся: заявление о потере;

полицейский протокол;

копия паспорта (если есть);

авиабилеты, бронирования отелей или другие подтверждения поездки;

две фотографии паспортного образца. Получите временный документ

Посольство выдаст: временный проездной документ (Emergency Travel Document), действующий только для возвращения домой;

либо новый паспорт, если вы останетесь в стране дольше и есть время для оформления. Сообщите авиакомпании и отелю Если вы планируете вылет, заранее уточните у авиакомпании, какие документы примут при посадке.

В отеле могут попросить временное удостоверение личности. Храните все бумаги вместе

Протокол полиции, временный паспорт и копии документов держите в отдельной папке. Это поможет избежать дополнительных проблем.

Полезные советы

Сделайте сканы паспорта и визы и храните их в облаке или на телефоне.

Имейте контакты экстренной линии МИД вашей страны.

Если путешествуете с семьёй или друзьями, оставьте копию документов им.

Никогда не храните паспорт в заднем кармане или в рюкзаке без молнии.

История Ребекки Маккарри показывает, что даже маленькая ошибка — забытый паспорт — может привести к серьёзным последствиям.