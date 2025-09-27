Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не таблетки и не рыба: найдено вкусное средство, которое защищает мозг от возрастных провалов
Эти ошибки убивают результат кардиотренировок: проверьте, не делаете ли их вы
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Не знаете, как копить? Вот чёткий план действий
Проверенный японец снова в России: надёжный мотор и полный привод по старым правилам
Ихтиозавр с челюстью-мечом: дельфины мезозоя не перестают удивлять учёных
Константин Богомолов о своём 50-летии: как Ксения Собчак организовала для режиссёра абсолютное счастье
Забыт на борту самолёта — 11 часов кошмара: эта ошибка может стоить вам всего
Даже опытные дачники теряют шалфей и лаванду зимой — причина банальнее, чем кажется

Ложиться на дно лодки ради этого? Уникальный опыт посещения Голубого грота на Капри

4:49
Туризм

На северо-западном побережье острова Капри скрывается природное чудо — Голубой грот. 

Голубой грот на Капри
Фото: ru.wikipedia.org by Adrian Pingstone (Arpingstone). is licensed under free for commercial use
Голубой грот на Капри

Сюда приезжают туристы со всего мира, чтобы пережить секундное напряжение входа и затем погрузиться в мистический покой синего сияния.

Грот поражает уже несколько столетий. Римский император Тиберий использовал его как личный бассейн, а сегодня это одна из самых узнаваемых достопримечательностей Италии.

Путь к гроту

Экскурсия начинается в Марина-Гранде, откуда лодки отвозят путешественников к входу в пещеру.

  • Вход: всего около 1 м высотой.

  • Особенность: лодка должна пройти в момент, когда волна поднимет её, иначе попасть внутрь невозможно.

  • Опыт: пассажирам приходится ложиться на дно лодки, чтобы проскользнуть под скалой.

Краткий миг темноты сменяется взрывом голубого света — так начинается настоящее чудо.

Магия света

Причина сияния проста и прекрасна:

  • под водой находится второе отверстие, через которое проникает солнечный свет;

  • вода фильтрует красные оттенки, оставляя только синие;

  • результат — неземное голубое свечение, озаряющее пещеру изнутри.

Грот имеет длину 54 м и высоту 15 м. Несмотря на то, что одновременно в нём может находиться до 50 лодок.

Культурные и исторические связи

  • Тиберий: римский император устраивал в гроте купания и, по легендам, ритуалы.

  • Современность: лодочники часто поют "Санта Лючия", усиливая эффект магии.

  • Символ Капри: Голубой грот стал визитной карточкой острова, наряду с Фаральони.

Подобные чудеса Европы

  • Модра Шпиля, Хорватия — серебристо-голубое сияние в пещере на острове Бисево.

  • Грот Бенагиль, Португалия — известен "глазом в небе", огромным отверстием в потолке.

  • Пещера Фингала, Шотландия — акустическое чудо с шестигранными колоннами.

Преимущества и недостатки посещения

Преимущества

Плюсы Описание
Уникальное явление Голубой свет создаёт ощущение другого мира.
Историческая ценность Связь с Римской империей и культурой Средиземноморья.
Доступность Тур организован, лодки отправляются регулярно.
Эмоциональный опыт Сочетание адреналина при входе и покоя внутри.

Недостатки

Минусы Описание
Ограниченность времени Туристы находятся внутри всего несколько минут.
Переполненность В сезон до 50 лодок одновременно.
Опасность волн Попасть внутрь можно только при спокойной погоде.
Стоимость Экскурсия стоит дороже обычных морских прогулок на Капри.

FAQ

Вопрос: Как лучшее время для посещения?
Ответ: С полудня до 14:00, когда солнце максимально освещает подводное отверстие.

Вопрос: Можно ли попасть в грот вплавь?
Ответ: Нет, официально вход разрешён только на лодках с опытным проводником.

Вопрос: Опасно ли посещать грот?
Ответ: Опасность минимальна при спокойной погоде, но вход зависит от волн.

Вопрос: Сколько длится экскурсия?
Ответ: Обычно 5-15 минут внутри пещеры.

Три факта о Голубом гроте

  1. Римский император Тиберий считал грот своим личным бассейном.

  2. Синий свет возникает из-за фильтрации солнечного спектра водой.

  3. Вход в пещеру настолько мал, что туристы вынуждены ложиться на дно лодки.

Мифы и реальность

Миф 1: Голубой грот — мистическое место, созданное богами.
Реальность: Эффект объясняется законами оптики и преломлением света.

Миф 2: В гроте всегда безопасно.
Реальность: Вход зависит от погодных условий, в шторм попасть внутрь невозможно.

Миф 3: Грот можно посетить в любое время года.
Реальность: Зимой доступ часто закрыт из-за волн.

Советы путешественникам

  1. Выбирайте солнечный день — эффект света сильнее.

  2. Приготовьтесь к очередям — лучше приходить утром.

  3. Одевайтесь удобно — вам придётся лечь в лодке.

  4. Будьте готовы к пению — лодочники любят исполнять традиционные песни.

  5. Запаситесь терпением — впечатление длится всего несколько минут, но оно незабываемо.

Голубой грот на Капри — не просто природное явление, а опыт, в котором сплетаются история, наука и магия. Адреналин от входа сменяется покоем в сияющей синей тишине, а воспоминания об этом остаются на всю жизнь.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Ядерный рывок: Россия готовит мир к новому технологическому укладу
Энергетика
Ядерный рывок: Россия готовит мир к новому технологическому укладу
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Домашние животные
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Популярное
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку

Японские учёные доказали: собаки способны быстро распознавать человеческий обман и надолго теряют доверие к тому, кто их разочаровал.

Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Фантастика или геология: аномалия на дне Балтики разрывает умы уфологов и учёных
Фантастика или геология: аномалия на дне Балтики разрывает умы уфологов и учёных
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Впервые за историю: межзвёздная комета весом, равным горе, вошла в Солнечную систему
Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
Любовь вопреки: как неожиданное знакомство с Маргаритой Симоньян перевернуло жизнь Тиграна Кеосаяна
Кошка в доме — прямой путь к шизофрении: страшная правда, которую игнорировали годами
Кошка в доме — прямой путь к шизофрении: страшная правда, которую игнорировали годами
Последние материалы
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Не знаете, как копить? Вот чёткий план действий
Проверенный японец снова в России: надёжный мотор и полный привод по старым правилам
Ихтиозавр с челюстью-мечом: дельфины мезозоя не перестают удивлять учёных
Константин Богомолов о своём 50-летии: как Ксения Собчак организовала для режиссёра абсолютное счастье
Забыт на борту самолёта — 11 часов кошмара: эта ошибка может стоить вам всего
Даже опытные дачники теряют шалфей и лаванду зимой — причина банальнее, чем кажется
Нутелла плавится от счастья: этот трюк с тестом превратит ваше печенье в гастрономический шедевр
Забудьте про неприятный запах: полотенца станут свежими благодаря этому методу
Роза до шипов: Сябитова показала свой забытый образ из прошлого и удивила поклонников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.