Египетские отели под прицелом: уже закрыты 6 гостиниц, но это лишь вершина айсберга

Министерство туризма и древностей Египта временно приостановило работу шести отелей на популярных курортах. Проверки выявили целый ряд нарушений — от просроченных лицензий до санитарных недочётов. Решение коснулось гостиниц в Хургаде, Сахл-Хашише и Марса-Аламе.
Для туристов подобные меры — сигнал: даже в отелях высокого уровня возможны проблемы, и внимательность к питанию и условиям проживания остаётся важной частью отдыха.
В Египте действует система регулярных инспекций гостиничного сектора. Власти проверяют соответствие международным стандартам, санитарное состояние кухонь и номеров, наличие лицензий и медицинских служб. Отели, где выявлены нарушения, получают предписания или закрываются до устранения проблем.
"Проект направлен на поддержание высокого уровня сервиса и безопасности для гостей", — пояснили в Министерстве туризма Египта.
Сами названия отелей в таких случаях обычно не разглашаются — информация чаще остаётся в профессиональной среде туроператоров. Исключения делаются только при громких инцидентах: массовые отравления или трагедии, связанные с акулами.
Случаи пищевых отравлений фиксировались и в Европе. На Канарских островах 70-летний турист умер от сальмонеллёза после употребления недожаренной курицы в отеле "all inclusive". Его супруга также перенесла инфекцию.
…вы заметили нарушения в отеле? Сообщите администратору или туроператору. Если реакция отсутствует — фиксируйте проблему (фото, видео) и подайте жалобу в Министерство туризма Египта через туркомпанию. Это поможет защитить не только вас, но и других гостей.
Могут ли отель закрыть во время моего отдыха?
Да, но чаще гостиницам дают время устранить нарушения. Туристов при этом переселяют в аналогичный отель.
Безопасно ли питаться в египетских отелях?
В целом да, но соблюдайте базовые меры предосторожности и выбирайте блюда осторожно.
Что делать, если отель закрылся до заезда?
Туроператор обязан предложить замену на равнозначный или более высокий уровень.
Уточнения
Ара́бская Респу́блика Еги́пет (араб. جمهورية مصر العربية ) — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров). Столица — Каир. Государственный язык — египетский арабский.
