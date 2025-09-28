Египетские отели под прицелом: уже закрыты 6 гостиниц, но это лишь вершина айсберга

Министерство туризма и древностей Египта временно приостановило работу шести отелей на популярных курортах. Проверки выявили целый ряд нарушений — от просроченных лицензий до санитарных недочётов. Решение коснулось гостиниц в Хургаде, Сахл-Хашише и Марса-Аламе.

Фото: commons.wikimedia.org by Marc Ryckaert, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ресторан Египта

Для туристов подобные меры — сигнал: даже в отелях высокого уровня возможны проблемы, и внимательность к питанию и условиям проживания остаётся важной частью отдыха.

Почему закрывают отели

В Египте действует система регулярных инспекций гостиничного сектора. Власти проверяют соответствие международным стандартам, санитарное состояние кухонь и номеров, наличие лицензий и медицинских служб. Отели, где выявлены нарушения, получают предписания или закрываются до устранения проблем.

"Проект направлен на поддержание высокого уровня сервиса и безопасности для гостей", — пояснили в Министерстве туризма Египта.

Сами названия отелей в таких случаях обычно не разглашаются — информация чаще остаётся в профессиональной среде туроператоров. Исключения делаются только при громких инцидентах: массовые отравления или трагедии, связанные с акулами.

Примеры прошлых лет

В 2020 году аннулировали лицензии у трёх гостиниц одного владельца: Grand Hotel (Хургада), Grand Makadi (Сафага) и Grand Port Ghalib (Марса-Алам). Основание — нарушения прав персонала.

В августе 2025 года в Хургаде и Марса-Аламе закрыли четыре нелицензированные клиники, работавшие внутри отелей.

В 2018 году в отеле Steigenberger Aqua Magic (Хургада) погибли двое британских туристов. Причина — отравление пестицидом "Лямбда", распылённым в соседнем номере. Туроператор Thomas Cook тогда эвакуировал более 300 гостей.

Случаи пищевых отравлений фиксировались и в Европе. На Канарских островах 70-летний турист умер от сальмонеллёза после употребления недожаренной курицы в отеле "all inclusive". Его супруга также перенесла инфекцию.

Советы шаг за шагом: как избежать проблем на "шведском столе"

Осматривайте блюда: не берите продукты с заветренной коркой или неприятным запахом. Проверяйте мясо и рыбу: выбирайте только полностью прожаренные куски. Будьте внимательны с молочными продуктами: они должны храниться в охлаждённых витринах. Всегда мойте руки перед едой. Не переедайте незнакомые блюда: лучше попробовать понемногу. Пейте только бутилированную воду. При первых признаках недомогания — сразу обращайтесь к врачу.

А что если…

…вы заметили нарушения в отеле? Сообщите администратору или туроператору. Если реакция отсутствует — фиксируйте проблему (фото, видео) и подайте жалобу в Министерство туризма Египта через туркомпанию. Это поможет защитить не только вас, но и других гостей.

FAQ

Могут ли отель закрыть во время моего отдыха?

Да, но чаще гостиницам дают время устранить нарушения. Туристов при этом переселяют в аналогичный отель.

Безопасно ли питаться в египетских отелях?

В целом да, но соблюдайте базовые меры предосторожности и выбирайте блюда осторожно.

Что делать, если отель закрылся до заезда?

Туроператор обязан предложить замену на равнозначный или более высокий уровень.

Мифы и правда

Миф: отели 5 звездами всегда безопасны.

Правда: даже в люксовых гостиницах возможны нарушения и отравления.

Правда: санитарные инциденты фиксируются и в Европе, и в других странах.

Правда: жалобы и фиксация нарушений помогают повышать уровень сервиса.

3 интересных факта

В Египте лицензии отелей подлежат регулярному обновлению, и просрочка может привести к немедленному закрытию. Туроператоры обычно владеют списками отелей "под наблюдением", но публикуют их крайне редко. Пищевые инфекции на курортах чаще всего связаны не с продуктами, а с нарушением условий хранения.

Исторический контекст

2018: массовое отравление в Steigenberger Aqua Magic, смерть британской пары.

2020: закрытие трёх отелей Grand-сети.

2025: очередная волна проверок, закрыты шесть отелей и нелицензированные клиники.

Уточнения

Ара́бская Респу́блика Еги́пет (араб. جمهورية مصر العربية‎ ) — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров). Столица — Каир. Государственный язык — египетский арабский.

