Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Призрак дефицита бензина в России: почему его не стоит бояться
Они видят вас другим: собаки и кошки считывают хозяина без лица и внешности
Думал, что не справится: Аль Пачино чуть не пропустил роль всей жизни, за которую получил Оскар
Соседи не верят, что это реально: урожай смородины уже через год после посадки
Водители теряют головы, а машина подсказывает выход: тайный режим спасения на скорости
Забудьте о фуд-корте: этот домашний фаршированный картофель с пепперони и сыром намного вкуснее и дешевле
Время пошло: счёт в секундах показывает, как быстро организм двигается к болезням
Чума вернулась: Европа на пороге катастрофы со свининой
Секрет рельефных рук раскрыт: это упражнение прокачает мышцы по-максимуму

Стамбул в плену стихии: вот как туристам пережить шторм с пользой

4:47
Туризм

Турция ввела штормовое предупреждение для регионов Мраморного и Эгейского морей. Особое внимание уделяется Стамбулу: здесь действует "жёлтый" уровень опасности. Ожидаются дожди, сильный ветер до 80 км/ч и похолодание до +17 °C.

Стамбул
Фото: web.archive.org by Andrzej Szkopiński, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Стамбул

В список регионов с неблагоприятным прогнозом вошли также Балыкесир, Бурса, Чанаккале, Эдирне, Измир, Кыркларели, Коджаэли, Маниса, Текирдаг и Ялова.

Несмотря на тревожные сводки, власти успокаивают: буйство стихии будет недолгим, а уже через несколько дней туристов ждёт комфортная погода около +20 °C. Но пока в городе идут дожди, можно открыть для себя другую сторону мегаполиса — уютную, культурную и вкусную.

Почему "жёлтый" код важен для туристов

Такой уровень опасности означает потенциальные перебои в транспорте, риск падения деревьев, повреждения крыш и сложные погодные условия. Для гостей города это сигнал быть особенно осторожными и заранее планировать досуг в помещениях.

Чем заняться в дождливом Стамбуле

Погрузитесь в историю

  • Айя-София — символ города и уникальный памятник архитектуры.
  • Цистерна Базилика — мистическая подземная достопримечательность.
  • Дворец Топкапы — резиденция султанов с сокровищницей и гаремом.

Расслабьтесь в хамаме

  • Посещение турецкой бани согреет и подарит новые ощущения: знаменитые хамамы
  • Чемберлиташ и Айя-София Хюррем Султан — отличные варианты.

Искусство и музеи

  • Музей турецкого и исламского искусства — артефакты, раскрывающие историю страны.
  • Istanbul Modern — современное искусство Турции.
  • Музей Пера — коллекция живописи XIX века.
  • Галереи района Бейоглу (Галата) — площадка для молодых художников.

Кулинарные удовольствия

  • Турецкий кофе и сладости в традиционных кофейнях.
  • Ужин в ресторане с видом на Босфор.
  • Посещение крытых рынков: Гранд Базар и Египетский рынок.

Шопинг и развлечения

  • Торговые центры с бутиками, кинотеатрами и ресторанами.
  • Улица Истикляль — атмосфера европейского проспекта.
  • Винные погреба и мастер-классы по турецкой кухне.
  • Шоу дервишей — знакомство с мистической культурой.

Советы шаг за шагом

  1. Возьмите зонт и дождевик.
  2. Одевайтесь многослойно: утром прохладно, днём теплее.
  3. Пользуйтесь метро и трамваем, чтобы не попасть в пробки.
  4. Заранее бронируйте билеты в музеи онлайн.
  5. Оставляйте время для спонтанных открытий — Стамбул умеет удивлять.

А что если…

…ливень застанет вас в районе без укрытий? Загляните в ближайшее кафе или магазин сладостей. Турецкое гостеприимство в действии: чашка кофе или чая согреет, а дождь обычно проходит быстро.

FAQ

Опасен ли "жёлтый" код для туристов?
Это предупреждение о возможных рисках: упавшие ветки, перебои в транспорте. Но при осторожности путешествовать безопасно.

Можно ли гулять по городу во время дождя?
Да, но лучше выбирать пешеходные улицы с кафе и укрытиями. Обязательно используйте зонт.

Что лучше посетить в непогоду?
Музеи, дворцы, хамамы, рынки и торговые центры.

Мифы и правда

  • Миф: В дождливый день в Стамбуле делать нечего.
    Правда: музеи, рынки и хамамы становятся ещё уютнее в непогоду.
  • Миф: Жёлтый код — это запрет на поездки.
    Правда: это предупреждение, а не блокировка. Нужно просто быть внимательнее.
  • Миф: Осень в Стамбуле всегда холодная.
    Правда: чаще всего температура держится около +20 °C, что комфортно для прогулок.

3 интересных факта

  1. Стамбул — единственный город мира, расположенный на двух континентах.
  2. Гранд Базар работает с XV века и считается одним из крупнейших крытых рынков мира.
  3. Турецкий кофе в 2013 году включён в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Исторический контекст

  • Византийский Константинополь славился своими цистернами и дворцами, укрывавшими жителей от непогоды.
  • Османские султаны строили хамамы не только ради гигиены, но и как общественные центры в любую погоду.
  • Современный Стамбул продолжает эту традицию, предлагая туристам массу "под крышей" активностей.

Уточнения

Стамбу́л ( в древнерусских источниках упоминается как Царьград) — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны. Основан под названием Византион (др.-греч. Βυζάντιον) на мысе Сарайбурну около 660 года до н. э. Город занимал стратегическое положение между Чёрным и Средиземным морями. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
ГАИ раскрыла дистанцию работы камер: как далеко они достают
Авто
ГАИ раскрыла дистанцию работы камер: как далеко они достают
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Красота и стиль
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Садоводство, цветоводство
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Популярное
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав

Она длиннее анаконды и строит гнездо, будто птица. Узнайте, почему королевская кобра — не просто змея, а настоящий парадокс природы.

Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Фантастика или геология: аномалия на дне Балтики разрывает умы уфологов и учёных
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Впервые за историю: межзвёздная комета весом, равным горе, вошла в Солнечную систему
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
Последние материалы
Они видят вас другим: собаки и кошки считывают хозяина без лица и внешности
Думал, что не справится: Аль Пачино чуть не пропустил роль всей жизни, за которую получил Оскар
Соседи не верят, что это реально: урожай смородины уже через год после посадки
Водители теряют головы, а машина подсказывает выход: тайный режим спасения на скорости
Забудьте о фуд-корте: этот домашний фаршированный картофель с пепперони и сыром намного вкуснее и дешевле
Стамбул в плену стихии: вот как туристам пережить шторм с пользой
Время пошло: счёт в секундах показывает, как быстро организм двигается к болезням
Чума вернулась: Европа на пороге катастрофы со свининой
Секрет рельефных рук раскрыт: это упражнение прокачает мышцы по-максимуму
Чем смешнее собака, тем лучше она лечит душу: породы, которая спасают от стресса и тоски
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.