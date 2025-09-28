24 региона России теперь как на ладони: Росстат раскрыл главный секрет идеального путешествия

Ко Всемирному дню туризма Россия получила новый инструмент для вдохновения и планирования поездок. Росстат представил проект "Россия: 24 региона для путешествий", который собрал статистические данные о самых популярных туристических направлениях страны и превратил их в удобный цифровой сервис.

Фото: Wikipedia by Александр Лещёнок, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алтай

Теперь, планируя поездку, туристы могут буквально в несколько кликов узнать, какие достопримечательности стоит увидеть, где пообедать или перекусить, какие рынки работают в регионе, а также как устроена дорожная сеть.

Что представляет собой проект

На основе статистики за 2024 год в каждом федеральном округе выбрали по три региона с наибольшим турпотоком. Для каждого из них собрана информация:

численность населения;

площадь территории;

количество гостиниц и других объектов размещения;

число кафе, баров и ресторанов;

рынки и торговые точки;

протяжённость автодорог;

туристическая инфраструктура и ключевые достопримечательности.

Всё это размещено на интерактивной карте. Пользователь кликает на округ, выбирает регион — и получает готовый обзор.

Цифры и факты из проекта

В Северо-Кавказском федеральном округе рекордсмен по числу заведений общепита -Республика Дагестан, где работает более 2200 кафе, баров и ресторанов.

В Южном федеральном округе лидер по рынкам — Крым: 39 торговых площадок.

Алтайский край и Башкортостан выделяются масштабной дорожной сетью: 52 371 и 51 461 км дорог общего пользования соответственно.

Такая подача информации позволяет не только строить маршруты, но и понимать, насколько удобным будет путешествие с точки зрения сервиса и транспорта.

Советы шаг за шагом

Зайдите на сайт проекта "Россия: 24 региона для путешествий". Выберите федеральный округ, который вам интересен. Изучите топ-3 региона с наибольшим турпотоком. Сравните количество заведений, рынков и дорожную сеть. Составьте план: что посмотреть, где остановиться, где пообедать. Используйте данные проекта как основу, а дальше добавляйте личные предпочтения.

А что если…

…вы хотите совместить сразу несколько регионов? Проект помогает это сделать. Например, изучив карту, можно построить маршрут через Алтай и Башкортостан, учитывая обширную сеть дорог. Или совместить отдых в Крыму с гастрономическим туром по Кавказу, где кафе и ресторанов особенно много.

FAQ

Как отбирались регионы?

По турпотоку за 2024 год в каждом федеральном округе выбрали по три лидирующих субъекта.

Можно ли сравнивать регионы между собой?

Да, данные представлены в цифрах, поэтому легко сопоставить кафе, дороги, рынки или гостиницы.

Это альтернатива туристическим сайтам?

Нет, это скорее база фактов. Для впечатлений и отзывов стоит использовать сервисы вроде Tripadvisor или Яндекс. Карт.

Мифы и правда

Миф: Росстат занимается только статистикой экономики.

Правда: ведомство собирает и социальные данные, в том числе по туризму.

Правда: именно цифры помогают понять реальные масштабы и удобство региона.

Правда: выбрали только по три из каждого округа — всего 24.

3 интересных факта

Республика Дагестан — лидер Северного Кавказа по числу заведений общепита. Крым занимает первое место в Южном округе по количеству рынков. Алтайский край и Башкортостан почти равны по протяжённости дорог — оба региона удобны для автопутешествий.

Исторический контекст

2020-е годы: растущий внутренний туризм в России.

2024: рекордный турпоток в регионах, на основе которого сделан выбор 24 субъектов.

2025: запуск проекта "Россия: 24 региона для путешествий" как цифрового гида для туристов.

Уточнения

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации.

