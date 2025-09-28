24 региона России теперь как на ладони: Росстат раскрыл главный секрет идеального путешествия

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Ко Всемирному дню туризма Россия получила новый инструмент для вдохновения и планирования поездок. Росстат представил проект "Россия: 24 региона для путешествий", который собрал статистические данные о самых популярных туристических направлениях страны и превратил их в удобный цифровой сервис.

Алтай
Фото: Wikipedia by Александр Лещёнок, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алтай

Теперь, планируя поездку, туристы могут буквально в несколько кликов узнать, какие достопримечательности стоит увидеть, где пообедать или перекусить, какие рынки работают в регионе, а также как устроена дорожная сеть.

Что представляет собой проект

На основе статистики за 2024 год в каждом федеральном округе выбрали по три региона с наибольшим турпотоком. Для каждого из них собрана информация:

  • численность населения;
  • площадь территории;
  • количество гостиниц и других объектов размещения;
  • число кафе, баров и ресторанов;
  • рынки и торговые точки;
  • протяжённость автодорог;
  • туристическая инфраструктура и ключевые достопримечательности.

Всё это размещено на интерактивной карте. Пользователь кликает на округ, выбирает регион — и получает готовый обзор.

Цифры и факты из проекта

  • В Северо-Кавказском федеральном округе рекордсмен по числу заведений общепита -Республика Дагестан, где работает более 2200 кафе, баров и ресторанов.
  • В Южном федеральном округе лидер по рынкам — Крым: 39 торговых площадок.
  • Алтайский край и Башкортостан выделяются масштабной дорожной сетью: 52 371 и 51 461 км дорог общего пользования соответственно.

Такая подача информации позволяет не только строить маршруты, но и понимать, насколько удобным будет путешествие с точки зрения сервиса и транспорта.

Советы шаг за шагом

  1. Зайдите на сайт проекта "Россия: 24 региона для путешествий".
  2. Выберите федеральный округ, который вам интересен.
  3. Изучите топ-3 региона с наибольшим турпотоком.
  4. Сравните количество заведений, рынков и дорожную сеть.
  5. Составьте план: что посмотреть, где остановиться, где пообедать.
  6. Используйте данные проекта как основу, а дальше добавляйте личные предпочтения.

А что если…

…вы хотите совместить сразу несколько регионов? Проект помогает это сделать. Например, изучив карту, можно построить маршрут через Алтай и Башкортостан, учитывая обширную сеть дорог. Или совместить отдых в Крыму с гастрономическим туром по Кавказу, где кафе и ресторанов особенно много.

FAQ

Как отбирались регионы?
По турпотоку за 2024 год в каждом федеральном округе выбрали по три лидирующих субъекта.

Можно ли сравнивать регионы между собой?
Да, данные представлены в цифрах, поэтому легко сопоставить кафе, дороги, рынки или гостиницы.

Это альтернатива туристическим сайтам?
Нет, это скорее база фактов. Для впечатлений и отзывов стоит использовать сервисы вроде Tripadvisor или Яндекс. Карт.

Мифы и правда

  • Миф: Росстат занимается только статистикой экономики.
    Правда: ведомство собирает и социальные данные, в том числе по туризму.
  • Миф: Туристам нужны только отзывы, цифры не важны.
    Правда: именно цифры помогают понять реальные масштабы и удобство региона.
  • Миф: Все регионы России попали в проект.
    Правда: выбрали только по три из каждого округа — всего 24.

3 интересных факта

  1. Республика Дагестан — лидер Северного Кавказа по числу заведений общепита.
  2. Крым занимает первое место в Южном округе по количеству рынков.
  3. Алтайский край и Башкортостан почти равны по протяжённости дорог — оба региона удобны для автопутешествий.

Исторический контекст

  • 2020-е годы: растущий внутренний туризм в России.
  • 2024: рекордный турпоток в регионах, на основе которого сделан выбор 24 субъектов.
  • 2025: запуск проекта "Россия: 24 региона для путешествий" как цифрового гида для туристов.

Уточнения

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
