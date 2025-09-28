24 региона России теперь как на ладони: Росстат раскрыл главный секрет идеального путешествия

Ко Всемирному дню туризма Россия получила новый инструмент для вдохновения и планирования поездок. Росстат представил проект "Россия: 24 региона для путешествий", который собрал статистические данные о самых популярных туристических направлениях страны и превратил их в удобный цифровой сервис.
Теперь, планируя поездку, туристы могут буквально в несколько кликов узнать, какие достопримечательности стоит увидеть, где пообедать или перекусить, какие рынки работают в регионе, а также как устроена дорожная сеть.
Что представляет собой проект
На основе статистики за 2024 год в каждом федеральном округе выбрали по три региона с наибольшим турпотоком. Для каждого из них собрана информация:
численность населения;
площадь территории;
количество гостиниц и других объектов размещения;
число кафе, баров и ресторанов;
рынки и торговые точки;
протяжённость автодорог;
туристическая инфраструктура и ключевые достопримечательности.
Всё это размещено на интерактивной карте. Пользователь кликает на округ, выбирает регион — и получает готовый обзор.
Цифры и факты из проекта
В Северо-Кавказском федеральном округе рекордсмен по числу заведений общепита -Республика Дагестан, где работает более 2200 кафе, баров и ресторанов.
В Южном федеральном округе лидер по рынкам — Крым: 39 торговых площадок.
Алтайский край и Башкортостан выделяются масштабной дорожной сетью: 52 371 и 51 461 км дорог общего пользования соответственно.
Такая подача информации позволяет не только строить маршруты, но и понимать, насколько удобным будет путешествие с точки зрения сервиса и транспорта.
Советы шаг за шагом
Зайдите на сайт проекта "Россия: 24 региона для путешествий".
Выберите федеральный округ, который вам интересен.
Изучите топ-3 региона с наибольшим турпотоком.
Сравните количество заведений, рынков и дорожную сеть.
Составьте план: что посмотреть, где остановиться, где пообедать.
Используйте данные проекта как основу, а дальше добавляйте личные предпочтения.
А что если…
…вы хотите совместить сразу несколько регионов? Проект помогает это сделать. Например, изучив карту, можно построить маршрут через Алтай и Башкортостан, учитывая обширную сеть дорог. Или совместить отдых в Крыму с гастрономическим туром по Кавказу, где кафе и ресторанов особенно много.
FAQ
Как отбирались регионы? По турпотоку за 2024 год в каждом федеральном округе выбрали по три лидирующих субъекта.
Можно ли сравнивать регионы между собой? Да, данные представлены в цифрах, поэтому легко сопоставить кафе, дороги, рынки или гостиницы.
Это альтернатива туристическим сайтам? Нет, это скорее база фактов. Для впечатлений и отзывов стоит использовать сервисы вроде Tripadvisor или Яндекс. Карт.
Мифы и правда
Миф: Росстат занимается только статистикой экономики. Правда: ведомство собирает и социальные данные, в том числе по туризму.
Миф: Туристам нужны только отзывы, цифры не важны. Правда: именно цифры помогают понять реальные масштабы и удобство региона.
Миф: Все регионы России попали в проект. Правда: выбрали только по три из каждого округа — всего 24.
3 интересных факта
Республика Дагестан — лидер Северного Кавказа по числу заведений общепита.
Крым занимает первое место в Южном округе по количеству рынков.
Алтайский край и Башкортостан почти равны по протяжённости дорог — оба региона удобны для автопутешествий.
Исторический контекст
2020-е годы: растущий внутренний туризм в России.
2024: рекордный турпоток в регионах, на основе которого сделан выбор 24 субъектов.
2025: запуск проекта "Россия: 24 региона для путешествий" как цифрового гида для туристов.
Уточнения
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации.
