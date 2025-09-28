Кибервойна на высоте: как защитить авиацию от цифрового апокалипсиса

Киберугрозы в авиации долго казались чем-то абстрактным: слышали — да, понимали — не очень. На деле именно транспортная отрасль, аэропорты и авиакомпании — одна из самых уязвимых экосистем. Устаревшие системы рядом с новыми, сложная "мешанина" из Wi-Fi сетей, терминалов регистрации, FIDS-табло, платежных шлюзов, систем управления воздушным движением и развлекательных платформ на борту — достаточно одного слабого звена, чтобы всё "посыпалось".
По оценке Thales, только с 2024 по 2025 год число атак выросло на 600% — и это тренд с продолжающимся ускорением. Ниже — почему так происходит, какие инциденты стали поворотными и как снижать риски на практике.
Что делает авиацию удобной целью
Аэропорт — это мини-город: тысячи сотрудников и подрядчиков, десятки критичных ИТ-сервисов, разнообразные сети и терминалы, жёсткие SLA по расписанию рейсов и багажу.
Классические "дыры" — старые ОС в периферийном оборудовании, уязвимые страницы киосков регистрации, устаревшие VPN, единые учётки для смен, разрозненные журналы событий и медленная корреляция инцидентов.
Добавьте человеческий фактор (фишинг, слабые пароли), DDoS по "периметру" и шантаж через шифровальщиков — получите идеальную среду для вымогательства и саботажа.
"Эта история подчёркивает тот факт, что по мере того, как всё больше аспектов нашей жизни становятся зависимыми от киберпространства, мы становимся более уязвимыми для киберпреступников", — отметил исследователь в области безопасности Дэвид Эмм.
Хрестоматийные кейсы последних лет
KUL (Куала-Лумпур), 23 марта 2025: саботаж FIDS и киосков регистрации, ручная регистрация, похищение ~2 ТБ данных и требование выкупа в $10 млн. Ответственность на себя взял консорциум Qilin. Вмешательство премьер-министра, работа NACSA и форсированное закрытие брешей.
ЕС, сентябрь 2025: сбои систем авторегистрации в ряде аэропортов — массовые задержки, частичные отмены.
EasyJet, 2020: кража персональных данных 9 млн клиентов — пример того, как "чисто" ИТ-инцидент становится репутационным кризисом.
Швеция, 2015: сбой системы управления воздушным движением на 5 дней, сотни отмен. Связан с APT28 (Fancy Bear); позже группа не раз фигурировала в атаках на госорганы Европы.
LOT (Польша), 2015: DDoS парализовал обработку планов полёта в Варшаве (10 отмен, 15 задержек, 1400 пассажиров "зависли" за 5 часов).
TLV (Бен-Гурион), 2019: до 3 млн атак в день — повод развернуть круглосуточный SOC прямо в аэропорту; в 2024 фиксировались попытки вмешательства в бортовые сообщения над Ближним Востоком.
Как выстраивать защиту: пошагово
Провести инвентаризацию: IT+OT, "тени" активов, ПО на киосках и FIDS, сетевые зоны, доступы подрядчиков. Инструменты: CMDB, автодискавери, агентless-сканеры.
Тестировать: регулярные пентесты, красные командные учения, tabletop для руководителей, отработка публичных коммуникаций и альтернативных процессов в залах.
А что если…
…ударят по цепочке поставок? Для критичных сервисов внедряйте SBOM, контроль целостности, подписывание артефактов, канареечные релизы и "kill switch". Дублируйте облачные регионы, держите холодный DR-сайт с минимально необходимыми функциями (регистрация, печать посадочных, отслеживание багажа).
FAQ
Кто чаще атакует аэропорты — "хакивисты" или криминал? Оба. Хактивисты чаще используют DDoS и дефейсы; криминал — вымогатели и кража данных. APT-группы нацелены на разведку и саботаж.
Что важнее: SOC в аэропорту или централизованный отраслевой центр? И то, и другое. Локальный SOC сокращает MTTD/MTTR, отраслевой — даёт обмен индикаторами и координацию.
Можно ли полностью исключить ручные процедуры? Нет. Нужны отработанные "бумажные" сценарии регистрации, маршрутизации багажа и информационных объявлений.
Мифы и правда
Миф: "DDoS — это просто шум, реальный вред маленький". Правда: при правильном тайминге DDoS сбивает критичные бизнес-процессы и открывает "окно" для вторжений.
Миф: "Шифровальщик — только про выкуп". Правда: двойное и тройное вымогательство включает утечку PII и давление через регуляторов и СМИ.
Миф: "Обновления ломают устаревшие системы — лучше не трогать". Правда: контролируемые патчи и виртуальные "заплатки" (WAF, изоляция) безопаснее, чем жизнь с известными дырами.
3 факта, которые стоит знать
Большинство критичных инцидентов начинается с обычной учётки без MFA.
Среднее "время обитания" злоумышленника до обнаружения измеряется днями и неделями — без EDR/XDR и SIEM это "слепая зона".
Самая эффективная "техника" восстановления — регулярно проверенные offline/immutable-бэкапы.
Исторический контекст
2015: DDoS против LOT; сбой в шведском управлении воздушным движением — первые резонансные сигналы для отрасли.
2019: TLV фиксирует миллионы атак в сутки, рождается круглосуточный SOC в аэропорту.
2020: крупные утечки авиаперевозчиков (EasyJet и др.) — кибератака становится повседневной новостью.
2022: SpiceJet — шифровальщик нарушает расписание в нескольких аэропортах Индии.
2025: атаки на авторегистрацию в ЕС и кейс KUL с выкупом и массовыми сбоями — "стресс-тест" для всей экосистемы.
Уточнения
Кибервойна (англ. cyberwarfare) — противоборство (война) и противостояние в кибернетическом пространстве (киберпространстве), в том числе компьютерное противостояние в Интернете, одна из разновидностей информационной войны.
