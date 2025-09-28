Москва показала другое лицо: что 26 миллионов туристов нашли в ней кроме Кремля

Москва — это не только столица России, но и город, который уверенно входит в число главных туристических направлений мира. Осенью здесь отмечают Всемирный день туризма, и это повод взглянуть на мегаполис глазами тех, кто работает в индустрии гостеприимства. За последний год Москву посетили 26 миллионов человек, а это значит, что город смог предложить гостям нечто большее, чем привычные экскурсии по Красной площади и Третьяковке.
Что изменилось, и какие места сегодня вдохновляют самих экспертов туристической отрасли?
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе подчёркивает, что привлекательность города выросла не только для гостей, но и для самих москвичей.
"Если в городе хорошо и интересно местным жителям, то город будет интересен и туристам", — сказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
Она отмечает, что до 2010 года было сложно назвать больше пары пешеходных зон или современных общественных пространств.
Сегодня их десятки: от Чистых прудов до Ходынки, от Речного вокзала до Тверского бульвара. Летом — шезлонги в парках, зимой — катки и спортивные площадки. Всё это делает Москву круглогодичным направлением.
Её личные любимые места — Тверская улица ранним утром, Тверской бульвар, Брюсов переулок и Большая Никитская. А ещё - Покровское-Стрешнево и поселок художников на Соколе, где сохранилась старая Москва.
Основатель международного гида GreatList Александр Сысоев обращает внимание на гастросцену столицы.
"Столица ассоциируется с высочайшими стандартами сервиса, широчайшим выбором отелей, ресторанов и достопримечательностей на любой вкус", — отметил основатель GreatList Александр Сысоев.
Сегодня в Москве можно найти кухни со всего мира — от итальянской и японской до грузинской и вьетнамской. Но особый интерес вызывают именно рестораны русской кухни: борщ, пельмени, кулебяка и современные интерпретации традиционных блюд.
Сысоев отмечает районы, где особенно заметен контраст прошлого и будущего: Белая площадь, Замоскворечье и Остоженка.
Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский подчеркивает, что Москва за десятилетие изменилась радикально.
"Из суровой деловой столицы она стала суперсовременным мегаполисом и настоящим туристическим магнитом", — заявил президент РСТ Илья Уманский.
Он приводит цифры: летом 2025 года столица заняла второе место в стране по турпотоку, уступив лишь Краснодарскому краю. Москву теперь выбирают не для деловых поездок, а для отдыха: прогулок по паркам, концертов, мастер-классов, гастрономических туров и спорта.
Личное место силы эксперта — Фрунзенская набережная с её простором, водой и видом на центр города.
…посмотреть на Москву как на курорт? Сегодня это реально: летом можно кататься на сапбордах в парках, зимой — гулять по заснеженным бульварам. Такой подход позволяет открыть столицу с неожиданной стороны.
Сколько времени нужно для Москвы?
Минимум 3-4 дня, чтобы увидеть главное и почувствовать атмосферу.
Что попробовать из еды?
Русские супы, пельмени, блины, а также современную авторскую кухню.
Какие районы самые интересные для прогулок?
Замоскворечье, Белая площадь, Остоженка, Покровское-Стрешнево.
Уточнения
Москва́ — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Мегаполис; крупнейший по численности населения город России и её субъект — 13 274 285 человек (2025), что делает Москву 22-й среди городов мира по численности населения.
