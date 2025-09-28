Москва показала другое лицо: что 26 миллионов туристов нашли в ней кроме Кремля

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:37
Туризм

Москва — это не только столица России, но и город, который уверенно входит в число главных туристических направлений мира. Осенью здесь отмечают Всемирный день туризма, и это повод взглянуть на мегаполис глазами тех, кто работает в индустрии гостеприимства. За последний год Москву посетили 26 миллионов человек, а это значит, что город смог предложить гостям нечто большее, чем привычные экскурсии по Красной площади и Третьяковке.

Тверская улица, Москва
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тверская улица, Москва

Что изменилось, и какие места сегодня вдохновляют самих экспертов туристической отрасли?

Москва как город для жизни и отдыха

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе подчёркивает, что привлекательность города выросла не только для гостей, но и для самих москвичей.

"Если в городе хорошо и интересно местным жителям, то город будет интересен и туристам", — сказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Она отмечает, что до 2010 года было сложно назвать больше пары пешеходных зон или современных общественных пространств.

Сегодня их десятки: от Чистых прудов до Ходынки, от Речного вокзала до Тверского бульвара. Летом — шезлонги в парках, зимой — катки и спортивные площадки. Всё это делает Москву круглогодичным направлением.

Её личные любимые места — Тверская улица ранним утром, Тверской бульвар, Брюсов переулок и Большая Никитская. А ещё - Покровское-Стрешнево и поселок художников на Соколе, где сохранилась старая Москва.

Москва как гастрономическая столица

Основатель международного гида GreatList Александр Сысоев обращает внимание на гастросцену столицы.

"Столица ассоциируется с высочайшими стандартами сервиса, широчайшим выбором отелей, ресторанов и достопримечательностей на любой вкус", — отметил основатель GreatList Александр Сысоев.

Сегодня в Москве можно найти кухни со всего мира — от итальянской и японской до грузинской и вьетнамской. Но особый интерес вызывают именно рестораны русской кухни: борщ, пельмени, кулебяка и современные интерпретации традиционных блюд.

Сысоев отмечает районы, где особенно заметен контраст прошлого и будущего: Белая площадь, Замоскворечье и Остоженка.

Москва как курорт

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский подчеркивает, что Москва за десятилетие изменилась радикально.

"Из суровой деловой столицы она стала суперсовременным мегаполисом и настоящим туристическим магнитом", — заявил президент РСТ Илья Уманский.

Он приводит цифры: летом 2025 года столица заняла второе место в стране по турпотоку, уступив лишь Краснодарскому краю. Москву теперь выбирают не для деловых поездок, а для отдыха: прогулок по паркам, концертов, мастер-классов, гастрономических туров и спорта.

Личное место силы эксперта — Фрунзенская набережная с её простором, водой и видом на центр города.

Советы шаг за шагом

  1. Начните прогулку ранним утром по Тверской — город предстанет в необычной тишине.
  2. Обязательно загляните в Замоскворечье и Остоженку — это Москва "на контрасте".
  3. Попробуйте блюда русской кухни в современных ресторанах.
  4. Выделите день для музеев: Пушкинский, Третьяковка, Музей Востока.
  5. Вечером отправляйтесь на Фрунзенскую набережную — один из лучших видов города.

А что если…

…посмотреть на Москву как на курорт? Сегодня это реально: летом можно кататься на сапбордах в парках, зимой — гулять по заснеженным бульварам. Такой подход позволяет открыть столицу с неожиданной стороны.

FAQ

Сколько времени нужно для Москвы?
Минимум 3-4 дня, чтобы увидеть главное и почувствовать атмосферу.

Что попробовать из еды?
Русские супы, пельмени, блины, а также современную авторскую кухню.

Какие районы самые интересные для прогулок?
Замоскворечье, Белая площадь, Остоженка, Покровское-Стрешнево.

Мифы и правда

  • Миф: Москва интересна только иностранцам.
    Правда: горожане сами активно используют новые парки, зоны отдыха и рестораны.
  • Миф: В Москве нечего делать зимой.
    Правда: катки, ярмарки и фестивали делают столицу особенно атмосферной.
  • Миф: Это исключительно деловой центр.
    Правда: город превратился в полноценный туристический магнит.

3 интересных факта

  1. В 2024 году турпоток впервые превысил отметку в 25 млн человек.
  2. На улицах столицы работают сотни арендаторов электросамокатов, что делает передвижение лёгким.
  3. Городские фестивали собирают миллионы зрителей: от "Круга света" до "Московских сезонов".

Исторический контекст

  • До 2010-х: Москва — деловой центр, а не туристический.
  • 2010-е: масштабное обновление улиц и общественных пространств.
  • 2020-е: столица превращается в круглогодичное направление с фестивалями и гастротурами.
  • 2025: Москва занимает второе место в России по турпотоку.

Уточнения

Москва́ — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Мегаполис; крупнейший по численности населения город России и её субъект — 13 274 285 человек (2025), что делает Москву 22-й среди городов мира по численности населения.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
