Индонезия и Вьетнам падают в цене: теперь райские каникулы стоят меньше, чем поездка в Сочи

Your browser does not support the audio element. Туризм

В октябре российские туристы получили неожиданный подарок: отели во Вьетнаме и Индонезии заметно подешевели по сравнению с прошлым годом. Это открывает новые возможности для тех, кто хочет провести каникулы на берегу океана, не тратя лишнего. "Яндекс Путешествия" зафиксировали снижение цен, что сделало эти экзотические направления особенно заманчивыми для осенних выездов.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Отдых на пляже

Популярные направления и новые лидеры

По традиции россияне чаще всего выбирают Турцию, Таиланд, Беларусь, Японию и ОАЭ. Но этой осенью именно Индонезия и Вьетнам оказались в центре внимания благодаря выгодным ценам. Во Вьетнаме средняя стоимость ночи снизилась на 37% и составила около 6 256 рублей, в Индонезии падение составило 19% — до 9 633 рублей. Кроме того, выгодные предложения можно найти в отелях Малайзии, Египта, Китая и Греции.

Экономия при планировании

Аналитики отмечают: россияне стали планировать поездки заранее, в среднем за 71 день до вылета. Такой подход позволяет выбирать лучшие отели и билеты. Популярным способом стала и рассрочка "Сплит", которая делает путешествие доступнее: средняя стоимость брони с оплатой в рассрочку составила 10 077 рублей против 11 739 рублей при единовременной оплате.

Как долго отдыхают туристы

Средняя продолжительность октябрьских поездок у россиян — 5 дней. Но есть и исключения: в Парагвай путешественники летают на 16 дней, в Албанию и Доминикану — на 14. В большинстве случаев туристы предпочитают путешествовать вдвоем, за исключением Доминиканы, где компании собираются по 4 человека.

Индонезия: острова, вулканы и культура

Архипелаг с более чем 17 000 островов — это бесконечный выбор для туриста. Бали манит пляжами и храмами, Ява — древними архитектурными комплексами, Ломбок — дикой природой и серфингом, Флорес — национальным парком Комодо, а Суматра — орангутанами и озером Тоба.

Что стоит сделать в Индонезии:

покататься на серфе в Куте или Улувату;

увидеть храм Боробудур и вулкан Бромо;

отправиться на острова Гили за белоснежными пляжами;

познакомиться с традициями в деревнях и попробовать наси-горенг или сате.

Вьетнам: история и море

Страна предлагает не только пляжи, но и глубокое культурное погружение. Ханой радует Старым кварталом и озером Хоанкьем, бухта Халонг поражает тысячами островов, Хошимин — колониальной архитектурой и ночной жизнью. Хойан привлекает мастерскими портных, Нячанг — курортами и дайвингом, Фукуок — девственной природой.

Что стоит попробовать:

прогулку по туннелям Кучи;

отдых на пляже Сао;

знакомство с кухней — фо, бань ми, нем;

шопинг на рынках — шелк, лаковые изделия, перец с Фукуока.

Советы шаг за шагом

Определите даты поездки и бронируйте заранее. Сравните цены с помощью "Яндекс Путешествий" или других сервисов. Используйте рассрочку "Сплит" для снижения нагрузки на бюджет. Проверьте сезонность: с ноября по март начинается сезон дождей. Возьмите медицинскую страховку, крем от солнца и удобную обувь.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка билетов в последний момент.

Последствие: высокая цена.

Альтернатива: бронирование за 2-3 месяца.

Ошибка: выбор поездки в сезон дождей.

Последствие: испорченный отдых.

Альтернатива: сухой сезон (апрель-октябрь).

Ошибка: экономия на страховке.

Последствие: риск высоких расходов при болезни.

Альтернатива: туристическая страховка.

А что если…

А что если совместить Индонезию и Вьетнам в одном путешествии? Это реально благодаря доступным перелетам внутри Азии. Например, можно провести неделю на Бали, а затем улететь в Ханой или Хошимин, получив двойной опыт — и пляжного отдыха, и культурных открытий.

Плюсы и минусы направлений

Направление Плюсы Минусы Индонезия пляжи, храмы, серфинг, природа перелет более 12 часов, влажный климат Вьетнам недорогие отели, богатая кухня, исторические города языковой барьер, сезон дождей FAQ Как выбрать лучшее время для поездки?

Лучший сезон для обеих стран — с апреля по октябрь, когда стоит сухая погода. Сколько стоит неделя отдыха во Вьетнаме?

При средней цене отеля 6 200 рублей за ночь неделя обойдется примерно в 43 000 рублей плюс перелет. Что лучше: Индонезия или Вьетнам?

Выбор зависит от целей: для пляжного отдыха и серфинга — Индонезия, для истории и гастрономии — Вьетнам. Мифы и правда Миф: отдых в Азии всегда дорогой.

Правда: цены во Вьетнаме и Индонезии этой осенью ниже, чем в популярных европейских курортах.

Миф: во Вьетнаме нет развлечений кроме пляжей.

Правда: страна богата музеями, древними городами и гастрономическими маршрутами.

Миф: Бали — единственное интересное место в Индонезии.

Правда: архипелаг насчитывает тысячи островов с уникальной природой и культурой. Интересные факты В Индонезии больше активных вулканов, чем в любой другой стране. Вьетнам входит в тройку мировых лидеров по экспорту кофе. На Бали более 20 000 храмов, поэтому его часто называют "Островом Богов". Исторический контекст 1991 год — бухта Халонг внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

1999 год — старый город Хойан признан объектом Всемирного наследия.

1991-2010 годы — Индонезия активно развивает туризм на Бали и соседних островах.