Руины вместо улиц: 3 города-призрака, в которые туристы едут со всего мира

На карте мира есть города, которые трудно сравнить с привычными мегаполисами или курортами. Одни когда-то процветали, но оказались заброшенными, другие удивляют своим устройством и историей. Для кого-то они прекрасны, для кого-то — странны, но равнодушным не оставляют никого.

Фото: commons.wikimedia.org by Zairon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Город Колманскоп

Хасима, Япония

Примерно в 14 километрах от Нагасаки находится остров Хасима, более известный под прозвищем Гункандзима — "остров-линкор". Это имя закрепилось за ним благодаря очертаниям, напоминающим силуэт боевого корабля.

С 1887 года на острове добывали уголь, и к середине XX века здесь жил и работал целый маленький город с многоэтажками, школой и магазинами. В лучшие годы население превышало 5 тысяч человек. Но к 1974 году угольные шахты закрыли: уголь утратил значение, уступив нефти. Люди покинули остров, и бетонные стены начали разрушаться.

Сегодня полуразрушенный остров выглядит как декорация к фильму о конце света. Его любят фотографы, историки и туристы, которых манят "замороженные" во времени руины.

Деринкую, Турция

В Каппадокии находится уникальный подземный город Деринкую, уходящий на глубину 85 метров. Это целая система пещер и туннелей, где когда-то жили до 20 тысяч человек.

Здесь располагались кухни, кладовые, спальни, винодельни, церкви и даже школы. Удивительно, что под землёй существовали системы вентиляции и колодцы, обеспечивавшие воздух и воду. Воины и крестьяне, женщины и дети могли укрываться здесь от набегов, проводя под землёй месяцы.

Сегодня часть города открыта для посещения. Туристы могут пройти по узким тоннелям, спуститься в помещения и представить, как тысячи людей жили в подземелье вместе со скотом и припасами.

Кольманскоп, Намибия

Кольманскоп — ещё один "город-призрак". Он был основан в начале XX века в Намибии, недалеко от Людерица. Здесь добывали алмазы, и для немецких специалистов построили настоящий "оазис цивилизации". В городе были школа, театр, больница, боулинг и даже фабрика мороженого — не каждый европейский город того времени мог похвастаться таким уровнем.

Но в 1920-х годах в другом районе нашли новые алмазные месторождения. Жители покинули Кольманскоп почти в одночасье. Последний человек уехал в 1950-х, и город остался пустым. Сегодня дюны пустыни медленно поглощают немецкие домики, создавая уникальный ландшафт.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: приезжать без подготовки.

Последствие: риск упустить интересные факты и маршруты.

Альтернатива: заранее изучать историю и выбирать экскурсионные туры.

Ошибка: посещать Хасиму в плохую погоду.

Последствие: поездка может сорваться из-за волн.

Альтернатива: планировать визит в ясные дни и бронировать туры заранее.

Ошибка: недооценивать физическую нагрузку в Деринкую.

Последствие: трудности при спуске в узкие тоннели.

Альтернатива: надеть удобную обувь и учитывать особенности здоровья.

Ошибка: отправляться в Кольманскоп без запаса воды.

Последствие: риск перегрева и обезвоживания.

Альтернатива: взять с собой воду и головной убор.

А что если…

А что если эти города объединить в один маршрут по миру? За несколько недель можно побывать в Азии, Африке и Европе, увидев примеры того, как люди создавали и теряли свои города. Такой тур станет путешествием не только в пространстве, но и во времени: от индустриальной эпохи до античных традиций.

Плюсы и минусы посещения

Город Плюсы Минусы Хасима Уникальная атмосфера руин, близость к Нагасаки Доступ ограничен, не всегда возможен из-за погоды Деринкую Историческая ценность, редкий подземный город Узкие тоннели, спуски не подходят всем Кольманскоп Живописные фото, пустынная экзотика Жара, удалённость от крупных городов

FAQ

Можно ли попасть на остров Хасима?

Да, но только в составе экскурсии с Нагасаки.

Как глубоко уходит Деринкую?

До 85 метров, часть уровней открыта для туристов.

Что сегодня есть в Кольманскопе?

Заброшенные дома и здания, постепенно засыпанные песком.

Сколько времени нужно для осмотра?

Каждый город требует минимум полдня, лучше закладывать день.

Мифы и правда

Миф: города-призраки полностью опасны для посещения.

Правда: многие из них реставрированы и доступны для туристов.

Миф: Деринкую — единственный подземный город.

Правда: в Каппадокии несколько подобных комплексов, но Деринкую самый большой.

Миф: в Кольманскопе ничего не осталось.

Правда: сохранились дома, интерьеры и даже предметы быта.