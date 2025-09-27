Руины вместо улиц: 3 города-призрака, в которые туристы едут со всего мира

На карте мира есть города, которые трудно сравнить с привычными мегаполисами или курортами. Одни когда-то процветали, но оказались заброшенными, другие удивляют своим устройством и историей. Для кого-то они прекрасны, для кого-то — странны, но равнодушным не оставляют никого.
Примерно в 14 километрах от Нагасаки находится остров Хасима, более известный под прозвищем Гункандзима — "остров-линкор". Это имя закрепилось за ним благодаря очертаниям, напоминающим силуэт боевого корабля.
С 1887 года на острове добывали уголь, и к середине XX века здесь жил и работал целый маленький город с многоэтажками, школой и магазинами. В лучшие годы население превышало 5 тысяч человек. Но к 1974 году угольные шахты закрыли: уголь утратил значение, уступив нефти. Люди покинули остров, и бетонные стены начали разрушаться.
Сегодня полуразрушенный остров выглядит как декорация к фильму о конце света. Его любят фотографы, историки и туристы, которых манят "замороженные" во времени руины.
В Каппадокии находится уникальный подземный город Деринкую, уходящий на глубину 85 метров. Это целая система пещер и туннелей, где когда-то жили до 20 тысяч человек.
Здесь располагались кухни, кладовые, спальни, винодельни, церкви и даже школы. Удивительно, что под землёй существовали системы вентиляции и колодцы, обеспечивавшие воздух и воду. Воины и крестьяне, женщины и дети могли укрываться здесь от набегов, проводя под землёй месяцы.
Сегодня часть города открыта для посещения. Туристы могут пройти по узким тоннелям, спуститься в помещения и представить, как тысячи людей жили в подземелье вместе со скотом и припасами.
Кольманскоп — ещё один "город-призрак". Он был основан в начале XX века в Намибии, недалеко от Людерица. Здесь добывали алмазы, и для немецких специалистов построили настоящий "оазис цивилизации". В городе были школа, театр, больница, боулинг и даже фабрика мороженого — не каждый европейский город того времени мог похвастаться таким уровнем.
Но в 1920-х годах в другом районе нашли новые алмазные месторождения. Жители покинули Кольманскоп почти в одночасье. Последний человек уехал в 1950-х, и город остался пустым. Сегодня дюны пустыни медленно поглощают немецкие домики, создавая уникальный ландшафт.
Ошибка: приезжать без подготовки.
Последствие: риск упустить интересные факты и маршруты.
Альтернатива: заранее изучать историю и выбирать экскурсионные туры.
Ошибка: посещать Хасиму в плохую погоду.
Последствие: поездка может сорваться из-за волн.
Альтернатива: планировать визит в ясные дни и бронировать туры заранее.
Ошибка: недооценивать физическую нагрузку в Деринкую.
Последствие: трудности при спуске в узкие тоннели.
Альтернатива: надеть удобную обувь и учитывать особенности здоровья.
Ошибка: отправляться в Кольманскоп без запаса воды.
Последствие: риск перегрева и обезвоживания.
Альтернатива: взять с собой воду и головной убор.
А что если эти города объединить в один маршрут по миру? За несколько недель можно побывать в Азии, Африке и Европе, увидев примеры того, как люди создавали и теряли свои города. Такой тур станет путешествием не только в пространстве, но и во времени: от индустриальной эпохи до античных традиций.
|Город
|Плюсы
|Минусы
|Хасима
|Уникальная атмосфера руин, близость к Нагасаки
|Доступ ограничен, не всегда возможен из-за погоды
|Деринкую
|Историческая ценность, редкий подземный город
|Узкие тоннели, спуски не подходят всем
|Кольманскоп
|Живописные фото, пустынная экзотика
|Жара, удалённость от крупных городов
Можно ли попасть на остров Хасима?
Да, но только в составе экскурсии с Нагасаки.
Как глубоко уходит Деринкую?
До 85 метров, часть уровней открыта для туристов.
Что сегодня есть в Кольманскопе?
Заброшенные дома и здания, постепенно засыпанные песком.
Сколько времени нужно для осмотра?
Каждый город требует минимум полдня, лучше закладывать день.
Миф: города-призраки полностью опасны для посещения.
Правда: многие из них реставрированы и доступны для туристов.
Миф: Деринкую — единственный подземный город.
Правда: в Каппадокии несколько подобных комплексов, но Деринкую самый большой.
Миф: в Кольманскопе ничего не осталось.
Правда: сохранились дома, интерьеры и даже предметы быта.
