Забудьте о Бордо: в США есть регион, где 75 акров виноградников соседствуют с тысячами слонов

Когда речь заходит о вине, чаще всего вспоминают Бордо, долину Напа или Грузию, где зародилось виноделие. Но в США есть регион, о котором знают далеко не все путешественники, — округ Адамс в Пенсильвании. Это место, окружённое холмами долины Камберленд и соседствующее с историческим Геттисбергом, оказалось настоящей находкой для ценителей вина и спокойного отдыха.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Сезонное вино, Пенсильвания

Винная жемчужина Пенсильвании

Первое, что стоит посетить, оказавшись в округе Адамс, — знаменитая Adams County Winery. Основанная в 1975 году, она стала пятой по возрасту винодельней штата и в 2024 году получила звание "Винодельня года в Пенсильвании". За пять десятилетий работы хозяйство завоевало множество наград, а его виноградники раскинулись на площади 75 акров.

Главная гордость — дегустационный зал в отреставрированном амбаре XIX века. Здесь проходят два типа экскурсий: "Золотая медаль" с классическим набором вин и "Погреба винодела" для тех, кто хочет узнать больше о процессе производства. Обе включают дегустацию шести сортов вина с закусками. Записываться нужно заранее, минимум за двое суток.

Орртана — маленький город с большим очарованием

Посёлок Орртана, где проживает всего около 200 человек, удивляет сочетанием сельской тишины и неожиданных достопримечательностей. Среди них — знаменитый Музей слонов и магазин сладостей мистера Эда. Это не просто сувенирный павильон, а настоящий мир, посвящённый слонам: игрушки, артефакты цирковой эпохи, политические памфлеты и коллекционные предметы. Всего более 12 тысяч экспонатов.

Для сладкоежек здесь — рай: сотни видов конфет, включая крупные упаковки популярных лакомств и домашнюю помадку. Территория вокруг украшена садами, ручьями и прудом, где можно устроить пикник.

Советы шаг за шагом: как организовать поездку

Добраться можно на машине: из Балтимора всего 90 минут, из Вашингтона — 1 час 40 минут, из Филадельфии — менее трёх часов. Начните маршрут с посещения Adams County Winery. Забронируйте экскурсию минимум за 48 часов. После дегустации выделите время на прогулку по Орртана и обязательно загляните к мистеру Эду. Для отдыха выберите один из местных коттеджей или гостевых домов. Если останется время, отправляйтесь в ботанический сад между Геттисбергом и Филадельфией.

А что если вы не поклонник вина?

Даже в этом случае округ Адамс понравится. Здесь можно насладиться пешими прогулками, посетить необычные музеи, попробовать местные сладости и просто ощутить атмосферу маленького американского городка.

FAQ

Какое время года лучше для поездки?

Весна и осень: мягкая погода и винные фестивали.

Сколько стоят экскурсии в Adams County Winery?

В среднем от 25 до 40 долларов за человека.

Можно ли привезти вино домой?

Да, винодельня предлагает продажу в бутылках, включая редкие сорта.

Мифы и правда

Миф: "В Пенсильвании нет винной культуры".

Правда: в штате более 300 виноделен, а округ Адамс — один из лидеров.

Правда: Adams County Winery удостоена звания "Винодельня года".

Правда: Орртана удивляет музеями, садами и гастрономическими открытиями.

3 интересных факта

Винодельня Adams County Winery входит в пятёрку старейших в Пенсильвании. Музей мистера Эда — крупнейшая в США коллекция, посвящённая слонам. Геттисберг, расположенный всего в 15 минутах езды, — место крупнейшего сражения Гражданской войны в США.

Исторический контекст

Округ Адамс исторически связан не только с виноделием, но и с событиями Гражданской войны.

В XIX веке регион был частью "Датч-Кантри-Роудс" — маршрута немецких иммигрантов, которые и привезли сюда традиции виноделия.

Сегодня их наследие продолжает жить в местных винодельнях и фестивалях.

Уточнения

Содру́жество Пенсильва́нии (англ. Commonwealth of Pennsylvania) — штат на Северо-Востоке США. Столица — город Гаррисберг. Крупнейший город — Филадельфия. Девиз штата — "Добродетель, свобода и независимость". Официальное прозвище Пенсильвании — "Штат замкового камня", "Штат квакеров".

