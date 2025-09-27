Забудьте о Бордо: в США есть регион, где 75 акров виноградников соседствуют с тысячами слонов

Когда речь заходит о вине, чаще всего вспоминают Бордо, долину Напа или Грузию, где зародилось виноделие. Но в США есть регион, о котором знают далеко не все путешественники, — округ Адамс в Пенсильвании. Это место, окружённое холмами долины Камберленд и соседствующее с историческим Геттисбергом, оказалось настоящей находкой для ценителей вина и спокойного отдыха.
Первое, что стоит посетить, оказавшись в округе Адамс, — знаменитая Adams County Winery. Основанная в 1975 году, она стала пятой по возрасту винодельней штата и в 2024 году получила звание "Винодельня года в Пенсильвании". За пять десятилетий работы хозяйство завоевало множество наград, а его виноградники раскинулись на площади 75 акров.
Главная гордость — дегустационный зал в отреставрированном амбаре XIX века. Здесь проходят два типа экскурсий: "Золотая медаль" с классическим набором вин и "Погреба винодела" для тех, кто хочет узнать больше о процессе производства. Обе включают дегустацию шести сортов вина с закусками. Записываться нужно заранее, минимум за двое суток.
Посёлок Орртана, где проживает всего около 200 человек, удивляет сочетанием сельской тишины и неожиданных достопримечательностей. Среди них — знаменитый Музей слонов и магазин сладостей мистера Эда. Это не просто сувенирный павильон, а настоящий мир, посвящённый слонам: игрушки, артефакты цирковой эпохи, политические памфлеты и коллекционные предметы. Всего более 12 тысяч экспонатов.
Для сладкоежек здесь — рай: сотни видов конфет, включая крупные упаковки популярных лакомств и домашнюю помадку. Территория вокруг украшена садами, ручьями и прудом, где можно устроить пикник.
Даже в этом случае округ Адамс понравится. Здесь можно насладиться пешими прогулками, посетить необычные музеи, попробовать местные сладости и просто ощутить атмосферу маленького американского городка.
Какое время года лучше для поездки?
Весна и осень: мягкая погода и винные фестивали.
Сколько стоят экскурсии в Adams County Winery?
В среднем от 25 до 40 долларов за человека.
Можно ли привезти вино домой?
Да, винодельня предлагает продажу в бутылках, включая редкие сорта.
Уточнения
Содру́жество Пенсильва́нии (англ. Commonwealth of Pennsylvania) — штат на Северо-Востоке США. Столица — город Гаррисберг. Крупнейший город — Филадельфия. Девиз штата — "Добродетель, свобода и независимость". Официальное прозвище Пенсильвании — "Штат замкового камня", "Штат квакеров".
