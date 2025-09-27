Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зона, где птицы теряют мозг, а звери получают бессмертие — парадоксы Рыжего леса
Одна безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Личный тренер или пустая трата денег? Разоблачаем главные мифы спортзала
Простая инфекция превращается в убийцу: сердце ребёнка встало за часы — врачи боролись сутками
Меньше логотипов, больше деталей: маленький аксессуар с ремнём превратился в манифест сезона
Ноябрьский рай у Стамбула: где купаться в море, когда в Европе уже осень
Моторная магия на износ: вариаторы держат удар там, где автоматы сдаются первыми
Экстравагантный Николас Кейдж: как сексуальная жизнь свиней повлияла на его рацион
Масло свежее, а мотор умирает: промывка нужна не всегда, а только в этих случаях

Ручная лейка и никакой занавески: почему европейский душ заставит вас экономить

4:20
Туризм

Горячий душ — это не только способ смыть усталость, но и настоящий ритуал, который для многих стал неотъемлемой частью повседневной жизни. Он бодрит, расслабляет и помогает почувствовать свежесть, а врачи подчёркивают: ежедневный душ ещё и способствует здоровью кожи, удаляя микробы, омертвевшие клетки и грибки. Однако привычки людей в разных странах сильно отличаются, и не все считают нужным мыться каждый день.

Девушка моет голову
Фото: https://i.pinimg.com/originals/1f/31/56/1f3156d8e2c0342edc8fca9cf5543d71.jpg
Девушка моет голову

Душ в разных странах Европы

Исследование Global Index показало любопытные данные: в Италии почти 95 % жителей принимают душ ежедневно, а вот в Германии и Великобритании таких меньше 65 %. Эти цифры стали поводом для оживлённых дискуссий в соцсетях: кто-то шутил о культурных различиях, кто-то спорил о гигиене и экологии.

В то же время Лондон и Берлин остаются туристическими центрами, куда ежегодно приезжают миллионы путешественников. И многих гостей удивляют не только привычки местных жителей, но и устройство самих ванных комнат.

Чем душ в Европе отличается от американского

Для туристов, привыкших к просторным ванным и продолжительным "водным медитациям", европейский душ может стать испытанием.

  • Размер кабины. Во многих отелях она настолько компактная, что повернуться почти невозможно.
  • Отсутствие занавесок и дверей. Вода просто уходит по наклонному полу.
  • Ограничение горячей воды. Из-за дорогой электроэнергии часто устанавливают маленькие бойлеры.
  • Ручные насадки. Чтобы мыться, приходится держать лейку одной рукой и намыливать тело другой.

Такая система заставляет экономить время и воду, но для туриста из США или Канады это может показаться неудобным.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к европейскому душу

  1. Проверьте фото номера при бронировании — это поможет избежать неприятных сюрпризов.
  2. Возьмите с собой многоразовую шапочку для душа и лёгкие тапочки.
  3. Освойте технику быстрого мытья с ручной насадкой.
  4. Имейте при себе сухой шампунь и влажные салфетки для освежения.
  5. Если хочется расслабиться — запланируйте визит в спа или хаммам.

А что если совместить культурные привычки?

Европейцы часто выбирают короткий душ, ориентируясь на экологию и экономию, а американцы любят длительные водные процедуры ради комфорта. Путешественнику остаётся лишь найти баланс: быть открытым к местным традициям и при этом оставлять место для привычных маленьких радостей.

FAQ

Какой душ лучше — утренний или вечерний?
Это зависит от привычек. Вечером душ помогает расслабиться, утром — взбодриться.

Сколько стоит посещение европейского спа?
В среднем входной билет стоит от 15 до 40 евро, дополнительные услуги оплачиваются отдельно.

Что взять в поездку для ухода за собой?
Сухой шампунь, очищающие салфетки, мини-гелий для душа и складную косметичку.

Мифы и правда

  • Миф: "В Европе не любят душ".
    Правда: частота зависит от региона и культуры, но большинство всё же принимает душ регулярно.
  • Миф: "Душевые неудобны для туристов".
    Правда: многие современные отели предлагают комфортные условия.
  • Миф: "Чем дольше душ, тем чище кожа".
    Правда: слишком длительные водные процедуры могут пересушить кожу.

3 интересных факта

  • В Японии душ не так популярен, там традиционно предпочитают ванны-офуро.
  • Среднестатистический европеец тратит на душ около 8 минут, американец — 15.
  • Экологи подсчитали: сокращение времени душа с 15 до 5 минут экономит до 100 литров воды.

Исторический контекст

  • Ещё в XIX веке душ считался роскошью и лечебной процедурой, доступной не каждому.
  • В XX веке он стал привычным элементом дома, но именно европейцы первыми начали активно сокращать расход воды, что отразилось и на конструкции их ванных комнат.

Уточнения

Душ (фр. douche, от итал. doccia — водосточная труба) — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Скейтборд обогнал машины: бразилец установил два мировых рекорда на фасаде небоскрёба
Новости спорта
Скейтборд обогнал машины: бразилец установил два мировых рекорда на фасаде небоскрёба
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Наука и техника
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Красота и стиль
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Популярное
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина

Алиса Фрейндлих, 90-летняя легенда театра, сняла спектакль. Как на это отреагировали Ирина Розанова и Олег Басилашвили? Узнайте детали печальной новости.

Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему Сергей Милешкин Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Зеленского поймали за руку: вот куда на самом деле уходит западное оружие с Украины
Алиев взорвал ООН: Минская группа ОБСЕ признана бесполезной
Алиев взорвал ООН: Минская группа ОБСЕ признана бесполезной
Последние материалы
Ноябрьский рай у Стамбула: где купаться в море, когда в Европе уже осень
Моторная магия на износ: вариаторы держат удар там, где автоматы сдаются первыми
Экстравагантный Николас Кейдж: как сексуальная жизнь свиней повлияла на его рацион
Масло свежее, а мотор умирает: промывка нужна не всегда, а только в этих случаях
Дарим скисшему молоку вторую жизнь: он мог бы стать основой для царского ужина
Любовь вопреки: как неожиданное знакомство с Маргаритой Симоньян перевернуло жизнь Тиграна Кеосаяна
Графитовый ключ к чистоте: как биоуголь разрушает загрязнители без химии
Мода снова взяла в руки ножницы: укороченная классика захватила подиумы и улицы
Ручная лейка и никакой занавески: почему европейский душ заставит вас экономить
Четвероногий ангел-хранитель: что чувствует собака за минуты до эпилептического припадка у хозяина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.