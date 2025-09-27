Ручная лейка и никакой занавески: почему европейский душ заставит вас экономить

Горячий душ — это не только способ смыть усталость, но и настоящий ритуал, который для многих стал неотъемлемой частью повседневной жизни. Он бодрит, расслабляет и помогает почувствовать свежесть, а врачи подчёркивают: ежедневный душ ещё и способствует здоровью кожи, удаляя микробы, омертвевшие клетки и грибки. Однако привычки людей в разных странах сильно отличаются, и не все считают нужным мыться каждый день.
Исследование Global Index показало любопытные данные: в Италии почти 95 % жителей принимают душ ежедневно, а вот в Германии и Великобритании таких меньше 65 %. Эти цифры стали поводом для оживлённых дискуссий в соцсетях: кто-то шутил о культурных различиях, кто-то спорил о гигиене и экологии.
В то же время Лондон и Берлин остаются туристическими центрами, куда ежегодно приезжают миллионы путешественников. И многих гостей удивляют не только привычки местных жителей, но и устройство самих ванных комнат.
Для туристов, привыкших к просторным ванным и продолжительным "водным медитациям", европейский душ может стать испытанием.
Такая система заставляет экономить время и воду, но для туриста из США или Канады это может показаться неудобным.
Европейцы часто выбирают короткий душ, ориентируясь на экологию и экономию, а американцы любят длительные водные процедуры ради комфорта. Путешественнику остаётся лишь найти баланс: быть открытым к местным традициям и при этом оставлять место для привычных маленьких радостей.
Какой душ лучше — утренний или вечерний?
Это зависит от привычек. Вечером душ помогает расслабиться, утром — взбодриться.
Сколько стоит посещение европейского спа?
В среднем входной билет стоит от 15 до 40 евро, дополнительные услуги оплачиваются отдельно.
Что взять в поездку для ухода за собой?
Сухой шампунь, очищающие салфетки, мини-гелий для душа и складную косметичку.
Уточнения
Душ (фр. douche, от итал. doccia — водосточная труба) — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.
Алиса Фрейндлих, 90-летняя легенда театра, сняла спектакль. Как на это отреагировали Ирина Розанова и Олег Басилашвили? Узнайте детали печальной новости.