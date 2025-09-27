Литий и полет: почему электрическая зубная щетка вызывает столько вопросов в аэропорту

Во время подготовки к отпуску мы складываем в чемодан массу вещей, но редко задумываемся, что даже такая мелочь, как электрическая зубная щётка, может сыграть роль в безопасности полёта. На первый взгляд кажется: чемодан сдан, проблем быть не должно. Однако именно наличие литий-ионного аккумулятора в этих приборах делает их предметом особого внимания авиакомпаний и служб безопасности.

Почему электрическую щётку нужно брать в ручную кладь

Администрация транспортной безопасности напомнила путешественникам, что любые устройства с литий-ионными батареями, включая зубные щётки, должны перевозиться только в ручной клади.

"Путешествуете с электрической зубной щёткой или другими предметами, которые издают звук? Если в них установлен литиевый аккумулятор, их следует положить в ручную кладь", — заявили в транспортном управлении.

Причина — особенности химии лития. При повреждении или перегреве аккумулятор может войти в режим "теплового разгона" и воспламениться.

Если это произойдёт в багаже в грузовом отсеке, вовремя заметить проблему будет практически невозможно. В салоне же экипаж и пассажиры могут быстро отреагировать.

Советы шаг за шагом: как правильно упаковать электрическую щётку

Перед полётом убедитесь, что заряд щётки не превышает 80% — это снижает риск перегрева. Используйте оригинальный чехол или пластиковый контейнер, чтобы защитить кнопку включения. Если у щётки съёмный аккумулятор, перевозите его отдельно в изолированном кейсе. Дополнительные батареи держите в огнестойком чехле (fireproof bag), который можно приобрести в магазинах электроники. Проверяйте правила конкретной авиакомпании: у некоторых есть свои ограничения.

А что если забыли?

Если вы случайно сдали щётку в багаж, обязательно сообщите об этом сотрудникам авиакомпании. Иногда багаж могут вернуть до загрузки на борт. В крайнем случае лучше оставить прибор дома, чем подвергать риску себя и других.

Как выбрать электрическую щётку для путешествий?

Ищите модели со съёмным аккумулятором или USB-зарядкой. Они легче и безопаснее.

Сколько стоит дорожный набор?

Компактные версии начинаются от 1500 рублей, премиальные модели — от 5000 рублей.

Что лучше взять: обычную или электрическую?

Если летите налегке, проще взять ручную щётку. Для длительных поездок электрическая удобнее.

Мифы и правда

Миф: "Электрическую щётку можно сдать в багаж, ведь она маленькая".

Правда: литиевая батарея может перегреться, поэтому только ручная кладь.

Миф: "Маленькие устройства не опасны".

Правда: даже компактные гаджеты способны вызвать пожар.

Миф: "В салоне её перевозить тоже рискованно".

Правда: риск минимален, так как экипаж может сразу вмешаться.

Интересные факты

Федеральное управление гражданской авиации США зарегистрировало 653 случая возгорания литиевых батарей с 2006 по 2025 год.

Самое частое возгорание происходило из-за неправильно упакованных пауэрбанков.

Некоторые авиакомпании, включая Southwest, полностью запретили использование внешних аккумуляторов в полёте.

Исторический контекст

Первое серьёзное внимание к перевозке литий-ионных батарей возникло в 1990-е годы после нескольких авиапроисшествий.

Постепенно ограничения ужесточались: сначала запретили перевозку крупных аккумуляторов, затем под контроль попали и небольшие гаджеты.

Сегодня правила прописаны в инструкциях каждой авиакомпании и международных организациях вроде IATA.

Уточнения

Зубна́я щётка — основной инструмент для удаления мягких отложений с поверхности зубов и дёсен. Как правило, применяется с использованием зубной пасты.



Литий-ионный аккумулятор (Li-ion) — тип электрического аккумулятора, который широко распространён в электронной технике и находит своё применение в качестве источника энергии в электромобилях и накопителях энергии в энергетических системах.

