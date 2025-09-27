Литий и полет: почему электрическая зубная щетка вызывает столько вопросов в аэропорту

Во время подготовки к отпуску мы складываем в чемодан массу вещей, но редко задумываемся, что даже такая мелочь, как электрическая зубная щётка, может сыграть роль в безопасности полёта. На первый взгляд кажется: чемодан сдан, проблем быть не должно. Однако именно наличие литий-ионного аккумулятора в этих приборах делает их предметом особого внимания авиакомпаний и служб безопасности.
Администрация транспортной безопасности напомнила путешественникам, что любые устройства с литий-ионными батареями, включая зубные щётки, должны перевозиться только в ручной клади.
"Путешествуете с электрической зубной щёткой или другими предметами, которые издают звук? Если в них установлен литиевый аккумулятор, их следует положить в ручную кладь", — заявили в транспортном управлении.
Причина — особенности химии лития. При повреждении или перегреве аккумулятор может войти в режим "теплового разгона" и воспламениться.
Если это произойдёт в багаже в грузовом отсеке, вовремя заметить проблему будет практически невозможно. В салоне же экипаж и пассажиры могут быстро отреагировать.
Если вы случайно сдали щётку в багаж, обязательно сообщите об этом сотрудникам авиакомпании. Иногда багаж могут вернуть до загрузки на борт. В крайнем случае лучше оставить прибор дома, чем подвергать риску себя и других.
Как выбрать электрическую щётку для путешествий?
Ищите модели со съёмным аккумулятором или USB-зарядкой. Они легче и безопаснее.
Сколько стоит дорожный набор?
Компактные версии начинаются от 1500 рублей, премиальные модели — от 5000 рублей.
Что лучше взять: обычную или электрическую?
Если летите налегке, проще взять ручную щётку. Для длительных поездок электрическая удобнее.
Уточнения
Зубна́я щётка — основной инструмент для удаления мягких отложений с поверхности зубов и дёсен. Как правило, применяется с использованием зубной пасты.
Литий-ионный аккумулятор (Li-ion) — тип электрического аккумулятора, который широко распространён в электронной технике и находит своё применение в качестве источника энергии в электромобилях и накопителях энергии в энергетических системах.
Алиса Фрейндлих, 90-летняя легенда театра, сняла спектакль. Как на это отреагировали Ирина Розанова и Олег Басилашвили? Узнайте детали печальной новости.