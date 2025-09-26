Дикая природа не любит глупцов: о самых опасных ошибках туристов

Инструктор по выживанию в экстремальных условиях дикой природы туристического клуба "Волчица" Дмитрий Алёшкин поделился важными рекомендациями для тех, кто отправляется в походы.
Первое и самое главное — в группе должен быть лидер, которому все доверяют, ведь он принимает важные решения. Личная ответственность и дисциплина также играют ключевую роль.
В интервью EcoSever Дмитрий напомнил о правилах поведения в лесу.
"По лесу не бегаем, всегда смотрим вперёд, не идём, разговаривая, смотря назад, потому что вы можете идти по лесу, разговаривать, смотреть назад, на ходу повернуться и напороться глазом на сучок. Не брать руками предмет с земли, убедиться, что там нет ядовитых насекомых и змей. Сперва его палкой, ногой пнули. По грибам, по ягоде: не знаешь — не ешь. У вас времени не будет, чтобы проверить съедобные-несъедобные. При виде диких животных не старайтесь за ними бегать. Больше шумите в лесу. У вас задача избежать конфликтов с дикой средой", — рассказал эксперт.
Для водных походов есть свои правила. Лагерь нужно ставить подальше от воды на случай дождя. Обязательно носите спасжилеты на воде и шлемы на бурных реках. И, конечно, забудьте об алкоголе — это правило жизни: вода и алкоголь не совместимы.
Наконец, всегда сообщайте близким, куда и с кем отправляетесь, и берите с собой спутниковый телефон. Если что-то пойдет не так, ваши родные смогут обратиться в МЧС для начала поисков.
