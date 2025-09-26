Однодневная Москва: куда сходить, чтобы влюбиться в столицу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма Владимир Шаров дал советы для тех, кто планирует однодневную поездку в Москву. 

В беседе с MosTimes он упомянул про экскурсионный автобусный тур, который включает посещение Кремля, Красной площади и Зарядья. Затем можно доехать до храма Христа Спасителя.

Шаров подчеркнул, что вечерняя Москва также великолепна, но стоит выйти за рамки прогулки по Старому Арбату. Он советует заглянуть в концертный зал Чайковского, театры, где можно найти интересные мероприятия. 

Для создания особого настроения во время однодневной поездки стоит посетить Аптекарский огород МГУ, расположенный рядом со станцией метро "Проспект Мира". Это отличное место для любителей природы, отметил собеседник.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
