Паспорт как мультипасс: кому открывается египетская виза на 5 лет и карта резидента на полгода

Египет сделал большой шаг навстречу всем, кто любит зимовать у моря или часто возвращается к пирамидам и Красному морю: по пятилетней мультивизе теперь можно находиться в стране до 180 дней за один въезд. То есть полгода непрерывно — без визитов в аэропорт каждые три месяца. Для многих это снимает главный раздражитель прежних правил и позволяет планировать жизнь в Египте более спокойно — от долгосрочной аренды квартиры до учебы на курсах дайвинга или кайт-серфинга.

Что именно изменилось

Раньше обладатели пятилетней визы обязаны были выезжать каждые 90 дней, иначе документ рисковал потерять силу. Теперь лимит увеличен до 180 дней на каждую поездку. Сама виза по-прежнему многократная: въезжаете и выезжаете в течение пяти лет, а при каждом въезде можете оставаться в стране до полугода. Программа доступна гражданам примерно 180 стран, в том числе России, стран СНГ, Европы, США и Канады.

Кому это особенно полезно

Долгий въезд удобен "зимовщикам", фрилансерам и удалённым специалистам, семьям с детьми, которые хотят переждать холодный сезон у моря, а также тем, кто часто ездит в Египет по хобби: дайвинг, кайтинг, серфинг, яхтинг. Ещё плюс — не нужно каждые три месяца планировать "бордер-ран" и тратить деньги на дополнительные перелёты.

Как оформить пятилетнюю мультивизу

Получить документ можно тремя путями: через консульство, на официальных онлайн-сервисах или по прибытии (если ваша страна в перечне, а аэропорт и погранконтроль это позволяют).

Подготовьте заграничный паспорт со сроком действия минимум 6 месяцев. Оплатите консульский сбор — ориентировочно около 700 USD. Используйте банковскую карту, выпущенную за рубежом (это важное требование платёжных шлюзов). По въезду соблюдайте правило: не более 180 дней подряд, затем обязателен выезд. После выезда виза остаётся действительной — можно вернуться и снова провести до полугода.

Виза выдаётся как наклейка в паспорт или в электронном формате, подтверждающем право на многократный въезд.

Важное про "туристическую карту резидента"

Для держателей долгосрочных виз действует возможность оформить туристическую карту резидента на каждый въезд. Она подтверждает право оставаться в Египте до шести месяцев и упрощает доступ к госуслугам на разрешённый период. Карта сохраняет валидность при выезде и повторном въезде в течение её срока.

• Превысили 180 дней → штраф, возможная депортация и запрет на въезд → фиксируйте дату выезда в календаре, покупайте билеты с тарифом на перенос.

• Оплатили не той картой → платёж не проходит, сроки срываются → используйте карту иностранного банка или наличные для визовой марки по прибытии.

• Оставили продление на последний день → очереди и риск просрочки → подавайте заявление или планируйте выезд за несколько дней до дедлайна.

• Игнорируете медстраховку → неожиданные расходы при травме → оформите полис с расширенным покрытием активностей Красного моря.

• Храните только электронную копию визы → спор на контроле → держите при себе распечатку подтверждения и фото наклейки визы.

А что если…

— Нужно дольше полугода? Тогда схема "полгода в стране — короткий выезд — новый въезд" остаётся рабочей, но закладывайте время и деньги на перелёт/выезд.

— Лечусь/обучаюсь? Уточните, достаточно ли туристического статуса. Для стационарного лечения или длительных курсов может потребоваться иной тип пребывания.

— Еду с детьми? Проверьте согласия второго родителя и срок действия детских паспортов, а также правила оформления визовой марки для несовершеннолетних.

— Работаю удалённо? Имейте резервный интернет: домашний Wi-Fi + eSIM. Для легальности доходов изучите налоговые аспекты вашей страны.

Плюсы и минусы

Что оцениваем Пятилетняя мультивиза Обычная виза с продлениями Комфорт Высокий: минимум бюрократии, до 180 дней подряд Средний: продления в паспортном офисе Стоимость за 5 лет Часто выше из-за частых выездов Ниже при редких поездках Гибкость поездок Свободно въезжать/выезжать 5 лет Привязка к срокам продлений Риски просрочки Ниже: длинный отрезок пребывания Выше: нужны своевременные продления Подходит для Частых поездок, зимовок, семей Редких отпусков, бюджетных сценариев FAQ Как выбрать между мультивизой и обычной визой? Если планируете проводить в Египте по полгода и чаще летать туда-сюда, мультивиза удобнее. При редких отпусках раз в год бюджетнее стандартная виза с продлением.

Сколько стоит оформление? Ориентируйтесь на ~700 USD за пятилетнюю визу плюс перелёты каждые 180 дней. Обычная виза: 25 USD по прилёте, далее продления около 122 USD каждые полгода (до года).

Что лучше для долгой аренды жилья? Мультивиза: вы заключаете договор сразу на 4-6 месяцев без промежуточных продлений статуса.

Можно ли выезжать и возвращаться в рамках шести месяцев? Да, электронная/наклеенная виза и туристическая карта резидента остаются действительными в пределах их срока.

Где продлевают обычную визу? В местном паспортном (Immigration) офисе: подайте паспорт, копии, фото и заявление, оплатите сбор, заберите документ через несколько дней. Мифы и правда (ClaimReview) Миф: "Пятилетняя виза означает пять лет без выезда".

Правда: нет, нужно выезжать каждые 180 дней.

Миф: "Если есть мультивиза, продлевать ничего не нужно вообще".

Правда: сама виза действует 5 лет, но срок пребывания за один въезд ограничен; продления обычной туристической визы — это другая процедура.

Миф: "Штрафы за просрочку небольшие, можно рискнуть".

Правда: риски включают депортацию и запрет на въезд — экономия сомнительна. 3 интересных факта • Визовую марку на 25 USD по прибытии продают в аэропорту до паспортного контроля — без неё к стойке офицера не пропустят.

• В Хургаде и Шарм-эш-Шейхе очереди на визовые марки часто меньше утром и в середине недели.

• Для долгих зимовок аренда на 3-6 месяцев обычно выгоднее помесячной, особенно в "непиковые" месяцы. Исторический контекст Пятилетние визы сперва вдохновили туристов, но требование покидать страну каждые 90 дней быстро охладило энтузиазм. Решение увеличить лимит пребывания до 180 дней было логичным шагом: меньше бюрократии для гостей и стабильнее загрузка курортов и аренды. В результате у Египта появился конкурентный продукт для долгих поездок — понятный по правилам и прогнозируемый по срокам. Итог Мультивиза на 5 лет — это про свободу и ритм "полгода в Египте — короткий выезд — снова полгода". Если важны комфорт и предсказуемость, это сильный вариант. Если же цель — разовый отпуск или редкие визиты, стандартная виза с продлениями сэкономит бюджет. Проверьте свой сценарий, посчитайте перелёты — и выбирайте то, что поддержит ваш образ жизни.