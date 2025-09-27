Как природа создала идеальный арт-объект: эти горы Китая затмевают даже картины импрессионистов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Разноцветные скалы Чжанъе Данься в китайской провинции Ганьсу — место, которое трудно спутать с какой-либо другой природной достопримечательностью мира. Их яркие полосы, будто написанные акварелью, поражают воображение и вызывают ассоциации с живописью импрессионистов. На первый взгляд даже кажется, что фотографии этих гор отредактированы в графическом редакторе, настолько они фантастично выглядят. Но это подлинное творение природы, сформированное тысячелетиями ветра, воды и тектонических движений.

Чжанъе Данься
Фото: https://web.archive.org/web/20161027200101/https://www.panoramio.com/photo/102251104 by Han Lei, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чжанъе Данься

Как возникли разноцветные скалы

Горы Чжанъе Данься сложены в основном из песчаника и слоистых пород, насыщенных минералами. Разнообразие оттенков объясняется разным химическим составом отложений. Красный цвет появился благодаря высокому содержанию железа, жёлтые и коричневые оттенки связаны с окислением, зелёные и голубоватые — результат влияния редких минералов.

Острая форма пиков и характерные полосы стали следствием эрозии и смещения земной коры. За миллионы лет ветра и дожди "разрисовали" скалы, создав уникальный геологический ландшафт, который сегодня охраняется на государственном уровне.

Как добраться и что учесть

Ближайший крупный населённый пункт — город Чжанъе. От него до парка можно доехать на такси, автобусе или арендованной машине, путь занимает примерно час. На территории национального геопарка проложены удобные дороги и оборудованы смотровые площадки, откуда открываются панорамные виды.

Чтобы сохранить хрупкий ландшафт, туристы могут перемещаться только в составе организованных экскурсионных групп. Это правило строго соблюдается: самостоятельные прогулки по горам запрещены.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ехать в парк зимой.

  • Последствие: холодный ветер, скользкие тропы и отсутствие ярких красок.

  • Альтернатива: выбрать летние или осенние месяцы, когда цвета особенно насыщенные.

  • Ошибка: отправиться без экскурсии.

  • Последствие: штраф и запрет на посещение.

  • Альтернатива: заранее забронировать тур у официального оператора.

  • Ошибка: брать с собой тяжёлый багаж.

  • Последствие: утомительная прогулка, потеря времени.

  • Альтернатива: ограничиться лёгким рюкзаком с водой и перекусом.

А что если…

А что если посетить парк ночью? В темноте разноцветные полосы не видны, зато можно наблюдать звёздное небо в горах, где нет городской засветки. Это редкий опыт, но организуется только в рамках специальных туров.

А что если сравнить Чжанъе Данься с искусством? Многие художники вдохновляются этими пейзажами и создают картины, но никакая кисть не передаст всей силы и глубины оттенков, которые природа "накладывает" на скалы при каждом изменении освещения.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Уникальный природный ландшафт, аналогов в мире практически нет Строгие правила посещения, нельзя гулять самостоятельно
Удобная инфраструктура: дороги, смотровые площадки, экскурсии В высокий сезон много туристов
Возможность увидеть редкое явление — смену оттенков при закате или рассвете На фото иногда цвета кажутся ярче, чем вживую
Близость к городу Чжанъе Длительная дорога до самого региона из крупных мегаполисов Китая

FAQ

Как выбрать лучшее время для посещения?
Лучше всего приезжать с июня по сентябрь, особенно в утренние и вечерние часы.

Сколько стоит вход в парк?
Стоимость варьируется, в среднем билет стоит около 60-80 юаней. В цену включены автобусные маршруты по территории.

Что лучше — закат или рассвет?
Оба варианта впечатляют, но на закате палитра особенно насыщенная. Рассвет подойдёт тем, кто любит уединение: туристов утром меньше.

Мифы и правда

  • Миф: фотографии скал всегда отредактированы в Photoshop.

  • Правда: цвета действительно яркие, но их интенсивность зависит от погоды и освещения.

  • Миф: можно свободно гулять по горам.

  • Правда: доступ открыт только по экскурсионным маршрутам.

  • Миф: Чжанъе Данься — это одно место.

  • Правда: геопарк охватывает обширную территорию, включающую несколько смотровых зон.

3 интересных факта

  1. В Китае Чжанъе Данься называют "радугой на земле".

  2. Геопарк включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  3. Скалистые образования вдохновили режиссёров: их можно увидеть в нескольких китайских фильмах.

Исторический контекст

  • Миллионы лет назад: отложения песчаника, насыщенного минералами, сформировали разноцветные слои.

  • Эпоха тектонических движений: горы приподнялись, а эрозия сделала их острыми и рельефными.

  • 2000-е годы: территория получила статус национального геопарка.

  • Сегодня: Чжанъе Данься входит в десятку самых ярких туристических маршрутов Китая.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
