Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минэкономразвития играет в орлянку: два сценария будущего российской нефти
Гвинет Пэлтроу раскрыла тайну: вот как получить пресс мечты без йоги
Россия ставит на нефть: Минэкономразвития раскрыло планы на 2026–2028 годы
2026 год — конец эпохи: Америка покидает Ирак
Лидер по вылову: как моллюск рапана превращает Азовское море в свою вотчину
Секрет ресторанного картофельного пюре — этот шаг перед варкой сохраняет магию вкуса и цвета
Как военный проект превратился в символ роскоши: биография легендарного автомобиля
Украина на пороге бездны: заявление Зеленского назвали тупым на Западе
Запад попался в ловушку молчания: Россия раскрывает правду о терактах

Тропики становятся ближе: уральские туристы получили маршрут, о котором давно мечтали

5:08
Туризм

Жители Урала получат ещё один удобный маршрут для путешествий: авиакомпания Nordwind Airlines запускает прямое сообщение из Екатеринбурга во вьетнамский аэропорт Камрань. Этот курортный центр в провинции Кханьхоа известен своими пляжами, дайвингом и близостью к городу Нячанг.

аэропорт
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
аэропорт

По словам представителя компании-туроператора Pegas Misr Vietnam Travel company Ltd. Хоанг Тхи Фонг Тху, уже с октября ежемесячно будет выполняться от 18 до 22 чартерных рейсов из семи российских городов, включая Екатеринбург. Планируется перевозка около 6,8 тысячи пассажиров в месяц, сообщает URA.RU.

Это решение возвращает Екатеринбург в число региональных центров, напрямую связанных с курортами Юго-Восточной Азии.

Сравнение: Камрань и другие популярные направления

Направление Перевозчик Формат рейсов Частота Особенности
Камрань (Вьетнам) Nordwind Airlines Чартеры 18–22 рейса в месяц (с разных городов РФ) Пляжи, морские экскурсии, доступность для семей
Дубай (ОАЭ) Аэрофлот Регулярные рейсы 2 раза в неделю Шопинг, урбанистическая архитектура, круглогодичный сезон
Пхукет (Таиланд) Чартерные программы Чартеры Сезонные, зимой чаще Экзотика, островной отдых

Камрань выгодно отличается сочетанием цены, качества сервиса и относительно короткого времени перелёта.

Советы шаг за шагом

Собираясь в Камрань, планируйте поездку заранее. Сезон пляжного отдыха длится с ноября по апрель, в это время погода максимально комфортна.

Проверьте визовые требования: россиянам доступна электронная виза, оформить её можно онлайн. Обязательно оформите медицинскую страховку, учитывая, что популярны экскурсии, водные виды спорта и дайвинг.

Выбирайте перелёты напрямую: это экономит до 6–8 часов по сравнению с вариантами с пересадками. Для длительного отдыха бронируйте отели на первой линии, а для экскурсионных поездок подойдут апартаменты в городе Нячанг.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать тур в последний момент.
Последствие: завышенные цены и ограниченный выбор отелей.
Альтернатива: бронировать заранее, особенно на высокий сезон.

Ошибка: забывать про страховку.
Последствие: непредвиденные расходы в случае травм или болезней.
Альтернатива: включить расширенное покрытие для активных развлечений.

Ошибка: недооценивать сезонность.
Последствие: во время дождей отдых может быть испорчен.
Альтернатива: выбирать период с ноября по апрель, когда осадков минимум.

Ошибка: использовать только привычные маршруты через Москву.
Последствие: потеря времени и лишние расходы.
Альтернатива: летать напрямую из Екатеринбурга и экономить силы.

А что если…

А что если Екатеринбург станет полноценным хабом для международных туристических маршрутов? Появление рейсов в Камрань и Дубай показывает высокий спрос на прямые перелёты. Если тренд продолжится, региональные аэропорты смогут конкурировать с Москвой и Санкт-Петербургом по количеству международных направлений. Это означает доступность отдыха без долгих пересадок и рост привлекательности Урала как транспортного узла.

Плюсы и минусы прямых рейсов

Прямые рейсы С пересадками
+ Экономия времени + Более гибкий выбор дат
+ Удобство для семей с детьми + Иногда ниже цена
+ Снижение риска потерять багаж – Долгие ожидания в транзитных аэропортах
– Ограниченная частота – Выше риск задержек

FAQ

Когда начнутся полёты?
Прямые рейсы из Екатеринбурга в Камрань стартуют в октябре.

Как часто будут выполняться?
Из разных городов России планируется от 18 до 22 рейсов в месяц.

Сколько пассажиров перевезут?
Около 6,8 тысячи ежемесячно.

Нужна ли виза для Вьетнама?
Да, россиянам требуется электронная виза, оформить её можно онлайн.

Какие преимущества у чартеров?
Они дешевле регулярных рейсов и встроены в турпакеты, но даты более ограничены.

Мифы и правда

Миф: чартерные рейсы всегда задерживаются.
Правда: современные чартеры мало отличаются по пунктуальности от регулярных рейсов.

Миф: во Вьетнаме отдых ограничен пляжами.
Правда: в Камрани и Нячанге можно заниматься дайвингом, ездить на экскурсии, посещать национальные парки.

Миф: перелёт из Екатеринбурга всегда дороже, чем из Москвы.
Правда: прямой рейс часто оказывается выгоднее, так как исключает расходы на пересадку.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Наука и техника
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Домашние животные
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Популярное
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах

Миф про "две атмосферы" в шинах стоит вам топлива, шин и подвески. Где искать правду и как сэкономить десятки тысяч рублей?

Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему Сергей Милешкин Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Последние материалы
Запад молчит, а Россия требует правды: США что-то скрывают о Северных потоках
Лукашенко взорвал всех: почему он назвал Трампа идеальным президентом
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя
Северные потоки — дело века: Россия заставит Запад ответить за теракт
Европа сошла с ума: Запад сделал заявление об умственных способностях ЕС
Кузнецов — пешка в чужой игре: Россия раскрывает карты Северных потоков
Северный поток под прицелом: Россия требует от Европы правды о теракте
Пещеры Налларбора открыли тайну: мумифицированное насекомое застыло во времени
Каре устарело, пикси больше не спасает: вот прическа, которая реально омолаживает
ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.