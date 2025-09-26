Тропики становятся ближе: уральские туристы получили маршрут, о котором давно мечтали

Жители Урала получат ещё один удобный маршрут для путешествий: авиакомпания Nordwind Airlines запускает прямое сообщение из Екатеринбурга во вьетнамский аэропорт Камрань. Этот курортный центр в провинции Кханьхоа известен своими пляжами, дайвингом и близостью к городу Нячанг.
По словам представителя компании-туроператора Pegas Misr Vietnam Travel company Ltd. Хоанг Тхи Фонг Тху, уже с октября ежемесячно будет выполняться от 18 до 22 чартерных рейсов из семи российских городов, включая Екатеринбург. Планируется перевозка около 6,8 тысячи пассажиров в месяц, сообщает URA.RU.
Это решение возвращает Екатеринбург в число региональных центров, напрямую связанных с курортами Юго-Восточной Азии.
|Направление
|Перевозчик
|Формат рейсов
|Частота
|Особенности
|Камрань (Вьетнам)
|Nordwind Airlines
|Чартеры
|18–22 рейса в месяц (с разных городов РФ)
|Пляжи, морские экскурсии, доступность для семей
|Дубай (ОАЭ)
|Аэрофлот
|Регулярные рейсы
|2 раза в неделю
|Шопинг, урбанистическая архитектура, круглогодичный сезон
|Пхукет (Таиланд)
|Чартерные программы
|Чартеры
|Сезонные, зимой чаще
|Экзотика, островной отдых
Камрань выгодно отличается сочетанием цены, качества сервиса и относительно короткого времени перелёта.
Собираясь в Камрань, планируйте поездку заранее. Сезон пляжного отдыха длится с ноября по апрель, в это время погода максимально комфортна.
Проверьте визовые требования: россиянам доступна электронная виза, оформить её можно онлайн. Обязательно оформите медицинскую страховку, учитывая, что популярны экскурсии, водные виды спорта и дайвинг.
Выбирайте перелёты напрямую: это экономит до 6–8 часов по сравнению с вариантами с пересадками. Для длительного отдыха бронируйте отели на первой линии, а для экскурсионных поездок подойдут апартаменты в городе Нячанг.
Ошибка: покупать тур в последний момент.
Последствие: завышенные цены и ограниченный выбор отелей.
Альтернатива: бронировать заранее, особенно на высокий сезон.
Ошибка: забывать про страховку.
Последствие: непредвиденные расходы в случае травм или болезней.
Альтернатива: включить расширенное покрытие для активных развлечений.
Ошибка: недооценивать сезонность.
Последствие: во время дождей отдых может быть испорчен.
Альтернатива: выбирать период с ноября по апрель, когда осадков минимум.
Ошибка: использовать только привычные маршруты через Москву.
Последствие: потеря времени и лишние расходы.
Альтернатива: летать напрямую из Екатеринбурга и экономить силы.
А что если Екатеринбург станет полноценным хабом для международных туристических маршрутов? Появление рейсов в Камрань и Дубай показывает высокий спрос на прямые перелёты. Если тренд продолжится, региональные аэропорты смогут конкурировать с Москвой и Санкт-Петербургом по количеству международных направлений. Это означает доступность отдыха без долгих пересадок и рост привлекательности Урала как транспортного узла.
|Прямые рейсы
|С пересадками
|+ Экономия времени
|+ Более гибкий выбор дат
|+ Удобство для семей с детьми
|+ Иногда ниже цена
|+ Снижение риска потерять багаж
|– Долгие ожидания в транзитных аэропортах
|– Ограниченная частота
|– Выше риск задержек
Когда начнутся полёты?
Прямые рейсы из Екатеринбурга в Камрань стартуют в октябре.
Как часто будут выполняться?
Из разных городов России планируется от 18 до 22 рейсов в месяц.
Сколько пассажиров перевезут?
Около 6,8 тысячи ежемесячно.
Нужна ли виза для Вьетнама?
Да, россиянам требуется электронная виза, оформить её можно онлайн.
Какие преимущества у чартеров?
Они дешевле регулярных рейсов и встроены в турпакеты, но даты более ограничены.
Миф: чартерные рейсы всегда задерживаются.
Правда: современные чартеры мало отличаются по пунктуальности от регулярных рейсов.
Миф: во Вьетнаме отдых ограничен пляжами.
Правда: в Камрани и Нячанге можно заниматься дайвингом, ездить на экскурсии, посещать национальные парки.
Миф: перелёт из Екатеринбурга всегда дороже, чем из Москвы.
Правда: прямой рейс часто оказывается выгоднее, так как исключает расходы на пересадку.
