Тропики становятся ближе: уральские туристы получили маршрут, о котором давно мечтали

Жители Урала получат ещё один удобный маршрут для путешествий: авиакомпания Nordwind Airlines запускает прямое сообщение из Екатеринбурга во вьетнамский аэропорт Камрань. Этот курортный центр в провинции Кханьхоа известен своими пляжами, дайвингом и близостью к городу Нячанг.

По словам представителя компании-туроператора Pegas Misr Vietnam Travel company Ltd. Хоанг Тхи Фонг Тху, уже с октября ежемесячно будет выполняться от 18 до 22 чартерных рейсов из семи российских городов, включая Екатеринбург. Планируется перевозка около 6,8 тысячи пассажиров в месяц, сообщает URA.RU.

Это решение возвращает Екатеринбург в число региональных центров, напрямую связанных с курортами Юго-Восточной Азии.

Сравнение: Камрань и другие популярные направления

Направление Перевозчик Формат рейсов Частота Особенности Камрань (Вьетнам) Nordwind Airlines Чартеры 18–22 рейса в месяц (с разных городов РФ) Пляжи, морские экскурсии, доступность для семей Дубай (ОАЭ) Аэрофлот Регулярные рейсы 2 раза в неделю Шопинг, урбанистическая архитектура, круглогодичный сезон Пхукет (Таиланд) Чартерные программы Чартеры Сезонные, зимой чаще Экзотика, островной отдых

Камрань выгодно отличается сочетанием цены, качества сервиса и относительно короткого времени перелёта.

Советы шаг за шагом

Собираясь в Камрань, планируйте поездку заранее. Сезон пляжного отдыха длится с ноября по апрель, в это время погода максимально комфортна.

Проверьте визовые требования: россиянам доступна электронная виза, оформить её можно онлайн. Обязательно оформите медицинскую страховку, учитывая, что популярны экскурсии, водные виды спорта и дайвинг.

Выбирайте перелёты напрямую: это экономит до 6–8 часов по сравнению с вариантами с пересадками. Для длительного отдыха бронируйте отели на первой линии, а для экскурсионных поездок подойдут апартаменты в городе Нячанг.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать тур в последний момент.

Последствие: завышенные цены и ограниченный выбор отелей.

Альтернатива: бронировать заранее, особенно на высокий сезон.

Ошибка: забывать про страховку.

Последствие: непредвиденные расходы в случае травм или болезней.

Альтернатива: включить расширенное покрытие для активных развлечений.

Ошибка: недооценивать сезонность.

Последствие: во время дождей отдых может быть испорчен.

Альтернатива: выбирать период с ноября по апрель, когда осадков минимум.

Ошибка: использовать только привычные маршруты через Москву.

Последствие: потеря времени и лишние расходы.

Альтернатива: летать напрямую из Екатеринбурга и экономить силы.

А что если…

А что если Екатеринбург станет полноценным хабом для международных туристических маршрутов? Появление рейсов в Камрань и Дубай показывает высокий спрос на прямые перелёты. Если тренд продолжится, региональные аэропорты смогут конкурировать с Москвой и Санкт-Петербургом по количеству международных направлений. Это означает доступность отдыха без долгих пересадок и рост привлекательности Урала как транспортного узла.

Плюсы и минусы прямых рейсов

Прямые рейсы С пересадками + Экономия времени + Более гибкий выбор дат + Удобство для семей с детьми + Иногда ниже цена + Снижение риска потерять багаж – Долгие ожидания в транзитных аэропортах – Ограниченная частота – Выше риск задержек

FAQ

Когда начнутся полёты?

Прямые рейсы из Екатеринбурга в Камрань стартуют в октябре.

Как часто будут выполняться?

Из разных городов России планируется от 18 до 22 рейсов в месяц.

Сколько пассажиров перевезут?

Около 6,8 тысячи ежемесячно.

Нужна ли виза для Вьетнама?

Да, россиянам требуется электронная виза, оформить её можно онлайн.

Какие преимущества у чартеров?

Они дешевле регулярных рейсов и встроены в турпакеты, но даты более ограничены.

Мифы и правда

Миф: чартерные рейсы всегда задерживаются.

Правда: современные чартеры мало отличаются по пунктуальности от регулярных рейсов.

Миф: во Вьетнаме отдых ограничен пляжами.

Правда: в Камрани и Нячанге можно заниматься дайвингом, ездить на экскурсии, посещать национальные парки.

Миф: перелёт из Екатеринбурга всегда дороже, чем из Москвы.

Правда: прямой рейс часто оказывается выгоднее, так как исключает расходы на пересадку.