Внутренний туризм как новый нефть: россияне открывают страну быстрее, чем её успевают перестраивать

Внутренний туризм в ближайшие годы обещает стать одной из самых динамично развивающихся сфер российской экономики. По прогнозу Минэкономразвития, к 2028 году количество поездок внутри страны будет увеличиваться примерно на 9% ежегодно и достигнет отметки в 120-140 миллионов путешествий. В это число войдут как поездки граждан России, так и визиты иностранных туристов, которых ожидается от 10 до 15 миллионов.
Уже к 2024 году внутренний турпоток составил около 90 миллионов поездок, и тенденция к росту продолжает усиливаться. Основные факторы — расширение гостиничного фонда, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, популяризация новых маршрутов и упрощение визового режима. Всё это делает Россию более привлекательной как для своих жителей, так и для гостей из-за рубежа.
"В перспективе до 2028 года ожидается, что число турпоездок по стране будет расти около 9% ежегодно и составит 120-140 млн поездок в год, включая поездки иностранных туристов — порядка 10-15 млн", — говорится в документе.
Определите сезон — лето подходит для морских курортов и горного треккинга, зима для горнолыжных баз и санаториев.
Используйте сервисы поиска туров и билетов (Яндекс.Путешествия, Tutu. ru, Aviasales).
Сравните стоимость проживания: гостиницы, хостелы, гостевые дома и глэмпинги дают широкий выбор по бюджету.
Оформите электронную визу, если вы иностранец, или проверьте скидочные программы для россиян (кэшбэк за туры).
Заблаговременно бронируйте билеты на поезда и самолёты, особенно в пиковые месяцы.
Рассмотрите комбинированные маршруты — например, поездка в Казань с последующим путешествием по Волге.
Ошибка: Откладывать бронирование на последний момент.
Последствие: рост цен и ограниченный выбор номеров.
Альтернатива: раннее бронирование через Booking. com, Ostrovok или напрямую у отелей.
Ошибка: Игнорировать региональные маршруты.
Последствие: потеря уникальных впечатлений, переполненные популярные курорты.
Альтернатива: поездки в малые города Золотого кольца, на Байкал или Алтай.
Ошибка: Недооценивать климатические особенности.
Последствие: дискомфорт во время отдыха.
Альтернатива: заранее изучить прогноз и подобрать подходящее снаряжение (термобельё для зимы, крем от солнца для юга).
А что если к 2028 году Россия станет одним из главных направлений для экотуризма в Евразии? Развитие национальных парков, маршрутов по заповедникам и популяризация туров "выходного дня" могут привлечь миллионы иностранных гостей, особенно из Китая, Индии и стран Ближнего Востока. В этом случае реальная цифра турпотока может превысить даже оптимистичные прогнозы.
|Плюсы
|Минусы
|Доступность цен по сравнению с зарубежными поездками
|Сервис не всегда соответствует международным стандартам
|Разнообразие климатических зон и культурных маршрутов
|Долгие перелёты внутри страны
|Возможность путешествовать без виз и сложных формальностей
|Иногда ограниченный выбор развлечений в малых городах
|Поддержка программ кэшбэка и субсидированных туров
|Нагрузка на популярные регионы в сезон
|Развитие инфраструктуры и гостиничного бизнеса
|Сложности с бронированием в пиковые даты
Как выбрать направление для путешествия по России?
Ориентируйтесь на сезон, интересы (море, горы, культура, санатории) и бюджет. Например, летом популярны Сочи и Крым, зимой — Карелия и Кавказ.
Сколько стоит поездка на 5-7 дней?
Средняя стоимость путешествия внутри России варьируется от 40 до 70 тысяч рублей на семью из трёх человек, включая транспорт, проживание и питание.
Что лучше — самолёт или поезд?
Самолёт быстрее, особенно на большие расстояния, но поезд позволяет увидеть природу и сэкономить, если брать билеты заранее.
Миф: Путешествовать по России дороже, чем за границу.
Правда: цены зависят от сезона и направления. Многие маршруты дешевле зарубежных.
Миф: Внутренний туризм ограничивается Москвой и Сочи.
Правда: существует десятки уникальных регионов — от Камчатки до Калининграда.
Миф: Иностранцам сложно попасть в Россию.
Правда: электронные визы и упрощённые правила значительно облегчили въезд.
Байкал ежегодно привлекает до 2 млн туристов, половина из них — иностранцы.
В 2025 году планируется запуск новых скоростных маршрутов поездов между Москвой, Казанью и Екатеринбургом.
Глэмпинги стали одной из самых быстрорастущих ниш: за 5 лет их количество выросло более чем в 4 раза.
В советское время массовые поездки были связаны с профсоюзными путёвками и санаториями.
В 1990-х годах внутренний туризм переживал спад из-за кризиса и отсутствия инфраструктуры.
Сегодня Россия снова возвращает позиции на туристическом рынке, предлагая как классические маршруты, так и современные форматы отдыха.
