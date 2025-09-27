Внутренний туризм как новый нефть: россияне открывают страну быстрее, чем её успевают перестраивать

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Внутренний туризм в ближайшие годы обещает стать одной из самых динамично развивающихся сфер российской экономики. По прогнозу Минэкономразвития, к 2028 году количество поездок внутри страны будет увеличиваться примерно на 9% ежегодно и достигнет отметки в 120-140 миллионов путешествий. В это число войдут как поездки граждан России, так и визиты иностранных туристов, которых ожидается от 10 до 15 миллионов.

Внутренний туризм
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Внутренний туризм

Уже к 2024 году внутренний турпоток составил около 90 миллионов поездок, и тенденция к росту продолжает усиливаться. Основные факторы — расширение гостиничного фонда, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, популяризация новых маршрутов и упрощение визового режима. Всё это делает Россию более привлекательной как для своих жителей, так и для гостей из-за рубежа.

"В перспективе до 2028 года ожидается, что число турпоездок по стране будет расти около 9% ежегодно и составит 120-140 млн поездок в год, включая поездки иностранных туристов — порядка 10-15 млн", — говорится в документе.

Советы шаг за шагом: как спланировать путешествие по России

  1. Определите сезон — лето подходит для морских курортов и горного треккинга, зима для горнолыжных баз и санаториев.

  2. Используйте сервисы поиска туров и билетов (Яндекс.Путешествия, Tutu. ru, Aviasales).

  3. Сравните стоимость проживания: гостиницы, хостелы, гостевые дома и глэмпинги дают широкий выбор по бюджету.

  4. Оформите электронную визу, если вы иностранец, или проверьте скидочные программы для россиян (кэшбэк за туры).

  5. Заблаговременно бронируйте билеты на поезда и самолёты, особенно в пиковые месяцы.

  6. Рассмотрите комбинированные маршруты — например, поездка в Казань с последующим путешествием по Волге.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Откладывать бронирование на последний момент.
    Последствие: рост цен и ограниченный выбор номеров.
    Альтернатива: раннее бронирование через Booking. com, Ostrovok или напрямую у отелей.

  • Ошибка: Игнорировать региональные маршруты.
    Последствие: потеря уникальных впечатлений, переполненные популярные курорты.
    Альтернатива: поездки в малые города Золотого кольца, на Байкал или Алтай.

  • Ошибка: Недооценивать климатические особенности.
    Последствие: дискомфорт во время отдыха.
    Альтернатива: заранее изучить прогноз и подобрать подходящее снаряжение (термобельё для зимы, крем от солнца для юга).

А что если…

А что если к 2028 году Россия станет одним из главных направлений для экотуризма в Евразии? Развитие национальных парков, маршрутов по заповедникам и популяризация туров "выходного дня" могут привлечь миллионы иностранных гостей, особенно из Китая, Индии и стран Ближнего Востока. В этом случае реальная цифра турпотока может превысить даже оптимистичные прогнозы.

Плюсы и минусы внутреннего туризма

Плюсы Минусы
Доступность цен по сравнению с зарубежными поездками Сервис не всегда соответствует международным стандартам
Разнообразие климатических зон и культурных маршрутов Долгие перелёты внутри страны
Возможность путешествовать без виз и сложных формальностей Иногда ограниченный выбор развлечений в малых городах
Поддержка программ кэшбэка и субсидированных туров Нагрузка на популярные регионы в сезон
Развитие инфраструктуры и гостиничного бизнеса Сложности с бронированием в пиковые даты

FAQ

Как выбрать направление для путешествия по России?
Ориентируйтесь на сезон, интересы (море, горы, культура, санатории) и бюджет. Например, летом популярны Сочи и Крым, зимой — Карелия и Кавказ.

Сколько стоит поездка на 5-7 дней?
Средняя стоимость путешествия внутри России варьируется от 40 до 70 тысяч рублей на семью из трёх человек, включая транспорт, проживание и питание.

Что лучше — самолёт или поезд?
Самолёт быстрее, особенно на большие расстояния, но поезд позволяет увидеть природу и сэкономить, если брать билеты заранее.

Мифы и правда

  • Миф: Путешествовать по России дороже, чем за границу.
    Правда: цены зависят от сезона и направления. Многие маршруты дешевле зарубежных.

  • Миф: Внутренний туризм ограничивается Москвой и Сочи.
    Правда: существует десятки уникальных регионов — от Камчатки до Калининграда.

  • Миф: Иностранцам сложно попасть в Россию.
    Правда: электронные визы и упрощённые правила значительно облегчили въезд.

3 интересных факта

  1. Байкал ежегодно привлекает до 2 млн туристов, половина из них — иностранцы.

  2. В 2025 году планируется запуск новых скоростных маршрутов поездов между Москвой, Казанью и Екатеринбургом.

  3. Глэмпинги стали одной из самых быстрорастущих ниш: за 5 лет их количество выросло более чем в 4 раза.

Исторический контекст: туризм в СССР и сегодня

  1. В советское время массовые поездки были связаны с профсоюзными путёвками и санаториями.

  2. В 1990-х годах внутренний туризм переживал спад из-за кризиса и отсутствия инфраструктуры.

  3. Сегодня Россия снова возвращает позиции на туристическом рынке, предлагая как классические маршруты, так и современные форматы отдыха.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
