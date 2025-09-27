Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фиолетовые планеты на тонких стеблях: аллиум превращает обычный сад в кусочек космоса
Аграрный гигант: почему весь мир учится у Нидерландов выращивать сельхозпродукцию
Рулон против хаоса: дешёвая вещь из кухни защищает от холода и грязи лучше дизайнерских чехлов
Коломна гуляет: Шаман устроил праздник с блинами в честь Мизулиной и подтвердил важную новость
Фантастика или геология: аномалия на дне Балтики разрывает умы уфологов и учёных
Вражда в медиа: как Симоньян отреагировала на слова Кушанашвили о болезни
Дженнифер Энистон онемела: Риз Уизерспун призналась, как её зовут на самом деле
Забудьте про овсянку: этот пудинг с кофе и чиа насытит надолго и приятно удивит вкусом
Тайна спутников раскрыта: электроны оказались невидимыми диверсантами на орбите

Монастыри, скалы и загадки: чем Армения удивляет даже своих жителей

9:38
Туризм

Армения — страна, где мифы и история переплетаются с повседневной жизнью. Над Ереваном возвышается величественный Арарат, гора, связанная с библейской историей о Ноевом ковчеге. Для армян она давно стала символом веры и надежды, хотя сегодня находится на территории Турции. Взгляд на гору особенно впечатляет с верхней площадки Каскада — огромной террасной лестницы в центре столицы, украшенной садами, фонтанами и современными скульптурами.

Эчмиадзинский кафедральный собор
Фото: commons.wikimedia by Armen888, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Эчмиадзинский кафедральный собор

"Каскад" и искусство под открытым небом

Ереванский архитектурно-монументальный комплекс "Каскад" начали возводить в 1976 году, а завершали в несколько этапов вплоть до 2009-го. Это не просто архитектурное сооружение, а культурное пространство: внутри работают эскалаторы, соединяющие выставочные залы, где размещен Центр искусств Гафесчяна с коллекцией живописи, скульптуры, фотографий и инсталляций, которые превращают подъем в настоящее путешествие по искусству.

Перед лестницей раскинулся скульптурный парк. Здесь можно встретить забавного "великого кота" Фернандо Ботеро, фигуру пингвина-воина или массивную лежащую женщину. Эти образы давно стали любимыми у туристов и жителей города.

Площадь Республики и музейные сокровища

Сердце Еревана — площадь Республики, созданная архитектором Александром Таманяном в советский период. Дома из розового туфа образуют гармоничный ансамбль с фонтанами, которые вечером "танцуют" под музыку. В одном из зданий расположен Музей истории Армении, где собраны уникальные артефакты. Среди них — древнейшая кожаная обувь, возрастом более 5500 лет, и бронзовые символы Солнечной системы, относящиеся к XI веку до н. э.

Атмосфера кварталов и рынков

Ереван — это не только площади и музеи. Район Кондо с его узкими улочками, дворами и фресками хранит атмосферу старого города. Здесь можно встретить соседей, играющих детей и хозяев, приглашающих гостей на кофе. Для любителей ремесел обязательна прогулка по Вернисажу — открытому рынку, где представлены ковры, керамика, ювелирные изделия и антиквариат.

Эчмиадзин — сердце армянской веры

Всего в 20 км от столицы находится Эчмиадзин — духовный центр страны и один из древнейших христианских храмов мира. Здесь хранятся реликвии: копье Лонгина, частицы, приписываемые Ноеву ковчегу, и мощи апостолов. Музей сокровищ хранит бесценные рукописи и священные предметы. Сам собор внесен в список ЮНЕСКО и является символом преемственности веры.

Гюмри — город с характером

На северо-западе страны расположен Гюмри — город царей и ремесленников. Его здания из темного туфа создают особый облик. После землетрясения 1988 года сюда приехал итальянский врач Антонио Монтальто, который остался навсегда, открыв клинику, библиотеку и керамическую мастерскую. Сегодня Гюмри — это сочетание древних традиций и искреннего гостеприимства.

Монастыри и храмы Армении

Армения стала первой страной в мире, официально принявшей христианство. Неудивительно, что здесь сохранилось более двух тысяч монастырей.

  • Монастырь Хор Вирап — место, где святой Григорий Просветитель обратил царя Тиридата III. На фоне горы Арарат он выглядит особенно величественно.

  • Нораванк славится красными скалами и архитектурой XIII века.

  • Гегард, также употребляется старое название Айриванк («пещерный монастырь»), включенный в список ЮНЕСКО, частично высечен прямо в скале и хранит древние часовни и гробницы.

  • Гарни — уникальный языческий храм I века, посвященный Митре, с колоннадой в античном стиле. Рядом находится природное чудо "Симфония камней" — базальтовые скалы, напоминающие органные трубы.

Озеро Севан — море среди гор

На высоте почти 2000 метров раскинулось озеро Севан — одно из крупнейших высокогорных озер Евразии. С полуострова открывается вид на монастырь Севанаванк, основанный в IX веке. На рынках вокруг озера можно попробовать облепиховые сиропы и блюда из форели — символа этого региона.

Винные традиции

Армения гордится виноделием, история которого насчитывает более 6000 лет. В пещере Арени-1 археологи нашли древний винодельческий комплекс с прессом и сосудами для брожения. Сегодня в Арени и соседних деревнях можно попробовать местные вина, среди которых сорт "Аренi" занимает особое место.

Современные компании, такие как Armenia Wine, производят миллионы бутылок вина и коньяка ежегодно. Винодельни открыты для экскурсий и дегустаций, а музей истории вина знакомит с многовековыми традициями.

Кухня и сладости

Армянская кухня славится мясными блюдами — шашлыком, тушеными блюдами, фрикадельками. Особое место занимают сладости: гата с орехами и медом, сухофрукты и компоты. На рынках можно найти композиции из орехов и фруктов, которые часто увозят домой как сувенир.

Память о трагедии

На холме Цицернакаберд стоит Мемориал Геноцида армян — стела высотой 44 метра и круг из двенадцати пилонов с вечным огнем. Рядом находится музей, рассказывающий о трагических событиях начала XX века. Ежегодно 24 апреля сюда приходят тысячи людей, чтобы почтить память жертв.

Сравнение: основные достопримечательности

Место Уникальность Статус
Каскад Современное искусство и панорама Арарата Культурный центр
Эчмиадзин Древнейший собор ЮНЕСКО
Гегард Монастырь в скале ЮНЕСКО
Севан Высокогорное озеро Национальное достояние
Гарни Единственный языческий храм Античное наследие

Советы шаг за шагом

  1. Начните знакомство с Еревана: Каскад, площадь Республики, музеи.

  2. Отправьтесь в Эчмиадзин — это всего полчаса пути.

  3. Запланируйте поездку к монастырям Нораванк и Гегард.

  4. Проведите день у Севана — попробуйте форель и поднимитесь к монастырю.

  5. Завершите маршрут винодельней: дегустация в Арени или Armenia Wine.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать внутренние эскалаторы "Каскада" → пропустить выставки → используйте подъем внутри.

  • Посетить Севан без тёплой одежды → риск простудиться из-за ветра → возьмите куртку даже летом.

  • Приехать в монастыри в выходные без брони → толпы туристов → выберите утренние часы в будни.

А что если…

А что если совместить поездку по Армении с гастрономическим туром? Тогда вы не только увидите монастыри, но и попробуете вина, сыры и традиционные сладости прямо у производителей.

Плюсы и минусы путешествия по Армении

Плюсы Минусы
Богатое культурное наследие Неровные дороги в регионах
Уникальные вина и кухня Нехватка транспорта в сёлах
Гостеприимство жителей Иногда языковой барьер

FAQ

Как выбрать винодельню для посещения?
Лучше ориентироваться на регионы: Арени для небольших семейных погребов, Ереван для крупных компаний с музеями.

Сколько стоит дегустация?
В среднем от 3000 до 7000 драм (около 7-15 долларов) за несколько образцов вина.

Что лучше посетить — Гарни или Севан?
Оба места разные: Гарни — архитектура античности, Севан — природа и монастыри. Оптимально включить оба пункта.

Мифы и правда

  • Миф: Армения — страна без современных развлечений.

  • Правда: в Ереване множество баров, кафе, галерей и клубов.

  • Миф: армянская кухня слишком тяжелая.

  • Правда: помимо мясных блюд, есть лёгкие салаты и вегетарианские закуски.

  • Миф: путешествовать можно только летом.

  • Правда: весной и осенью природа особенно красива, а туристов меньше.

3 интересных факта

  1. В Армении сохранилось около 350 автохтонных сортов винограда.

  2. Севан называют "армянским морем", и многие жители страны впервые видят "настоящее море" только за границей.

  3. В Каскаде работает крупнейшая в регионе коллекция современного искусства под открытым небом.

Исторический контекст

  • 301 год — Армения первой в мире принимает христианство.

  • 1679 год — землетрясение разрушает храм Звартноц.

  • 1988 год — землетрясение в Спитаке уносит 25 тысяч жизней.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Сейчас читают
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Садоводство, цветоводство
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Авто
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Ядерный рывок: Россия готовит мир к новому технологическому укладу
Энергетика
Ядерный рывок: Россия готовит мир к новому технологическому укладу
Популярное
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река

Волга — "матушка-река" России. Но если верить гидрологии, её величие основано на подмене. Кто же на самом деле главная река?

Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Два рекорда одним махом: экстремальный трюк бразильского скейтбордиста удивил мир спорта
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему Сергей Милешкин Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Ядерный рывок: Россия готовит мир к новому технологическому укладу
Ядерный рывок: Россия готовит мир к новому технологическому укладу
Последние материалы
Тайна спутников раскрыта: электроны оказались невидимыми диверсантами на орбите
Принц Уильям впервые нарушил молчание о болезни Кейт Миддлтон: чем решил поделиться будущий король
Вчера — защитник, сегодня — спорный герой: что скрывает привычная польза фолиевой кислоты
Земля под ногами — это кулинарная печь: без неё сад никогда не зацветёт так, как вы мечтаете
Губы сдают первыми: 5 приёмов, которые стирают возраст даже после 45 лет
Алкоголь лишает прав быстрее: новые правила оборачиваются жёсткими штрафами
Сидячая работа калечит незаметно: поза кобры возвращает спине свободу движения
Внутренний туризм как новый нефть: россияне открывают страну быстрее, чем её успевают перестраивать
Преодолевая себя: Зепюр Брутян бросила вызов своему самому большому страху
Тренировки и диета не работают, если забыть про один ключевой фактор
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.