Отдых мечты стал ближе: как безвизовый режим изменил планы россиян на Китай

В сентябре туристический рынок зафиксировал заметный рост интереса к поездкам в Китай. С момента введения безвизового режима число бронирований авиабилетов, туров и отелей увеличилось в полтора-два раза как к августу, так и в годовом сравнении. Причины кроются не только в либерализации правил въезда, но и в общем восстановлении зарубежного туризма, а также в популярности экскурсионных программ.

Динамика бронирований

По данным OneTwoTrip, продажи авиабилетов в Китай в сентябре выросли на 60% относительно августа и на 50% год к году. В "Авиасейлс" отмечают, что страна заняла 10-е место среди зарубежных направлений, её доля составила 3,5% от общего числа бронирований, что на 26% выше августа и на 59% выше, чем в сентябре прошлого года.

Сегмент размещения показывает ещё более внушительный рост: в "Туту" сообщили о двукратном увеличении бронирований отелей год к году, а в "Яндекс Путешествиях" зафиксировали рост на 60% всего за месяц. "Слетать.ру" подсчитал, что спрос на туры в Китай в сентябре вырос на 66,8% и обеспечил стране шестое место среди популярных направлений.

Влияние безвизового режима

С 15 сентября россияне могут въезжать в Китай без визы сроком до 30 дней с целью туризма, бизнеса, визитов к родственникам или обменных поездок. Это стало главным драйвером резкого всплеска интереса.

"Европа довольно дорогая и труднодоступная, а Турцию уже многие успели посмотреть. Китай перестает быть экзотическим направлением", — отметил член совета директоров "Туту" Игорь Сивец.

По словам руководителя международных проектов "Слетать.ру" Любови Ворониной, дополнительным фактором стали расширение полетных программ и стабилизация курса рубля, что в целом оживило выездной туризм.

Бизнес-сегмент

Согласно данным "OneTwoTrip для бизнеса", в 2025 году на Китай приходится 18% всех зарубежных деловых поездок россиян. Основные города назначения: Шанхай (33%), Пекин (25%), Гуанчжоу (15%), Шэньчжэнь (7%) и Чэнду (4%).

Гендиректор сервиса "Ракета" Дмитрий Кривошеев считает, что деловые поездки будут расти медленнее туризма, примерно на 13-15% в год. В "Аэроклубе" прогнозируют прирост в 25-30%, отмечая, что Китай всегда оставался стратегическим направлением для бизнеса.

Туристические предпочтения

Наибольшую популярность у отдыхающих набрали курорты Хайнаня (82,6% продаж туров), а также Санья и Харбин. Всё чаще бронируют комбинированные туры: отдых на море плюс экскурсионные программы в Пекине, Шанхае или Чэнду.

Цены и тенденции

Спрос повлиял на стоимость перелётов: билеты подорожали на 15-20%. Например, перелёт Москва-Пекин-Москва на начало октября стоил от 32,3 тыс. руб. с пересадкой и от 47,2 тыс. руб. за прямой рейс.

Средняя цена проживания в Китае в октябре составила 10,2 тыс. руб. за ночь, что на 15% ниже прошлогоднего уровня. Туроператоры также фиксируют снижение среднего чека за тур, что связано с укреплением рубля и окончанием летнего сезона.

А что если…

А что если безвизовый режим продлят на долгий срок или расширят географию? Турпоток может вырасти ещё на 50-60%, а Китай закрепится в топ-5 направлений, конкурируя с Турцией и ОАЭ.

FAQ

Как долго действует безвизовый режим?

С сентября 2025 года россияне могут находиться в Китае до 30 дней без визы.

Сколько стоит тур в Китай?

Средний чек в сентябре составил около 155 тыс. руб., что на 39% меньше, чем годом ранее.

Что популярнее: экскурсионные туры или отдых на море?

Пока лидирует Хайнань, но растёт интерес к экскурсиям в Пекин, Шанхай и Чэнду.

Мифы и правда

Миф: без визы можно оставаться сколько угодно.

Правда: максимальный срок пребывания — 30 дней.

Правда: авиабилеты подорожали, но отели и туры стали дешевле.

Правда: направление активно интегрируется в массовый рынок.

Интересные факты

Хайнань называют "восточными Гавайями" за климат и пляжи.

Харбин известен своим Ледовым фестивалем, собирающим туристов со всего мира.

В Пекине туристы чаще всего посещают Запретный город и Великую китайскую стену.

Уточнения

Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國 ) — государство в Восточной Азии. По численности населения, занимает второе место в мире после Индии. Уровень урбанизации равен 65 %. Китай — многонациональное государство, но на сегодняшний день большинство его населения составляют этнические китайцы с самоназванием хань. Столица — Пекин.

