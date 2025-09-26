Тюменский марафон получил своего гигантского хранителя: что скрывает новый арт-объект

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:53
Туризм

В Тюмени появился новый арт-объект — огромный кроссовок, установленный на территории "Конторы пароходства". Его приурочили к возрождению тюменского марафона, и теперь он стал не просто элементом уличного искусства, а настоящим символом спортивной жизни города.

Набережная реки Тура, Тюмень
Фото: commons.wikimedia.org by Moritka is licensed under Copyrighted free use
Набережная реки Тура, Тюмень

Символ спорта и индустриальной истории

Как сообщили в администрации, экспонат подарила компания "Сибур". До этого аналогичный кроссовок удивил участников марафона в Тобольске, а теперь "переехал" в Тюмень, где, по замыслу авторов, станет яркой точкой притяжения для горожан и гостей.

"Этот впечатляющий экспонат является символом любви к спорту в Тюмени и станет яркой изюминкой мероприятия", — сообщили в мэрии.

Однако у кроссовка есть и более глубокий смысл. Он напоминает о страницах промышленной истории региона. На тобольском комбинате в трудные годы, когда цепочки поставок были нарушены, руководство предприятия решилось на эксперимент и освоило выпуск спортивной обуви. Так появился уникальный локальный продукт, который впоследствии стал известен многим жителям.

Что ждёт посетителей

Особенность арт-объекта в том, что его можно будет увидеть изнутри. Во время марафона все желающие смогут заглянуть внутрь и узнать, какие детали скрываются за внешней оболочкой гигантской обуви. Таким образом, экспонат станет не только фотозоной, но и частью культурной программы.

А что если…

А что если подобные арт-объекты появятся во всех городах, участвующих в марафонском движении? Тогда они смогут формировать целый маршрут для туристов, объединяя спорт, культуру и локальную промышленную историю.

FAQ

Можно ли подойти к кроссовку и сфотографироваться?
Да, арт-объект установлен в открытой зоне, доступной для всех.

Будет ли кроссовок стоять постоянно?
Организаторы пока не уточняют сроки, но ожидается, что он станет долгосрочной инсталляцией.

Почему именно кроссовок?
Это прямая ассоциация с бегом, марафоном и спортивной историей региона.

Мифы и правда

  • Миф: кроссовок привезли из Москвы.
    Правда: объект создан в рамках регионального проекта, связан с историей производства в Тобольске.
  • Миф: это просто реклама "Сибура".
    Правда: у объекта есть культурная и историческая подоплёка, а не только брендовый след.

Интересные факты

  • Внутри кроссовка предусмотрено пространство для осмотра, что делает его интерактивным объектом.
  • Прообразом послужила обувь, реально выпускавшаяся на тобольском заводе.
  • Само место установки — "Контора пароходства" — уже стало арт-пространством, где часто появляются необычные проекты.

Уточнения

Тюме́нь - город в России, административный центр Тюменской области и Тюменского района, в состав которого он не входит. Расположен на реке Туре. Образует городской округ город Тюмень. Первое упоминание о гербе города Тюмени относится к 1635 году.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
