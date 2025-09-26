Тюменский марафон получил своего гигантского хранителя: что скрывает новый арт-объект

В Тюмени появился новый арт-объект — огромный кроссовок, установленный на территории "Конторы пароходства". Его приурочили к возрождению тюменского марафона, и теперь он стал не просто элементом уличного искусства, а настоящим символом спортивной жизни города.
Как сообщили в администрации, экспонат подарила компания "Сибур". До этого аналогичный кроссовок удивил участников марафона в Тобольске, а теперь "переехал" в Тюмень, где, по замыслу авторов, станет яркой точкой притяжения для горожан и гостей.
"Этот впечатляющий экспонат является символом любви к спорту в Тюмени и станет яркой изюминкой мероприятия", — сообщили в мэрии.
Однако у кроссовка есть и более глубокий смысл. Он напоминает о страницах промышленной истории региона. На тобольском комбинате в трудные годы, когда цепочки поставок были нарушены, руководство предприятия решилось на эксперимент и освоило выпуск спортивной обуви. Так появился уникальный локальный продукт, который впоследствии стал известен многим жителям.
Особенность арт-объекта в том, что его можно будет увидеть изнутри. Во время марафона все желающие смогут заглянуть внутрь и узнать, какие детали скрываются за внешней оболочкой гигантской обуви. Таким образом, экспонат станет не только фотозоной, но и частью культурной программы.
А что если подобные арт-объекты появятся во всех городах, участвующих в марафонском движении? Тогда они смогут формировать целый маршрут для туристов, объединяя спорт, культуру и локальную промышленную историю.
Можно ли подойти к кроссовку и сфотографироваться?
Да, арт-объект установлен в открытой зоне, доступной для всех.
Будет ли кроссовок стоять постоянно?
Организаторы пока не уточняют сроки, но ожидается, что он станет долгосрочной инсталляцией.
Почему именно кроссовок?
Это прямая ассоциация с бегом, марафоном и спортивной историей региона.
Уточнения
Тюме́нь - город в России, административный центр Тюменской области и Тюменского района, в состав которого он не входит. Расположен на реке Туре. Образует городской округ город Тюмень. Первое упоминание о гербе города Тюмени относится к 1635 году.
