От Ниццы до Вальберга: убежище в Альпах всего в полутора часах от Лазурного берега

Отдых на Лазурном берегу ассоциируется с шумными пляжами, знойным воздухом и бесконечным потоком туристов. Но всего в полутора часах езды от Ниццы можно оказаться в совершенно иной атмосфере — в прохладных Южных Альпах. Там, где летние ночи снова дарят удовольствие спать под одеялом, а чистый воздух заменяет духоту прибрежных городов. Речь идёт о Вальберге — курорте, который одинаково хорош и зимой, и летом.
Дорога к Вальбергу идёт через живописные долины и поднимается серпантином к вершинам. По пути открываются виды, которые меняются каждые несколько километров. В отличие от удалённых альпийских направлений, сюда можно добраться быстро: утром выезжаете из Ниццы, а к обеду уже в горах. По хорошим дорогам легко устроить даже однодневное путешествие. Несколько поворотов потребуют осторожности, но перепады высот остаются умеренными.
Летом Вальберг превращается в площадку для активного отдыха на любой вкус. Здесь множество маршрутов для пеших прогулок — от простых семейных троп до подъёмов к вершинам свыше 2000 метров. Иногда с этих высот открываются виды на Средиземное море, что создаёт яркий контраст между горами и побережьем.
Любителей горных велосипедов ждут размеченные трассы через альпийские луга и леса. Можно арендовать снаряжение прямо на курорте. Для детей и смелых путешественников открыты маршруты для лазания по деревьям, скалолазание и даже парапланеризм. Работают подъемники, что облегчает доступ к самым красивым панорамам.
Вальберг сохранил облик настоящей альпийской деревни. Деревянные шале и каменные дома гармонично вписываются в ландшафт. Туристическая инфраструктура остаётся "человечного масштаба": никаких гигантских комплексов, только тёплая и дружелюбная атмосфера.
Местные рестораны предлагают блюда горной кухни, а магазины делают ставку на ремесленные изделия и региональные продукты. Цены заметно ниже, чем в престижных заведениях Лазурного берега, а гостеприимство чувствуется в каждой детали.
А что если приехать зимой? Вальберг превращается в уютный горнолыжный курорт с трассами для катания, детскими зонами и альпийской атмосферой. Но летом он обретает вторую жизнь — без суеты, с большим выбором активности и мягким климатом.
Какой транспорт лучше выбрать, чтобы добраться до Вальберга?
Лучше всего арендовать автомобиль в Ницце. Это самый быстрый и удобный вариант.
Сколько стоит аренда велосипеда?
Цены стартуют от 20-25 евро в день, в зависимости от уровня модели.
Что лучше — ехать на один день или остаться с ночёвкой?
Если хотите прочувствовать атмосферу и насладиться спокойными вечерами, лучше остаться хотя бы на одну ночь.
Уточнения
Примо́рские А́льпы (фр Alpes-Maritimes, окс. Aups Maritims) — департамент на юго-востоке Франции, один из департаментов региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Административный центр — Ницца.
Алиса Фрейндлих, 90-летняя легенда театра, сняла спектакль. Как на это отреагировали Ирина Розанова и Олег Басилашвили? Узнайте детали печальной новости.