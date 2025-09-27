Ноябрьский рай у Стамбула: где купаться в море, когда в Европе уже осень

Осенью большинство европейцев уже убрало купальники до следующего года, а вот на одном острове вблизи Стамбула сезон ещё продолжается. Здесь до сих пор можно купаться в море, гулять без пальто и наслаждаться редкой для Европы атмосферой — отдыхом без автомобильного шума и пробок. Речь идёт о Бююкаде, крупнейшем из Принцевых островов, куда легко добраться всего за час на пароме.
Остров связан с материком частыми паромными рейсами. С разных причалов в Стамбуле суда отходят в течение всего дня, а дорога занимает чуть больше часа. Билет стоит недорого, редко превышая несколько евро.
Особенность маршрута в том, что бронировать места заранее не требуется: свободные варианты почти всегда есть. Высадка проходит у центрального терминала, рядом с которым расположены кафе, прокат велосипедов и небольшие пансионаты.
Первое, что бросается в глаза после прибытия, — здесь нет автомобилей. На дорогах разрешены лишь единичные служебные машины, а местные жители передвигаются в основном на скутерах и электромобилях.
Туристы чаще всего берут велосипеды напрокат: цена доступная, а аренда возможна и на несколько часов, и на целый день. Для тех, кто не хочет тратить силы на подъёмы, курсируют электрические шаттлы. Они полностью заменили конные экипажи, которые запретили ради защиты животных.
В начале ноября, когда Москва и Петербург уже укрыты дождями и снегом, на Бююкаде днём всё ещё больше 20 °C. Солнце позволяет сидеть на террасах кафе и даже купаться. Море чуть прохладнее, чем в августе, но вполне комфортное для плавания. К тому же, осенью пляжи пустынны: никаких толп туристов, как в разгар сезона. Атмосфера расслабленная и спокойная, что делает отдых особенно привлекательным.
На острове можно выбрать разные форматы жилья. Есть уютные семейные пансионаты, бутик-отели в старинных особняках, а также современные гостиницы. В высокий сезон цены выше, но уже с сентября стоимость снижается.
В июле и августе здесь действительно многолюдно, а вот осень считается лучшим временем для визита — погода мягкая, туристов немного, и можно прочувствовать атмосферу острова.
А что если вы приедете зимой? В январе температура здесь редко опускается ниже +8 °C. Купаться не получится, но можно гулять, наслаждаться морскими видами и тишиной. Кафе и пансионаты работают круглый год, а цены в этот период минимальные.
Как выбрать жильё на Бююкаде?
Лучше ориентироваться на небольшие пансионаты или бутик-отели. Они уютные и отражают атмосферу острова.
Сколько стоит аренда велосипеда?
Средняя цена — несколько евро в час или около 10-15 евро за день.
Что лучше: поездка на день или с ночёвкой?
Если хотите ощутить спокойствие и атмосферу острова вечером, оставайтесь хотя бы на одну ночь.
Уточнения
Бююкада (тур. Büyükada - "большой остров"; греч. Πρίγκηπος - "принц"; Большой Остров) — самый большой остров среди Принцевых островов в Мраморном море около Стамбула. Площадь острова 5,36 км², население составляет 7335 человек (2000). Официально остров Бююкада относится к Стамбульскому округу Адалар. Делится на два округа — Низам и Маден.
