Ноябрьский рай у Стамбула: где купаться в море, когда в Европе уже осень

4:51
Туризм

Осенью большинство европейцев уже убрало купальники до следующего года, а вот на одном острове вблизи Стамбула сезон ещё продолжается. Здесь до сих пор можно купаться в море, гулять без пальто и наслаждаться редкой для Европы атмосферой — отдыхом без автомобильного шума и пробок. Речь идёт о Бююкаде, крупнейшем из Принцевых островов, куда легко добраться всего за час на пароме.

Бююкада, Принцевы острова, Турция
Фото: commons.wikimedia.org by Barney Moss from London, UK, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бююкада, Принцевы острова, Турция

Как добраться

Остров связан с материком частыми паромными рейсами. С разных причалов в Стамбуле суда отходят в течение всего дня, а дорога занимает чуть больше часа. Билет стоит недорого, редко превышая несколько евро.

Особенность маршрута в том, что бронировать места заранее не требуется: свободные варианты почти всегда есть. Высадка проходит у центрального терминала, рядом с которым расположены кафе, прокат велосипедов и небольшие пансионаты.

Транспорт без машин

Первое, что бросается в глаза после прибытия, — здесь нет автомобилей. На дорогах разрешены лишь единичные служебные машины, а местные жители передвигаются в основном на скутерах и электромобилях.

Туристы чаще всего берут велосипеды напрокат: цена доступная, а аренда возможна и на несколько часов, и на целый день. Для тех, кто не хочет тратить силы на подъёмы, курсируют электрические шаттлы. Они полностью заменили конные экипажи, которые запретили ради защиты животных.

Погода и море

В начале ноября, когда Москва и Петербург уже укрыты дождями и снегом, на Бююкаде днём всё ещё больше 20 °C. Солнце позволяет сидеть на террасах кафе и даже купаться. Море чуть прохладнее, чем в августе, но вполне комфортное для плавания. К тому же, осенью пляжи пустынны: никаких толп туристов, как в разгар сезона. Атмосфера расслабленная и спокойная, что делает отдых особенно привлекательным.

Где остановиться

На острове можно выбрать разные форматы жилья. Есть уютные семейные пансионаты, бутик-отели в старинных особняках, а также современные гостиницы. В высокий сезон цены выше, но уже с сентября стоимость снижается.

В июле и августе здесь действительно многолюдно, а вот осень считается лучшим временем для визита — погода мягкая, туристов немного, и можно прочувствовать атмосферу острова.

Советы шаг за шагом

  1. Приезжайте на пароме утром, чтобы успеть погулять целый день.
  2. Возьмите велосипед — это лучший способ исследовать Бююкаду.
  3. Остановитесь в кафе на террасе: кофе с видом на море запомнится надолго.
  4. Если планируете остаться с ночёвкой — выберите бутик-отель в старом особняке.
  5. Не забудьте купальник: в ноябре вода всё ещё подходит для плавания.

А что если…

А что если вы приедете зимой? В январе температура здесь редко опускается ниже +8 °C. Купаться не получится, но можно гулять, наслаждаться морскими видами и тишиной. Кафе и пансионаты работают круглый год, а цены в этот период минимальные.

FAQ

Как выбрать жильё на Бююкаде?
Лучше ориентироваться на небольшие пансионаты или бутик-отели. Они уютные и отражают атмосферу острова.

Сколько стоит аренда велосипеда?
Средняя цена — несколько евро в час или около 10-15 евро за день.

Что лучше: поездка на день или с ночёвкой?
Если хотите ощутить спокойствие и атмосферу острова вечером, оставайтесь хотя бы на одну ночь.

Мифы и правда

  • Миф: без машины на острове невозможно передвигаться.
    Правда: велосипеды и электрошаттлы отлично справляются с этой задачей.
  • Миф: осенью на острове холодно.
    Правда: температура в ноябре держится выше 20 °C.
  • Миф: нужно заранее покупать билеты на паром.
    Правда: билеты всегда есть в кассах, очереди минимальные.

Три интересных факта

  1. Бююкада был популярным местом отдыха аристократов Османской империи.
  2. Здесь сохранились православные монастыри и деревянные виллы XIX века.
  3. В прошлом остров был известен своими садами и конными экипажами, которые недавно заменили электротранспортом.

Исторический контекст

  • В византийские времена на острове находились монастыри и уединённые кельи.
  • В XIX веке здесь начали строить богатые виллы для стамбульской знати.
  • В XX веке остров стал курортом для горожан, а в XXI веке — экологичной туристической зоной без машин.

Уточнения

Бююкада (тур. Büyükada - "большой остров"; греч. Πρίγκηπος - "принц"; Большой Остров) — самый большой остров среди Принцевых островов в Мраморном море около Стамбула. Площадь острова 5,36 км², население составляет 7335 человек (2000). Официально остров Бююкада относится к Стамбульскому округу Адалар. Делится на два округа — Низам и Маден.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
