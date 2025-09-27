Мокрый пол и культурный шок: что нужно знать о душевых в Европе

Поездки за границу почти всегда связаны с открытием нового. Это может быть радость знакомства с кухней региона, его традициями, необычными обычаями или архитектурой. Но нередко впечатления складываются и из мелочей, которые дома кажутся естественными и привычными.
Одним из таких моментов для туристов становятся душевые кабины в Европе. Казалось бы, простая бытовая деталь, но именно она вызывает у многих культурный шок.
Туристы, прибывая в отель или арендуя жильё, быстро замечают: привычной пластиковой или тканевой шторки в душевой нет. Вместо неё - стеклянная перегородка, которая часто занимает только половину пространства и не двигается.
В результате вода во время душа попадает на пол, и после приходится искать полотенце или тряпку, чтобы навести порядок. Для тех, кто устал с дороги и рассчитывал на расслабляющий душ, это может оказаться неприятным сюрпризом.
Многие туристы, сначала раздражённые отсутствием шторки, позже признаются, что стеклянная перегородка выглядит современнее и гигиеничнее. Да, иногда вода попадает на пол, но это решается ковриком. А ручная лейка позволяет мыться удобнее, чем фиксированный душ.
Почему в Европе нет душевых занавесок?
Чаще всего из эстетики и гигиены: стекло проще чистить, занавески быстрее изнашиваются.
Можно ли найти отель с привычным душем?
Да, в сетевых отелях среднего и высокого уровня чаще встречаются полноценные кабины.
Что делать, если вода нагревается долго?
Уточнить у хозяев расписание бойлера и включать воду заранее.
Уточнения
Душ (фр. douche, от итал. doccia — водосточная труба) — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.
