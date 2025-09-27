Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тормоза сбежали первыми: секретные приёмы помогают водителю остановить авто без ДТП
Эти мышцы ног работают как скрытые моторы — вот почему без них не будет красивого рельефа
Игра не по правилам: страны БРИКС раскритиковали США за принудительные тарифы
Путь к успеху был долгим: почему Пит Дэвидсон призвал зрителей оставить в покое Педро Паскаля
Связь с прошлым: зачем Майли Сайрус хранит вещи, напоминающие о бывшем муже
Минимум формы, максимум акцента: плоские конверты и мягкие мешки снова в тренде
Тень внутри организма: рак крови ведёт двойную жизнь — симптомы кажутся обычной усталостью
Кома оборвала жизнь режиссёра: вспоминаем лучшие фильмы Тиграна Кеосаяна, полные драмы и юмора
Вербена радует до морозов, но одна ошибка лишает всей красоты и превращает в пустой куст

Мокрый пол и культурный шок: что нужно знать о душевых в Европе

Туризм

Поездки за границу почти всегда связаны с открытием нового. Это может быть радость знакомства с кухней региона, его традициями, необычными обычаями или архитектурой. Но нередко впечатления складываются и из мелочей, которые дома кажутся естественными и привычными.

Душевой шланг с лейкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Душевой шланг с лейкой

Одним из таких моментов для туристов становятся душевые кабины в Европе. Казалось бы, простая бытовая деталь, но именно она вызывает у многих культурный шок.

Где исчезли душевые занавески?

Туристы, прибывая в отель или арендуя жильё, быстро замечают: привычной пластиковой или тканевой шторки в душевой нет. Вместо неё - стеклянная перегородка, которая часто занимает только половину пространства и не двигается.

В результате вода во время душа попадает на пол, и после приходится искать полотенце или тряпку, чтобы навести порядок. Для тех, кто устал с дороги и рассчитывал на расслабляющий душ, это может оказаться неприятным сюрпризом.

Советы шаг за шагом: как подготовиться

  1. Перед бронированием внимательно читайте описание номера и отзывы — там часто упоминают душ.
  2. Уточняйте у хозяев Airbnb или в отеле: есть ли занавеска или полноценная кабина.
  3. Возьмите с собой лёгкие туристические тапочки — пригодятся на мокром полу.
  4. Имейте запасное полотенце, чтобы при необходимости вытирать воду.
  5. Настройтесь философски: это не проблема, а особенность, часть европейского стиля жизни.

А что если привыкнуть к европейскому стилю?

Многие туристы, сначала раздражённые отсутствием шторки, позже признаются, что стеклянная перегородка выглядит современнее и гигиеничнее. Да, иногда вода попадает на пол, но это решается ковриком. А ручная лейка позволяет мыться удобнее, чем фиксированный душ.

FAQ

Почему в Европе нет душевых занавесок?
Чаще всего из эстетики и гигиены: стекло проще чистить, занавески быстрее изнашиваются.

Можно ли найти отель с привычным душем?
Да, в сетевых отелях среднего и высокого уровня чаще встречаются полноценные кабины.

Что делать, если вода нагревается долго?
Уточнить у хозяев расписание бойлера и включать воду заранее.

Мифы и правда

  • Миф: европейцы экономят на удобстве.
    Правда: для них стеклянные перегородки — это стиль и практичность.
  • Миф: в Европе нет нормальных душевых.
    Правда: в крупных отелях и новых зданиях душевые ничем не уступают американским.
  • Миф: мокрый пол всегда значит плохой отель.
    Правда: это особенность планировки, а не показатель уровня сервиса.

Три интересных факта

  1. В старых домах Европы ванные комнаты часто добавляли позже, поэтому планировка может быть необычной.
  2. В Германии и Скандинавии распространены душевые без перегородок вовсе.
  3. Европейские нормы энергосбережения влияют даже на бойлеры и подачу воды.

Исторический контекст

  • XIX век: в Европе массово начинают строить общественные бани.
  • XX век: ванные комнаты появляются в квартирах, но часто без места для ванны.
  • Сегодня: акцент на компактности и экономии воды, что отражается в душевых.

Уточнения

Душ (фр. douche, от итал. doccia — водосточная труба) — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Наука и техника
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Еда и рецепты
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Сутулость уходит за минуты: упражнение, которое возвращает плечам правильную форму
Новости спорта
Сутулость уходит за минуты: упражнение, которое возвращает плечам правильную форму
Популярное
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река

Волга — "матушка-река" России. Но если верить гидрологии, её величие основано на подмене. Кто же на самом деле главная река?

Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему Сергей Милешкин Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Скейтборд обогнал машины: бразилец установил два мировых рекорда на фасаде небоскрёба
Зеленского поймали за руку: вот куда на самом деле уходит западное оружие с Украины
Зеленского поймали за руку: вот куда на самом деле уходит западное оружие с Украины
Последние материалы
Путь к успеху был долгим: почему Пит Дэвидсон призвал зрителей оставить в покое Педро Паскаля
Связь с прошлым: зачем Майли Сайрус хранит вещи, напоминающие о бывшем муже
Минимум формы, максимум акцента: плоские конверты и мягкие мешки снова в тренде
Тень внутри организма: рак крови ведёт двойную жизнь — симптомы кажутся обычной усталостью
Кома оборвала жизнь режиссёра: вспоминаем лучшие фильмы Тиграна Кеосаяна, полные драмы и юмора
Вербена радует до морозов, но одна ошибка лишает всей красоты и превращает в пустой куст
Секунды утекают сквозь пальцы: Земля решила ускориться — привычные сутки тают на глазах
Политики жмут на тормоз: закат ДВС объявлен сверху, но водители не спешат прощаться
Забудьте о Бордо: в США есть регион, где 75 акров виноградников соседствуют с тысячами слонов
Универсальная заготовка к чаю: варенье, которое одинаково вкусно с блинами и мороженым
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.