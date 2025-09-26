Битва титанов: Boeing 777X против Airbus A350 — кто займет небо

Boeing завершает эпоху своих знаменитых 777-300ER и готовится к первому коммерческому запуску следующего поколения лайнеров — 777X. В 2026 году немецкая Lufthansa станет первым авиаперевозчиком, принявшим новый самолёт в свой парк. Для американского производителя это событие имеет символическое значение: программа 777X стартовала ещё в 2013 году, но неоднократно откладывалась из-за доработок и сертификации.
Появившийся в 2004 году Boeing 777-300ER совершил революцию: он предлагал дальность, комфорт и топливную эффективность, которые тогда казались недостижимыми. Самолёт быстро стал флагманом на длинных маршрутах и по сей день активно используется, например, China Eastern Airlines готовит его для самого длинного прямого рейса в мире.
Теперь место "старшего брата" займёт 777X. Его позиционируют как "самый большой и эффективный двухмоторный самолёт в мире". Он сохраняет проверенные решения 777-300ER, но дополняет их новыми технологиями и экологичными двигателями.
Главные инновации связаны с аэродинамикой и салоном:
Конкуренция с Airbus A350 остаётся ключевой. Европейский лайнер уже завоевал популярность на дальних маршрутах. Однако Boeing делает ставку на вместимость и мощность: 777X способен перевозить больше пассажиров при меньших расходах на кресло-километр.
Когда Boeing 777X выйдет на рынок?
Первый коммерческий рейс ожидается в 2026 году, оператор — Lufthansa.
Чем 777X отличается от 787 Dreamliner?
Dreamliner — лёгкий дальнемагистральный лайнер, рассчитанный на меньшие потоки. 777X — флагман для массовых межконтинентальных маршрутов.
Сколько стоит 777X?
Цена оценивается в $410-440 млн за борт в зависимости от модификации.
Уточнения
The Boeing Company («Бо́инг») — американская корпорация, один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники. С середины 2022 года штаб-квартира находится в Арлингтоне (штат Виргиния).
Deutsche Lufthansa AG, более известная как Lufthansa ("Люфтганза") — национальный авиаперевозчик Германии, крупнейший авиаконцерн Европы, включающий в себя и такие крупные авиакомпании, как Swiss International Air Lines и Austrian Airlines.
