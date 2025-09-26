Битва титанов: Boeing 777X против Airbus A350 — кто займет небо

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:09
Туризм

Boeing завершает эпоху своих знаменитых 777-300ER и готовится к первому коммерческому запуску следующего поколения лайнеров — 777X. В 2026 году немецкая Lufthansa станет первым авиаперевозчиком, принявшим новый самолёт в свой парк. Для американского производителя это событие имеет символическое значение: программа 777X стартовала ещё в 2013 году, но неоднократно откладывалась из-за доработок и сертификации.

Lufthansa Boeing
Фото: flickr.com by Kiefer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Lufthansa Boeing

От 777-300ER к 777X

Появившийся в 2004 году Boeing 777-300ER совершил революцию: он предлагал дальность, комфорт и топливную эффективность, которые тогда казались недостижимыми. Самолёт быстро стал флагманом на длинных маршрутах и по сей день активно используется, например, China Eastern Airlines готовит его для самого длинного прямого рейса в мире.

Теперь место "старшего брата" займёт 777X. Его позиционируют как "самый большой и эффективный двухмоторный самолёт в мире". Он сохраняет проверенные решения 777-300ER, но дополняет их новыми технологиями и экологичными двигателями.

Что нового в 777X

Главные инновации связаны с аэродинамикой и салоном:

  • Крылья из композитов со складывающимися законцовками уменьшают сопротивление и сохраняют совместимость с инфраструктурой аэропортов.
  • Двигатели GE9X — самые мощные в коммерческой авиации, при этом экономичнее и экологичнее.
  • Интерьер вдохновлён Boeing 787, но увеличен: просторные проходы, большие окна, улучшенный климат (повышенная влажность и пониженное давление в салоне).
  • Эти решения должны снизить эксплуатационные расходы авиакомпаний и сделать длительные перелёты комфортнее для пассажиров.

Как авиаперевозчики готовятся к 777X

  1. Планируют списание части 777-300ER, освобождая место для новых машин.
  2. Переобучают пилотов на новую кабину управления.
  3. Инвестируют в сервисные центры для обслуживания GE9X.
  4. Корректируют маршруты, добавляя сверхдальние рейсы.
  5. Продвигают новые салоны премиум-класса в маркетинговых кампаниях.

А что если Airbus опередит Boeing?

Конкуренция с Airbus A350 остаётся ключевой. Европейский лайнер уже завоевал популярность на дальних маршрутах. Однако Boeing делает ставку на вместимость и мощность: 777X способен перевозить больше пассажиров при меньших расходах на кресло-километр.

FAQ

Когда Boeing 777X выйдет на рынок?
Первый коммерческий рейс ожидается в 2026 году, оператор — Lufthansa.

Чем 777X отличается от 787 Dreamliner?
Dreamliner — лёгкий дальнемагистральный лайнер, рассчитанный на меньшие потоки. 777X — флагман для массовых межконтинентальных маршрутов.

Сколько стоит 777X?
Цена оценивается в $410-440 млн за борт в зависимости от модификации.

Мифы и правда

  • Миф: четырёхмоторные самолёты безопаснее.
    Правда: современные двухмоторные лайнеры вроде 777X сертифицированы для сверхдальних маршрутов.
  • Миф: новый самолёт всегда дороже в эксплуатации.
    Правда: 777X экономичнее предшественников благодаря двигателям GE9X.
  • Миф: Airbus A350 полностью заменит Boeing.
    Правда: 777X рассчитан на другие сегменты — более вместительные рейсы.

Три интересных факта

  1. GE9X — крупнейший в мире турбовентиляторный двигатель, диаметр вентилятора почти как у фюзеляжа Boeing 737.
  2. Складывающиеся законцовки крыла — уникальное решение: впервые в коммерческой авиации.
  3. Emirates заказала более 100 самолётов 777X — крупнейший контракт в истории модели.

Исторический контекст

  • 1990-е: появление первых Boeing 777-200 и 777-200ER.
  • 2004: запуск 777-300ER, "рабочей лошадки" дальних рейсов.
  • 2013: старт программы 777X.
  • 2026: первая поставка Lufthansa.

Уточнения

The Boeing Company («Бо́инг») — американская корпорация, один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники. С середины 2022 года штаб-квартира находится в Арлингтоне (штат Виргиния).

Deutsche Lufthansa AG, более известная как Lufthansa ("Люфтганза") — национальный авиаперевозчик Германии, крупнейший авиаконцерн Европы, включающий в себя и такие крупные авиакомпании, как Swiss International Air Lines и Austrian Airlines.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
