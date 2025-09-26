Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туристы едут в Россию тысячами: что стало главным открытием для иностранцев

Туризм

Иностранные туристы продолжают активно открывать для себя Россию. Согласно исследованию туроператора "Алеан" и сети отелей Cosmos Hotel Group, летом 2025 года лидерами по посещаемости стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Мурманск и Казань.

отель
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
отель

География гостей

В гостиницах Cosmos чаще всего останавливались путешественники из Китая, Беларуси, Ирана, Индии, а также стран Персидского залива — ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии.

Особенно заметен рост потока в Москву: по данным сети, количество иностранных постояльцев в столичных отелях увеличилось почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего сюда приезжали граждане Беларуси, Китая, Казахстана, Индии и Турции.

В Санкт-Петербурге наблюдается удвоение числа гостей из Индии, Турции и Беларуси. Впечатляющий рост показали и туристы из Вьетнама — их стало более чем в три раза больше.

Отели и инфраструктура

Сегодня Cosmos Hotel Group объединяет 41 объект в 26 городах России — от городских "трёхзвёздочных" до премиальных "пятизвёздочных". Это позволяет охватывать разные сегменты и формировать комфортные условия как для туристов, так и для деловых путешественников.

А что если…

Рост интереса иностранцев к регионам открывает новые перспективы для внутренней индустрии гостеприимства. Например, Мурманск может закрепить статус "северного магнитa" благодаря популярности арктического туризма, а Новосибирск стать точкой притяжения для деловых поездок и научных мероприятий.

Плюсы и минусы тренда

Плюсы Минусы
Рост турпотока в регионы Увеличение нагрузки на инфраструктуру
Развитие гостиничного бизнеса Неравномерное распределение гостей по городам
Популяризация России на международном уровне Необходимость дополнительных инвестиций
Расширение географии иностранных туристов Рост конкуренции между отелями

FAQ

Какие города стали самыми популярными у иностранцев в 2025 году?
Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Мурманск и Казань.

Из каких стран приезжает больше всего туристов?
Из Китая, Беларуси, Индии, Ирана, Турции и стран Персидского залива.

В каких городах зафиксирован наибольший рост?
В Москве — плюс 50% к прошлому году, в Петербурге — рост гостей из Индии, Турции и Беларуси почти в два раза.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
