Туристы едут в Россию тысячами: что стало главным открытием для иностранцев

Иностранные туристы продолжают активно открывать для себя Россию. Согласно исследованию туроператора "Алеан" и сети отелей Cosmos Hotel Group, летом 2025 года лидерами по посещаемости стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Мурманск и Казань.
В гостиницах Cosmos чаще всего останавливались путешественники из Китая, Беларуси, Ирана, Индии, а также стран Персидского залива — ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии.
Особенно заметен рост потока в Москву: по данным сети, количество иностранных постояльцев в столичных отелях увеличилось почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего сюда приезжали граждане Беларуси, Китая, Казахстана, Индии и Турции.
В Санкт-Петербурге наблюдается удвоение числа гостей из Индии, Турции и Беларуси. Впечатляющий рост показали и туристы из Вьетнама — их стало более чем в три раза больше.
Сегодня Cosmos Hotel Group объединяет 41 объект в 26 городах России — от городских "трёхзвёздочных" до премиальных "пятизвёздочных". Это позволяет охватывать разные сегменты и формировать комфортные условия как для туристов, так и для деловых путешественников.
Рост интереса иностранцев к регионам открывает новые перспективы для внутренней индустрии гостеприимства. Например, Мурманск может закрепить статус "северного магнитa" благодаря популярности арктического туризма, а Новосибирск стать точкой притяжения для деловых поездок и научных мероприятий.
|Плюсы
|Минусы
|Рост турпотока в регионы
|Увеличение нагрузки на инфраструктуру
|Развитие гостиничного бизнеса
|Неравномерное распределение гостей по городам
|Популяризация России на международном уровне
|Необходимость дополнительных инвестиций
|Расширение географии иностранных туристов
|Рост конкуренции между отелями
