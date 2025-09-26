От Фороса до Коктебеля: курорты Крыма переполнены, несмотря на тревожные новости

Неделя для крымского туризма началась непросто: атака беспилотников в районе Фороса привлекла внимание всей страны. Несмотря на то, что под удар попали и туристические объекты, серьезного снижения интереса к отдыху на полуострове не произошло. Крым продолжает удерживать позиции одного из самых востребованных направлений в России, а бронирования демонстрируют рост по сравнению с прошлым годом.

По данным туроператоров, отели и санатории фиксируют высокую загрузку. Некоторые объекты уже заявили о стопроцентном заполнении, а количество новых заявок на отдых заметно превысило прошлогодние показатели.

"Аннуляций незначительное количество, не превышающее стандартные показатели. Значительного негативного влияния на спрос по направлению мы не видим и не прогнозируем", — отметили в компании "Алеан".

По статистике TravelLine, через которую проходит большая часть онлайн-бронирований в России, объем заявок в Крым вырос почти на 70% относительно 2024 года. Причем рост зафиксирован сразу в нескольких городах: Ялта прибавила 29%, Алушта и Судак — 50%, Евпатория — 63%, Феодосия — 72%. Абсолютным лидером стал Коктебель, где прирост составил 130% благодаря низкой базе прошлого года.

Однако колебания спроса все же есть. Если до 21 сентября бронирования превышали прошлогодние цифры на 30%, то уже 24 сентября рост замедлился до 26%. Кроме того, увеличилось количество отмен: в среднем по стране этот показатель составляет 18-25%, а в Крыму он достиг 32%. Особенно чувствительными оказались отели уровня 4-5 звёзд, где доля аннуляций составила 36%.

Основной поток туристов формируют Москва и Подмосковье — 37% от всех заявок. Далее идут Краснодарский край, Ростовская область и Санкт-Петербург. Несмотря на трагические события в Форосе, интерес к отдыху на полуострове остаётся высоким.

Регион Особенности Кому подходит Южный берег (Ялта, Алушта, Форос, Гурзуф) Горы, мягкий климат, богатая история Семьи, пары, любители активного отдыха Западный берег (Евпатория, Саки) Песчаные пляжи, грязелечение, минеральные воды Семьи с детьми, те, кто хочет поправить здоровье Восточный берег (Феодосия, Судак, Коктебель) Виноградники, бухты, история и культура Творческие люди, любители природы и истории Ошибка → Последствие → Альтернатива Ошибка: бронирование отеля без изучения отзывов.

Последствие: несоответствие ожиданий, лишние расходы.

Альтернатива: использовать сервисы TravelLine и "Алеан" для проверки реальных оценок.

Ошибка: поездка в Крым в конце октября без учёта погоды.

Последствие: отдых испорчен дождями и холодным морем.

Альтернатива: планировать поездку на первую половину осени.

Ошибка: выбор неподходящего курорта.

Последствие: разочарование в отдыхе.

Альтернатива: заранее определить цели и сопоставить их с особенностями региона. А что если… А что если поехать в Крым не ради моря, а ради экскурсий? Осень — лучший сезон для прогулок по дворцам и крепостям. Нет изнуряющей жары, меньше туристов, а атмосфера становится особенно романтичной. FAQ Как выбрать курорт для отдыха осенью?

Определите, что для вас важно: тёплое море, экскурсии, лечение или романтика. Южный берег подойдёт для прогулок и истории, западный — для оздоровления, восточный — для активных людей. Сколько стоит отдых в Крыму осенью?

Цены снижаются примерно на 20-40% по сравнению с летом. Можно найти хорошие варианты размещения от 2000-3000 рублей в сутки. Что лучше: Ялта или Евпатория?

Ялта — для активного отдыха и экскурсий, Евпатория — для спокойного семейного отдыха и лечения. Мифы и правда Миф: осенью в Крыму делать нечего.

Правда: дворцы, парки, музеи и винодельни работают круглый год.

Миф: море холодное уже в сентябре.

Правда: температура воды держится до +22 °С почти до середины октября.

Миф: отдых осенью всегда дешевле.

Правда: в популярных местах цены остаются высокими даже вне сезона. 3 интересных факта Коктебель считается родиной российского дельтапланеризма. Евпатория — один из древнейших городов страны, ей более 2500 лет. Гора Ай-Петри входит в число самых ветреных мест Европы. Исторический контекст XIX век — начало активного строительства дворцов и дач на Южном берегу.

Советский период — Крым становится главным санаторным курортом страны.

2000-е — возрождение интереса к частному туризму, развитие гостевых домов.