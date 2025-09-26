От Фороса до Коктебеля: курорты Крыма переполнены, несмотря на тревожные новости

Неделя для крымского туризма началась непросто: атака беспилотников в районе Фороса привлекла внимание всей страны. Несмотря на то, что под удар попали и туристические объекты, серьезного снижения интереса к отдыху на полуострове не произошло. Крым продолжает удерживать позиции одного из самых востребованных направлений в России, а бронирования демонстрируют рост по сравнению с прошлым годом.
По данным туроператоров, отели и санатории фиксируют высокую загрузку. Некоторые объекты уже заявили о стопроцентном заполнении, а количество новых заявок на отдых заметно превысило прошлогодние показатели.
"Аннуляций незначительное количество, не превышающее стандартные показатели. Значительного негативного влияния на спрос по направлению мы не видим и не прогнозируем", — отметили в компании "Алеан".
По статистике TravelLine, через которую проходит большая часть онлайн-бронирований в России, объем заявок в Крым вырос почти на 70% относительно 2024 года. Причем рост зафиксирован сразу в нескольких городах: Ялта прибавила 29%, Алушта и Судак — 50%, Евпатория — 63%, Феодосия — 72%. Абсолютным лидером стал Коктебель, где прирост составил 130% благодаря низкой базе прошлого года.
Однако колебания спроса все же есть. Если до 21 сентября бронирования превышали прошлогодние цифры на 30%, то уже 24 сентября рост замедлился до 26%. Кроме того, увеличилось количество отмен: в среднем по стране этот показатель составляет 18-25%, а в Крыму он достиг 32%. Особенно чувствительными оказались отели уровня 4-5 звёзд, где доля аннуляций составила 36%.
Основной поток туристов формируют Москва и Подмосковье — 37% от всех заявок. Далее идут Краснодарский край, Ростовская область и Санкт-Петербург. Несмотря на трагические события в Форосе, интерес к отдыху на полуострове остаётся высоким.
|Регион
|Особенности
|Кому подходит
|Южный берег (Ялта, Алушта, Форос, Гурзуф)
|Горы, мягкий климат, богатая история
|Семьи, пары, любители активного отдыха
|Западный берег (Евпатория, Саки)
|Песчаные пляжи, грязелечение, минеральные воды
|Семьи с детьми, те, кто хочет поправить здоровье
|Восточный берег (Феодосия, Судак, Коктебель)
|Виноградники, бухты, история и культура
|Творческие люди, любители природы и истории
Ошибка: бронирование отеля без изучения отзывов.
Последствие: несоответствие ожиданий, лишние расходы.
Альтернатива: использовать сервисы TravelLine и "Алеан" для проверки реальных оценок.
Ошибка: поездка в Крым в конце октября без учёта погоды.
Последствие: отдых испорчен дождями и холодным морем.
Альтернатива: планировать поездку на первую половину осени.
Ошибка: выбор неподходящего курорта.
Последствие: разочарование в отдыхе.
Альтернатива: заранее определить цели и сопоставить их с особенностями региона.
А что если поехать в Крым не ради моря, а ради экскурсий? Осень — лучший сезон для прогулок по дворцам и крепостям. Нет изнуряющей жары, меньше туристов, а атмосфера становится особенно романтичной.
Как выбрать курорт для отдыха осенью?
Определите, что для вас важно: тёплое море, экскурсии, лечение или романтика. Южный берег подойдёт для прогулок и истории, западный — для оздоровления, восточный — для активных людей.
Сколько стоит отдых в Крыму осенью?
Цены снижаются примерно на 20-40% по сравнению с летом. Можно найти хорошие варианты размещения от 2000-3000 рублей в сутки.
Что лучше: Ялта или Евпатория?
Ялта — для активного отдыха и экскурсий, Евпатория — для спокойного семейного отдыха и лечения.
Миф: осенью в Крыму делать нечего.
Правда: дворцы, парки, музеи и винодельни работают круглый год.
Миф: море холодное уже в сентябре.
Правда: температура воды держится до +22 °С почти до середины октября.
Миф: отдых осенью всегда дешевле.
Правда: в популярных местах цены остаются высокими даже вне сезона.
Коктебель считается родиной российского дельтапланеризма.
Евпатория — один из древнейших городов страны, ей более 2500 лет.
Гора Ай-Петри входит в число самых ветреных мест Европы.
XIX век — начало активного строительства дворцов и дач на Южном берегу.
Советский период — Крым становится главным санаторным курортом страны.
2000-е — возрождение интереса к частному туризму, развитие гостевых домов.
