Добраться по верёвке или на каяке? Райский пляж Филикури в Албании — вдали от шумных толп

Для тех, кто стремится к уединению, этот скрытый уголок остаётся уникальной альтернативой переполненным туристическим маршрутам.

Журнал Time Out Travel опубликовал список из пяти лучших европейских пляжей, где можно насладиться солнцем, морем и золотым песком вдали от шумных толп. Среди них бухта Филикури в Албании. Она расположена примерно в пяти километрах от города Химара.

Этот пляж, окружённый отвесными скалами с многочисленными гротами, доступен только по воде, но в награду вы получите девственную природу и лазурные воды Ионического моря.

Из-за отсутствия инфраструктуры, стоит позаботиться о запасах еды и воды заранее.

Филикури — настоящая жемчужина Химары, пляж, куда можно добраться либо по веревке, либо на каяке, огибая скалу и спускаясь в живописную бухту.

В списке пляжей также оказались:

Амрум, принадлежащий к архипелагу Северо-Фризских островов, славится своим протяженным пляжем Книпсанд, который окаймляет все побережье.

Гульпиюри, известный как "самый крошечный пляж на планете", находится в северной части Испании, неподалеку от Льянеса, примерно в 16 километрах к западу. Его площадь составляет около 40 метров.

Скрин-Хейвен — превосходный выбор для релаксации и романтических встреч, расположенный в окружении живописных пешеходных троп Уэльса.

Несмотря на популярность острова Хвар, здесь еще можно найти уединенные уголки для отдыха. Строительство тоннеля Аутопсия-Завала облегчило доступ к южной части острова, открывая возможности для посещения его лучших пляжей.