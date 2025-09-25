Добраться по верёвке или на каяке? Райский пляж Филикури в Албании — вдали от шумных толп

Для тех, кто стремится к уединению, этот скрытый уголок остаётся уникальной альтернативой переполненным туристическим маршрутам.
Журнал Time Out Travel опубликовал список из пяти лучших европейских пляжей, где можно насладиться солнцем, морем и золотым песком вдали от шумных толп. Среди них бухта Филикури в Албании. Она расположена примерно в пяти километрах от города Химара.
Этот пляж, окружённый отвесными скалами с многочисленными гротами, доступен только по воде, но в награду вы получите девственную природу и лазурные воды Ионического моря.
Из-за отсутствия инфраструктуры, стоит позаботиться о запасах еды и воды заранее.
Филикури — настоящая жемчужина Химары, пляж, куда можно добраться либо по веревке, либо на каяке, огибая скалу и спускаясь в живописную бухту.
В списке пляжей также оказались:
Домашние питомцы и дикие животные способны передавать человеку опасные инфекции. Какие болезни представляют наибольшую угрозу и как себя защитить?