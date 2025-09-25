Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Колёса решают судьбу: одна зима без замены — и автомобиль становится вашим врагом
Осенний цветник с эффектом брони: растения превращают сад в зону, закрытую для насекомых
Раздвоение личности? Известный финский актёр зарабатывает миллионы в России, критикуя СВО
Что скрывала скала: в Турции нашли римский стадион
Хватит сливать деньги в канализацию: 4 способа использовать воду после стирки
Секрет долгожителей раскрыт: тело можно чинить, как машину — вопрос лишь в деталях
Опасная черта: Алёна Кравец подозревает у себя серьёзную болезнь после скандала с дочерью
Столовая имеет целью дать здоровую пищу по возможности за дешевую плату… — писала газета Русское Слово 26 сентября 1908 года
Собачьи уши — это паспорт, который мы читаем неправильно: висячие визы открывают все двери

Цена мечты: сколько стоит взойти на Манаслу и кто смог это сделать без кислородных баллонов

0:56
Туризм

В очередной успешной экспедиции 26 альпинистов из более чем 10 стран покорили вершину восьмой по высоте горы в мире — Манаслу в Непале.

Манаслу
Фото: ru.wikipedia.org by Solundir is licensed under free for commercial use
Манаслу

Стоит отметить, что российский альпинист Владислав Чернышов смог подняться на Манаслу без кислородных баллонов, что добавляет еще большее значение этому достижению.

Среди покорителей вершины и индианка Дварка Вишванат Докхе. По словам Пембы Шерпы из 8K Expeditions, 26 человек, включая 12 проводников, достигли высоты 8163 метра в среду утром.

Манаслу — гора в Гималаях. Стоимость восхождения на вершину в среднем составляет от 15 000 до 30 000 долларов США, однако цена может варьироваться в зависимости от выбранного пакета услуг и количества участников.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Авто
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Восточный ветер и африканский ритм: как Интервидение вернуло забытые голоса планеты
Точка зрения
Восточный ветер и африканский ритм: как Интервидение вернуло забытые голоса планеты
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Домашние животные
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Популярное
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу

Домашние питомцы и дикие животные способны передавать человеку опасные инфекции. Какие болезни представляют наибольшую угрозу и как себя защитить?

Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Ужас океана в упаковке: крабовые палочки скрывают создание с пустыми глазами и хвостом в пол тела
80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину
80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину
Последние материалы
Собачьи уши — это паспорт, который мы читаем неправильно: висячие визы открывают все двери
Приговор Блиновской: адвокат раскрыла правду о шансах на УДО
Пятиминутный хит к пиву: сосиски в японской темпуре с хрустящей корочкой
Хватит откладывать: 3 упражнения, чтобы триумфально вернуться к спорту после долгого перерыва
Качественный мотор погибает от некачественного топлива: как двигатель кричит о помощи
ИИ создаёт материалы будущего, но без российских данных он слеп — вот в чём загвоздка
Бразилия устанавливает новый стандарт: что изменится для туристов в отелях этой зимой
Монстр из глубин? Гигантские ядовитые медузы Чёрному морю не грозят, но есть нюанс
Киркоров и Бузова делают кое-что наедине: скандальный поцелуй — лишь вершина айсберга их отношений
Прыщи не уходят после 30: почему каждая пятая женщина остаётся пленницей акне всю жизнь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.