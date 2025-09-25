Цена мечты: сколько стоит взойти на Манаслу и кто смог это сделать без кислородных баллонов

В очередной успешной экспедиции 26 альпинистов из более чем 10 стран покорили вершину восьмой по высоте горы в мире — Манаслу в Непале.

Манаслу

Стоит отметить, что российский альпинист Владислав Чернышов смог подняться на Манаслу без кислородных баллонов, что добавляет еще большее значение этому достижению.

Среди покорителей вершины и индианка Дварка Вишванат Докхе. По словам Пембы Шерпы из 8K Expeditions, 26 человек, включая 12 проводников, достигли высоты 8163 метра в среду утром.

Манаслу — гора в Гималаях. Стоимость восхождения на вершину в среднем составляет от 15 000 до 30 000 долларов США, однако цена может варьироваться в зависимости от выбранного пакета услуг и количества участников.