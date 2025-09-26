Египет этой зимой манит туристов, но одна ошибка может превратить отпуск в кошмар

Египет по-прежнему входит в число любимых направлений у российских туристов. Особенно востребован он в холодный сезон, когда хочется солнца и моря. Но чтобы поездка не обернулась разочарованием, стоит заранее продумать детали и учесть нюансы, о которых рассказывают бывалые путешественники.
"Главное — правильно выбрать курорт", — сказала москвичка Елена.
Разные курорты Египта заметно отличаются друг от друга. Одни больше подойдут для отдыха с детьми, другие — для любителей активного досуга или подводных погружений.
Ошибка: бронировать отель только по цене.
Последствие: слабый сервис, плохое питание, испорченный отдых.
Альтернатива: смотреть рейтинг и отзывы на сервисах вроде Booking или Яндекс. Путешествия.
Ошибка: покупать все экскурсии у туроператора.
Последствие: переплата в 2-3 раза.
Альтернатива: проверенные местные агентства с отзывами на TripAdvisor.
Ошибка: пить воду из-под крана.
Последствие: желудочные проблемы.
Альтернатива: только бутилированная вода.
Если хочется новых впечатлений, можно выбрать Марса-Алам или Дахаб. Там меньше туристов, чище вода и есть возможность увидеть редких морских животных. Но стоит учитывать, что инфраструктура проще, чем в Хургаде и Шарме.
|Плюсы
|Минусы
|Доступные цены на туры
|Навязчивый сервис на рынках
|Круглогодичное море
|Возможны кишечные инфекции
|Богатый выбор экскурсий
|Иногда посредственный сервис в бюджетных отелях
|Разнообразие курортов
|Долгие трансферы до некоторых регионов
|Возможность торговаться
|Зимой вечера прохладные
Морская прогулка на остров Гифтун — от 25 долларов.
Сафари на квадроциклах с шоу — около 30-50 долларов.
Луксор с храмами и Долиной царей — 70-100 долларов.
Дайвинг с инструктором — 40-70 долларов.
Экскурсия в Каир с пирамидами и музеем — 80-120 долларов.
Аквапарки Хургады — 30-40 долларов.
Рыбалка в Красном море — 30-50 долларов.
Как выбрать курорт в Египте?
Ориентируйтесь на цели: для детей лучше Хургада, для дайвинга — Шарм-эль-Шейх, для уединения — Марса-Алам.
Сколько стоят экскурсии?
От 25 до 120 долларов в зависимости от направления. Морские прогулки и сафари дешевле, поездки в Луксор или Каир дороже.
Что лучше — покупать экскурсии у оператора или у местных?
У местных дешевле, но важно выбирать проверенные компании.
Миф: зимой в Египте всегда жарко.
Правда: днём тепло, но по вечерам бывает прохладно, нужен лёгкий свитер.
Миф: кораллы одинаковые везде.
Правда: лучшие рифы находятся именно в Шарм-эль-Шейхе и Дахабе.
Миф: в Египте нельзя торговаться.
Правда: торг — часть местной культуры, и цена часто снижается вдвое.
В Эль-Гуне нет привычных улиц — по курорту передвигаются на лодках.
Дахаб в переводе с арабского означает "золото".
На рынках Хургады можно найти специи, которых не встретишь в российских магазинах.
1970-е: Египет становится открытым направлением для массового туризма.
2000-е: активное развитие Хургады и Шарм-эль-Шейха, строительство аквапарков и новых отелей.
2010-е: расширение географии курортов — популярность набирают Дахаб и Марса-Алам.
"Египет — прекрасное направление для отдыха, но нужно учитывать некоторые особенности", — отметил главный редактор Турпрома Александр Гордиец.
Миф про "две атмосферы" в шинах стоит вам топлива, шин и подвески. Где искать правду и как сэкономить десятки тысяч рублей?