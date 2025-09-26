Египет этой зимой манит туристов, но одна ошибка может превратить отпуск в кошмар

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:15
Туризм

Египет по-прежнему входит в число любимых направлений у российских туристов. Особенно востребован он в холодный сезон, когда хочется солнца и моря. Но чтобы поездка не обернулась разочарованием, стоит заранее продумать детали и учесть нюансы, о которых рассказывают бывалые путешественники.

Отдых у пирамид
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Отдых у пирамид

"Главное — правильно выбрать курорт", — сказала москвичка Елена.

Куда ехать: выбор курорта и его особенности

Разные курорты Египта заметно отличаются друг от друга. Одни больше подойдут для отдыха с детьми, другие — для любителей активного досуга или подводных погружений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: бронировать отель только по цене.
    Последствие: слабый сервис, плохое питание, испорченный отдых.
    Альтернатива: смотреть рейтинг и отзывы на сервисах вроде Booking или Яндекс. Путешествия.

  • Ошибка: покупать все экскурсии у туроператора.
    Последствие: переплата в 2-3 раза.
    Альтернатива: проверенные местные агентства с отзывами на TripAdvisor.

  • Ошибка: пить воду из-под крана.
    Последствие: желудочные проблемы.
    Альтернатива: только бутилированная вода.

А что если поехать не в Хургаду?

Если хочется новых впечатлений, можно выбрать Марса-Алам или Дахаб. Там меньше туристов, чище вода и есть возможность увидеть редких морских животных. Но стоит учитывать, что инфраструктура проще, чем в Хургаде и Шарме.

Плюсы и минусы отдыха в Египте

Плюсы Минусы
Доступные цены на туры Навязчивый сервис на рынках
Круглогодичное море Возможны кишечные инфекции
Богатый выбор экскурсий Иногда посредственный сервис в бюджетных отелях
Разнообразие курортов Долгие трансферы до некоторых регионов
Возможность торговаться Зимой вечера прохладные

Экскурсии: что выбрать туристу

  • Морская прогулка на остров Гифтун — от 25 долларов.

  • Сафари на квадроциклах с шоу — около 30-50 долларов.

  • Луксор с храмами и Долиной царей — 70-100 долларов.

  • Дайвинг с инструктором — 40-70 долларов.

  • Экскурсия в Каир с пирамидами и музеем — 80-120 долларов.

  • Аквапарки Хургады — 30-40 долларов.

  • Рыбалка в Красном море — 30-50 долларов.

FAQ

Как выбрать курорт в Египте?
Ориентируйтесь на цели: для детей лучше Хургада, для дайвинга — Шарм-эль-Шейх, для уединения — Марса-Алам.

Сколько стоят экскурсии?
От 25 до 120 долларов в зависимости от направления. Морские прогулки и сафари дешевле, поездки в Луксор или Каир дороже.

Что лучше — покупать экскурсии у оператора или у местных?
У местных дешевле, но важно выбирать проверенные компании.

Мифы и правда

  • Миф: зимой в Египте всегда жарко.
    Правда: днём тепло, но по вечерам бывает прохладно, нужен лёгкий свитер.

  • Миф: кораллы одинаковые везде.
    Правда: лучшие рифы находятся именно в Шарм-эль-Шейхе и Дахабе.

  • Миф: в Египте нельзя торговаться.
    Правда: торг — часть местной культуры, и цена часто снижается вдвое.

3 интересных факта

  1. В Эль-Гуне нет привычных улиц — по курорту передвигаются на лодках.

  2. Дахаб в переводе с арабского означает "золото".

  3. На рынках Хургады можно найти специи, которых не встретишь в российских магазинах.

Исторический контекст

  • 1970-е: Египет становится открытым направлением для массового туризма.

  • 2000-е: активное развитие Хургады и Шарм-эль-Шейха, строительство аквапарков и новых отелей.

  • 2010-е: расширение географии курортов — популярность набирают Дахаб и Марса-Алам.

"Египет — прекрасное направление для отдыха, но нужно учитывать некоторые особенности", — отметил главный редактор Турпрома Александр Гордиец.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
