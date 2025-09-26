Проверка безопасности: пакистанская авиакомпания готовится к триумфальному возвращению в Лондон

Пакистанская международная авиакомпания (PIA) планирует вернуться на британский рынок уже этой осенью. После почти пятилетнего перерыва перевозчик объявил, что получил разрешение на работу в качестве оператора третьей страны и готов восстановить пассажирские рейсы в Великобританию.
Официально маршрутная сеть пока не раскрыта, однако представители компании заявляют, что полёты могут стартовать уже в октябре. Для многих пакистанских пассажиров и диаспоры в Великобритании это долгожданная новость: PIA остаётся ключевым перевозчиком, соединяющим Европу и Южную Азию.
В июне 2020 года авиакомпанию лишили права обслуживать рейсы в Европу и Великобританию. Причинами стали вопросы безопасности и скандал с поддельными лётными лицензиями, который вскрылся после катастрофы в Карачи. Тогда выяснилось, что часть пилотов получила свидетельства об окончании обучения мошенническим путём.
Запрет наложили сразу несколько авиационных регуляторов, включая британские органы и Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA). Фактически компания была вынуждена отказаться от европейских маршрутов, потеряв значительную часть доходов.
В 2025 году ситуация начала меняться. После внедрения новых процедур контроля и проверки персонала EASA выдала PIA разрешение на выполнение рейсов в третьи страны. Это означает, что авиакомпания снова может заходить на европейский рынок, в том числе в Великобританию, но пока в ограниченном формате.
"Компания намерена восстановить работу сервисов в Великобритании к следующему месяцу", — говорится в официальном сообщении авиаперевозчика.
Такой сценарий полностью исключить нельзя. Если вновь возникнут сомнения в безопасности, регуляторы Великобритании и ЕС могут приостановить разрешение. Однако сейчас авиакомпания находится под особым контролем, а это снижает риск повторения прошлых ошибок.
Когда возобновятся полёты PIA в Великобританию?
Ориентировочно в октябре 2025 года, после получения окончательного разрешения.
Какие маршруты будут открыты?
Пока не уточняется. Ранее PIA выполняла рейсы в Лондон, Манчестер и Бирмингем.
Почему авиакомпанию отстранили?
Из-за катастрофы в Карачи и выявленных нарушений в системе лицензирования пилотов.
Уточнения
Пакистанские Международные авиалинии (сокращённо: ПМАЛ) (Урду: پی آئی اے или پاکستان انٹرنیشنل ایرلاینز) — национальный авиаперевозчик Пакистана. Головной офис компании расположен в аэропорту Джинна.
