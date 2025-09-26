Проверка безопасности: пакистанская авиакомпания готовится к триумфальному возвращению в Лондон

Пакистанская международная авиакомпания (PIA) планирует вернуться на британский рынок уже этой осенью. После почти пятилетнего перерыва перевозчик объявил, что получил разрешение на работу в качестве оператора третьей страны и готов восстановить пассажирские рейсы в Великобританию.

Официально маршрутная сеть пока не раскрыта, однако представители компании заявляют, что полёты могут стартовать уже в октябре. Для многих пакистанских пассажиров и диаспоры в Великобритании это долгожданная новость: PIA остаётся ключевым перевозчиком, соединяющим Европу и Южную Азию.

История запрета

В июне 2020 года авиакомпанию лишили права обслуживать рейсы в Европу и Великобританию. Причинами стали вопросы безопасности и скандал с поддельными лётными лицензиями, который вскрылся после катастрофы в Карачи. Тогда выяснилось, что часть пилотов получила свидетельства об окончании обучения мошенническим путём.

Запрет наложили сразу несколько авиационных регуляторов, включая британские органы и Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA). Фактически компания была вынуждена отказаться от европейских маршрутов, потеряв значительную часть доходов.

Что изменилось сейчас

В 2025 году ситуация начала меняться. После внедрения новых процедур контроля и проверки персонала EASA выдала PIA разрешение на выполнение рейсов в третьи страны. Это означает, что авиакомпания снова может заходить на европейский рынок, в том числе в Великобританию, но пока в ограниченном формате.

"Компания намерена восстановить работу сервисов в Великобритании к следующему месяцу", — говорится в официальном сообщении авиаперевозчика.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к перелётам PIA

Проверяйте актуальные маршруты на официальном сайте — компания пока не объявила все направления. Сравнивайте стоимость с альтернативными перевозчиками: Qatar Airways, Emirates и Turkish Airlines всё это время занимали нишу PIA. Следите за отзывами о сервисе после рестарта рейсов. При бронировании учитывайте правила возврата билетов — они могут отличаться для новых направлений. Используйте страховку путешественника: это дополнительная защита при возобновлении полётов после долгого перерыва.

А что если PIA снова столкнётся с проблемами?

Такой сценарий полностью исключить нельзя. Если вновь возникнут сомнения в безопасности, регуляторы Великобритании и ЕС могут приостановить разрешение. Однако сейчас авиакомпания находится под особым контролем, а это снижает риск повторения прошлых ошибок.

FAQ

Когда возобновятся полёты PIA в Великобританию?

Ориентировочно в октябре 2025 года, после получения окончательного разрешения.

Какие маршруты будут открыты?

Пока не уточняется. Ранее PIA выполняла рейсы в Лондон, Манчестер и Бирмингем.

Почему авиакомпанию отстранили?

Из-за катастрофы в Карачи и выявленных нарушений в системе лицензирования пилотов.

Мифы и правда

Миф: PIA полностью лишена права летать в Европу.

Правда: компания получила разрешение на рейсы в третьи страны, включая Великобританию.

Миф: запрет действовал из-за политических причин.

Правда: основным фактором стали именно вопросы безопасности.

3 интересных факта

PIA — старейшая авиакомпания Пакистана, основанная в 1946 году. В 1960-х она была одной из первых в Азии, закупивших реактивные самолёты Boeing 707. Несмотря на кризисы, PIA остаётся символом национальной гордости и важным связующим звеном для пакистанской диаспоры.

Исторический контекст

2020 год: запрет на полёты в Европу и Великобританию.

2021-2024 годы: проверка лицензий пилотов и внедрение новых стандартов.

2025 год: разрешение EASA на полёты в третьи страны и подготовка к возвращению в Лондон.

Уточнения

Пакистанские Международные авиалинии (сокращённо: ПМАЛ) (Урду: پی آئی اے или پاکستان انٹرنیشنل ایرلاینز) — национальный авиаперевозчик Пакистана. Головной офис компании расположен в аэропорту Джинна.

