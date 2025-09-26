Проверка безопасности: пакистанская авиакомпания готовится к триумфальному возвращению в Лондон

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм
Туризм

Пакистанская международная авиакомпания (PIA) планирует вернуться на британский рынок уже этой осенью. После почти пятилетнего перерыва перевозчик объявил, что получил разрешение на работу в качестве оператора третьей страны и готов восстановить пассажирские рейсы в Великобританию.

Самолёты у терминала в аэропорту
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Самолёты у терминала в аэропорту

Официально маршрутная сеть пока не раскрыта, однако представители компании заявляют, что полёты могут стартовать уже в октябре. Для многих пакистанских пассажиров и диаспоры в Великобритании это долгожданная новость: PIA остаётся ключевым перевозчиком, соединяющим Европу и Южную Азию.

История запрета

В июне 2020 года авиакомпанию лишили права обслуживать рейсы в Европу и Великобританию. Причинами стали вопросы безопасности и скандал с поддельными лётными лицензиями, который вскрылся после катастрофы в Карачи. Тогда выяснилось, что часть пилотов получила свидетельства об окончании обучения мошенническим путём.

Запрет наложили сразу несколько авиационных регуляторов, включая британские органы и Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA). Фактически компания была вынуждена отказаться от европейских маршрутов, потеряв значительную часть доходов.

Что изменилось сейчас

В 2025 году ситуация начала меняться. После внедрения новых процедур контроля и проверки персонала EASA выдала PIA разрешение на выполнение рейсов в третьи страны. Это означает, что авиакомпания снова может заходить на европейский рынок, в том числе в Великобританию, но пока в ограниченном формате.

"Компания намерена восстановить работу сервисов в Великобритании к следующему месяцу", — говорится в официальном сообщении авиаперевозчика.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к перелётам PIA

  1. Проверяйте актуальные маршруты на официальном сайте — компания пока не объявила все направления.
  2. Сравнивайте стоимость с альтернативными перевозчиками: Qatar Airways, Emirates и Turkish Airlines всё это время занимали нишу PIA.
  3. Следите за отзывами о сервисе после рестарта рейсов.
  4. При бронировании учитывайте правила возврата билетов — они могут отличаться для новых направлений.
  5. Используйте страховку путешественника: это дополнительная защита при возобновлении полётов после долгого перерыва.

А что если PIA снова столкнётся с проблемами?

Такой сценарий полностью исключить нельзя. Если вновь возникнут сомнения в безопасности, регуляторы Великобритании и ЕС могут приостановить разрешение. Однако сейчас авиакомпания находится под особым контролем, а это снижает риск повторения прошлых ошибок.

FAQ

Когда возобновятся полёты PIA в Великобританию?
Ориентировочно в октябре 2025 года, после получения окончательного разрешения.

Какие маршруты будут открыты?
Пока не уточняется. Ранее PIA выполняла рейсы в Лондон, Манчестер и Бирмингем.

Почему авиакомпанию отстранили?
Из-за катастрофы в Карачи и выявленных нарушений в системе лицензирования пилотов.

Мифы и правда

  • Миф: PIA полностью лишена права летать в Европу.
    Правда: компания получила разрешение на рейсы в третьи страны, включая Великобританию.
  • Миф: запрет действовал из-за политических причин.
    Правда: основным фактором стали именно вопросы безопасности.

3 интересных факта

  1. PIA — старейшая авиакомпания Пакистана, основанная в 1946 году.
  2. В 1960-х она была одной из первых в Азии, закупивших реактивные самолёты Boeing 707.
  3. Несмотря на кризисы, PIA остаётся символом национальной гордости и важным связующим звеном для пакистанской диаспоры.

Исторический контекст

  • 2020 год: запрет на полёты в Европу и Великобританию.
  • 2021-2024 годы: проверка лицензий пилотов и внедрение новых стандартов.
  • 2025 год: разрешение EASA на полёты в третьи страны и подготовка к возвращению в Лондон.

Уточнения

Пакистанские Международные авиалинии (сокращённо: ПМАЛ) (Урду: پی آئی اے или پاکستان انٹرنیشنل ایرلاینز) — национальный авиаперевозчик Пакистана. Головной офис компании расположен в аэропорту Джинна. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер
