Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Урожайный год: сколько тонн рыбы добыли российские промысловики
Новый закон шокировал владельцев: привычные питомцы внезапно оказались запрещены — 121 вид
Защита от акул нового поколения: ученые испытали материалы, устойчивые к укусам гигантов
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Конец кнопки SOS: с 2026 года в авто появится новый экстренный вызов
Трагедия семьи: Федосеева-Шукшина озвучила последнее желание перед смертью
Конкуренты напряглись: билеты могут упасть в цене на популярных курортах
Секрет сытости и силы: 3 неоспоримых причины включить белок в свой рацион
Незаметные симптомы оборачиваются бедой: болезнь не подаёт сигналов до поздних стадий

Париж, Рим, Барселона: скандинавское чудо пунктуальности, которое изменит ваши планы на отпуск

5:37
Туризм

Ничто так не способно испортить отпуск, как задержка рейса. Пропущенные пересадки, многочасовое ожидание на жёстких креслах аэропорта и даже ночёвка на полу превращают долгожданное путешествие в испытание. Особенно обидно оказаться в такой ситуации, если речь идёт о поездке в Париж или другое культовое туристическое направление. Один из способов снизить риск — выбрать перевозчика с высоким уровнем пунктуальности.

иллюминатор на самолёте
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
иллюминатор на самолёте

По данным аналитической компании Cirium, в Европе лидером по точности расписания является Icelandair. Этот скандинавский перевозчик стабильно демонстрирует одни из лучших показателей в пиковые летние месяцы. В июле 2025 года 81,4 % рейсов компании прибыли вовремя, что ненамного уступает рекордному результату июня (84,08 %).

Что такое своевременное выполнение рейса

В авиации используется термин "своевременное выполнение рейса" (СВР). Он означает, что самолёт должен вылететь или прибыть в течение 15 минут после запланированного времени. Именно этот критерий и отслеживает Cirium при составлении рейтингов.

Важно учитывать, что показатели Icelandair впечатляют на фоне массовых отмен полётов. В июле 2025 года в Северной Америке было отменено почти 20 тысяч рейсов, в Европе — свыше 10 тысяч. Несмотря на это, Icelandair выполнила 4000 рейсов и перевезла 514 тысяч пассажиров без значительных сбоев.

Скандинавские перевозчики: надёжность как стандарт

Второе место в Европе занимает SAS, которая в мае 2025 года даже вышла на мировое лидерство по пунктуальности. Для сравнения, в 2024 году титул самой пунктуальной авиакомпании мира держала мексиканская Aeromexico.

Тройку замыкает Turkish Airlines, а также в топ входят Finnair и Iberia. Все они демонстрируют высокий уровень организации полётов, но скандинавские авиакомпании выделяются стабильностью именно в летний сезон, когда нагрузка на систему максимальная.

Маршрутная сеть Icelandair

Хотя Icelandair формально европейская авиакомпания, её услуги активно используют и американские туристы. Из главного хаба в аэропорту Кеблавик (KEF, Рейкьявик) выполняется 143 рейса в неделю в США и обратно.

Наиболее загруженные направления:

  • Бостон (BOS) и Сиэтл (SEA) — по 21 рейсу в неделю.
  • Нью-Йорк (JFK) — 19 рейсов.
  • Чикаго (ORD) — 14 рейсов.

Кроме того, компания сотрудничает с Southwest Airlines, что открывает пассажирам доступ сразу в пять аэропортов Исландии и 34 европейских города — Париж, Лондон, Рим, Барселону и другие.

Советы шаг за шагом: как выбрать надёжного перевозчика

  1. Изучите рейтинг пунктуальности авиакомпаний (Cirium, OAG).
  2. Проверьте статистику по конкретному маршруту и сезону.
  3. Обратите внимание на партнёрские альянсы: они помогают при пересадках.
  4. Учитывайте наличие альтернативных рейсов у перевозчика.
  5. Выбирайте авиакомпании, которые предлагают дополнительные бонусы (например,
  6. бесплатная остановка в Исландии).

А что если задержка всё-таки случится?

Даже у самых надёжных перевозчиков бывают сбои. В таких случаях пассажирам стоит заранее знать свои права: компенсация в Европе по регламенту EC261, предоставление питания и гостиницы при длительной задержке, а также помощь в перебронировании рейса.

FAQ

Что значит рейс "вовремя"?
Самолёт должен прибыть или вылететь не позже чем через 15 минут от расписания.

Кто самая пунктуальная авиакомпания в Европе?
На июль 2025 года лидером стала Icelandair с результатом 81,4 %.

Можно ли сделать остановку в Исландии бесплатно?
Да, при перелётах из Европы в США пассажиры могут задержаться в стране без дополнительной платы.

Мифы и правда

  • Миф: все авиакомпании одинаково ненадёжны в летний сезон.
    Правда: Icelandair и SAS показывают стабильность даже при перегрузках.
  • Миф: остановка в Исландии удорожает билет.
    Правда: Icelandair предлагает её бесплатно.

3 интересных факта

  1. Icelandair существует более 85 лет и сыграла ключевую роль в развитии трансатлантических перелётов.
  2. В 2025 году авиакомпания перевезла более полумиллиона пассажиров за месяц без серьёзных сбоев.
  3. Исландия считается одной из немногих стран Европы, где можно совместить перелёт и полноценный туристический маршрут без доплаты.

Исторический контекст

  • 2010-е: рост популярности лоукостеров, но проблемы с пунктуальностью.
  • 2020-е: внимание к надёжности и рейтинги Cirium становятся важным ориентиром.
  • 2025: Icelandair закрепляется как лидер пунктуальности в Европе.

Уточнения

Icelandair — исландская авиакомпания, флагманский авиаперевозчик страны. Штаб-квартира располагается в Кеблавике. Компания выполняет рейсы по обе стороны Атлантического океана из своего хаба в международном аэропорту Кеблавик. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Сутулость уходит за минуты: упражнение, которое возвращает плечам правильную форму
Новости спорта
Сутулость уходит за минуты: упражнение, которое возвращает плечам правильную форму
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Красота и стиль
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Болгария собирается оставить без российского газа три страны
Экономика и бизнес
Болгария собирается оставить без российского газа три страны
Популярное
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах

Миф про "две атмосферы" в шинах стоит вам топлива, шин и подвески. Где искать правду и как сэкономить десятки тысяч рублей?

Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину
Ужас океана в упаковке: крабовые палочки скрывают создание с пустыми глазами и хвостом в пол тела
Ужас океана в упаковке: крабовые палочки скрывают создание с пустыми глазами и хвостом в пол тела
Последние материалы
Защита от акул нового поколения: ученые испытали материалы, устойчивые к укусам гигантов
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Конец кнопки SOS: с 2026 года в авто появится новый экстренный вызов
Трагедия семьи: Федосеева-Шукшина озвучила последнее желание перед смертью
Конкуренты напряглись: билеты могут упасть в цене на популярных курортах
Секрет сытости и силы: 3 неоспоримых причины включить белок в свой рацион
Незаметные симптомы оборачиваются бедой: болезнь не подаёт сигналов до поздних стадий
Железные спутники семьи: с этими моделями автомобилей россияне не расстаются годами
Красиво, дёшево, без капризов: растения, что не сдаются перед солью и засухой
Потеря интереса к жизни и пустота внутри: скромные признаки, что усталость превратилась в депрессию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.