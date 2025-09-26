Париж, Рим, Барселона: скандинавское чудо пунктуальности, которое изменит ваши планы на отпуск

Ничто так не способно испортить отпуск, как задержка рейса. Пропущенные пересадки, многочасовое ожидание на жёстких креслах аэропорта и даже ночёвка на полу превращают долгожданное путешествие в испытание. Особенно обидно оказаться в такой ситуации, если речь идёт о поездке в Париж или другое культовое туристическое направление. Один из способов снизить риск — выбрать перевозчика с высоким уровнем пунктуальности.
По данным аналитической компании Cirium, в Европе лидером по точности расписания является Icelandair. Этот скандинавский перевозчик стабильно демонстрирует одни из лучших показателей в пиковые летние месяцы. В июле 2025 года 81,4 % рейсов компании прибыли вовремя, что ненамного уступает рекордному результату июня (84,08 %).
В авиации используется термин "своевременное выполнение рейса" (СВР). Он означает, что самолёт должен вылететь или прибыть в течение 15 минут после запланированного времени. Именно этот критерий и отслеживает Cirium при составлении рейтингов.
Важно учитывать, что показатели Icelandair впечатляют на фоне массовых отмен полётов. В июле 2025 года в Северной Америке было отменено почти 20 тысяч рейсов, в Европе — свыше 10 тысяч. Несмотря на это, Icelandair выполнила 4000 рейсов и перевезла 514 тысяч пассажиров без значительных сбоев.
Второе место в Европе занимает SAS, которая в мае 2025 года даже вышла на мировое лидерство по пунктуальности. Для сравнения, в 2024 году титул самой пунктуальной авиакомпании мира держала мексиканская Aeromexico.
Тройку замыкает Turkish Airlines, а также в топ входят Finnair и Iberia. Все они демонстрируют высокий уровень организации полётов, но скандинавские авиакомпании выделяются стабильностью именно в летний сезон, когда нагрузка на систему максимальная.
Хотя Icelandair формально европейская авиакомпания, её услуги активно используют и американские туристы. Из главного хаба в аэропорту Кеблавик (KEF, Рейкьявик) выполняется 143 рейса в неделю в США и обратно.
Наиболее загруженные направления:
Кроме того, компания сотрудничает с Southwest Airlines, что открывает пассажирам доступ сразу в пять аэропортов Исландии и 34 европейских города — Париж, Лондон, Рим, Барселону и другие.
Даже у самых надёжных перевозчиков бывают сбои. В таких случаях пассажирам стоит заранее знать свои права: компенсация в Европе по регламенту EC261, предоставление питания и гостиницы при длительной задержке, а также помощь в перебронировании рейса.
Что значит рейс "вовремя"?
Самолёт должен прибыть или вылететь не позже чем через 15 минут от расписания.
Кто самая пунктуальная авиакомпания в Европе?
На июль 2025 года лидером стала Icelandair с результатом 81,4 %.
Можно ли сделать остановку в Исландии бесплатно?
Да, при перелётах из Европы в США пассажиры могут задержаться в стране без дополнительной платы.
Уточнения
Icelandair — исландская авиакомпания, флагманский авиаперевозчик страны. Штаб-квартира располагается в Кеблавике. Компания выполняет рейсы по обе стороны Атлантического океана из своего хаба в международном аэропорту Кеблавик.
