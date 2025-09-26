Круизы, йога и отели: как индустрия подстраивается под соло-туристов

За последние два десятилетия заметно выросло число людей, предпочитающих путешествовать в одиночку. Такой формат отдыха уже перестал быть экзотикой: он выбирается как молодыми, так и зрелыми туристами, летом и зимой. Для одних это способ расслабиться и побыть наедине с собой, для других — возможность исследовать новые места без оглядки на чужие интересы.
По данным туристических агентств, на долю индивидуальных туристов приходится примерно каждый двадцатый путешественник. За последние шесть лет их количество увеличилось почти на треть. Особенно выделяется группа женщин в возрасте 45-55 лет: именно они чаще других отправляются в поездки без спутников.
Причины у всех разные. Кто-то не может путешествовать вместе с партнёром из-за работы или заботы о семье. Другие просто хотят испытать новое чувство свободы. Туристическая индустрия быстро подстроилась под этот тренд: появились специальные круизы для женщин, отдыхающих одни, отели "only adults" на побережье без детей, а также курорты с акцентом на фитнес, йогу и массаж.
По данным статистического управления Чехии, почти треть домохозяйств в стране сегодня состоит из одного человека. Молодые откладывают создание семьи, всё больше людей ведут холостяцкий образ жизни. Логично, что растёт и число тех, кто решается на путешествия без компании.
Самая малочисленная группа соло-путешественников — молодёжь, но даже среди неё интерес постепенно увеличивается. Вдобавок стоит учитывать вдовство или разводы: люди продолжают путешествовать, но уже без спутников.
Парадоксально, но такие поездки могут быть полезны и для пары. Временное расстояние помогает понять, насколько важен партнёр, проверить доверие и укрепить самооценку. Человек, оставшийся дома, учится ценить отношения сильнее, а путешественник получает возможность взглянуть на себя и на свои желания под другим углом.
Как выбрать направление для первого соло-путешествия?
Лучше начать с безопасных и туристически развитых стран, где легко ориентироваться.
Дороже ли путешествовать одному?
Иногда да, так как нельзя разделить расходы на жильё. Но можно сэкономить, выбирая хостелы или акции авиакомпаний.
Что делать, если одиноко?
Общайтесь с местными жителями, посещайте групповые занятия — йогу, экскурсии, мастер-классы.
Уточнения
Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.
