Круизы, йога и отели: как индустрия подстраивается под соло-туристов

Туризм

За последние два десятилетия заметно выросло число людей, предпочитающих путешествовать в одиночку. Такой формат отдыха уже перестал быть экзотикой: он выбирается как молодыми, так и зрелыми туристами, летом и зимой. Для одних это способ расслабиться и побыть наедине с собой, для других — возможность исследовать новые места без оглядки на чужие интересы.

соло-путешествия
Фото: unsplash.com by Biel Morro bielmb, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
соло-путешествия

Рост числа соло-путешественников

По данным туристических агентств, на долю индивидуальных туристов приходится примерно каждый двадцатый путешественник. За последние шесть лет их количество увеличилось почти на треть. Особенно выделяется группа женщин в возрасте 45-55 лет: именно они чаще других отправляются в поездки без спутников.

Причины у всех разные. Кто-то не может путешествовать вместе с партнёром из-за работы или заботы о семье. Другие просто хотят испытать новое чувство свободы. Туристическая индустрия быстро подстроилась под этот тренд: появились специальные круизы для женщин, отдыхающих одни, отели "only adults" на побережье без детей, а также курорты с акцентом на фитнес, йогу и массаж.

Почему выбирают одиночные поездки

  • Самостоятельность. Человек полностью полагается на себя, а значит, учится принимать решения и справляться с трудностями.
  • Самопознание. В одиночестве проще разобраться в своих мыслях и желаниях.
  • Свобода выбора. Не нужно идти на компромиссы — можно отдыхать так, как хочется.
  • Новые знакомства. Когда путешествуешь один, шансы познакомиться с местными жителями и другими туристами возрастают.

Социальные изменения

По данным статистического управления Чехии, почти треть домохозяйств в стране сегодня состоит из одного человека. Молодые откладывают создание семьи, всё больше людей ведут холостяцкий образ жизни. Логично, что растёт и число тех, кто решается на путешествия без компании.

Самая малочисленная группа соло-путешественников — молодёжь, но даже среди неё интерес постепенно увеличивается. Вдобавок стоит учитывать вдовство или разводы: люди продолжают путешествовать, но уже без спутников.

Советы шаг за шагом для соло-путешественников

  1. Начните с коротких поездок на 2-3 дня, чтобы привыкнуть к формату.
  2. Планируйте маршрут заранее: бронируйте жильё и продумывайте транспорт.
  3. Держите при себе копии документов и контакты экстренных служб.
  4. Общайтесь с местными — это поможет почувствовать атмосферу страны.
  5. Уделите время себе: фитнес, СПА, чтение книги у моря или прогулка по горам.

А что если поездка в одиночку укрепит отношения?

Парадоксально, но такие поездки могут быть полезны и для пары. Временное расстояние помогает понять, насколько важен партнёр, проверить доверие и укрепить самооценку. Человек, оставшийся дома, учится ценить отношения сильнее, а путешественник получает возможность взглянуть на себя и на свои желания под другим углом.

FAQ

Как выбрать направление для первого соло-путешествия?
Лучше начать с безопасных и туристически развитых стран, где легко ориентироваться.

Дороже ли путешествовать одному?
Иногда да, так как нельзя разделить расходы на жильё. Но можно сэкономить, выбирая хостелы или акции авиакомпаний.

Что делать, если одиноко?
Общайтесь с местными жителями, посещайте групповые занятия — йогу, экскурсии, мастер-классы.

Мифы и правда

  • Миф: в одиночку ездят только интроверты.
    Правда: среди соло-путешественников много активных и общительных людей.
  • Миф: это небезопасно.
    Правда: при подготовке и соблюдении правил безопасности риск не выше, чем в группе.

3 интересных факта

  1. Женщины старше 45 лет — самая активная категория соло-путешественников в Европе.
  2. Всё больше круизных компаний предлагают специальные тарифы для одиночных туристов.
  3. Отели "adults only" стали одним из самых популярных вариантов для соло-гостей.

Исторический контекст

  • В начале 2000-х годов одиночные поездки считались редкостью.
  • К 2010-м туроператоры начали предлагать специальные программы для соло-путешественников.
  • В 2020-х годах сегмент стал массовым и продолжает активно расти.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
