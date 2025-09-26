Греция объявила войну посуточной аренде жилья: квартиры превращают в крепости безопасности

Краткосрочная аренда жилья, которая ещё недавно воспринималась как удобный вариант для туристов и способ подзаработать для владельцев квартир, сегодня всё чаще становится причиной споров и ограничений. Греческое правительство объявило о расширении мер против Airbnb и подобных сервисов. Теперь запрет распространяется на пять популярных направлений: Салоники, Санторини, Ханья, Парос и Халкидики.
Ранее аналогичные правила уже действовали в центральной части Афин, и срок их применения продлили до 2026 года. Теперь же власти пытаются сдержать рост аренды и нехватку жилья и в туристических регионах.
За последние два года массовое размещение жилья на онлайн-платформах привело к сокращению предложения на рынке долгосрочной аренды. Это вызвало рост цен более чем на 20%.
Особенно остро проблема проявляется:
Местные жители всё чаще жалуются: найти доступное жильё для постоянного проживания становится практически невозможно.
С 1 октября вступает в силу обновлённая система регулирования краткосрочной аренды. Власти Греции чётко разделяют жильё на несколько категорий:
Теперь каждая сдаваемая в аренду квартира должна соответствовать ряду требований:
Иностранные собственники обязаны получить греческий номер НДС, чтобы исполнять налоговые обязательства. Без этого сдавать жильё будет невозможно.
Что считается краткосрочной арендой?
Любая аренда до 59 дней без дополнительных услуг, даже если жильё сдаётся напрямую, а не через платформу.
Сколько объектов можно сдавать без уплаты НДС?
До двух. Если у вас три и более — начисляется 13% НДС на все договоры.
Какие штрафы за нарушения?
5000 евро за первое нарушение, 10 000 за второе в течение года, 20 000 за третье.
Миф: ограничения убьют туристический рынок.
Правда: меры направлены не на запрет, а на регулирование, чтобы сохранить баланс между туризмом и жильём для местных.
Миф: зарегистрироваться в реестре сложно.
Правда: процедура упрощена, главное — предоставить документы и получить номер объекта.
2010-е годы: бурный рост Airbnb в Греции.
2020-е: начало ограничительных мер в Афинах.
2024: расширение правил на Салоники, Санторини, Ханью, Парос и Халкидики.
Уточнения
Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Столица и крупнейший город — Афины Государственный язык — греческий.
