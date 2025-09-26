Греция объявила войну посуточной аренде жилья: квартиры превращают в крепости безопасности

Краткосрочная аренда жилья, которая ещё недавно воспринималась как удобный вариант для туристов и способ подзаработать для владельцев квартир, сегодня всё чаще становится причиной споров и ограничений. Греческое правительство объявило о расширении мер против Airbnb и подобных сервисов. Теперь запрет распространяется на пять популярных направлений: Салоники, Санторини, Ханья, Парос и Халкидики.

Ранее аналогичные правила уже действовали в центральной части Афин, и срок их применения продлили до 2026 года. Теперь же власти пытаются сдержать рост аренды и нехватку жилья и в туристических регионах.

Почему ограничения стали необходимыми

За последние два года массовое размещение жилья на онлайн-платформах привело к сокращению предложения на рынке долгосрочной аренды. Это вызвало рост цен более чем на 20%.

Особенно остро проблема проявляется:

в Салониках, где число предложений через Airbnb растёт, а традиционные квартиры для местных исчезают;

в Ханье на Крите, где муниципалитет настаивает на срочных ограничениях;

на Санторини, Паросе и в Халкидиках, где ажиотажный спрос со стороны туристов усугубил жилищный кризис.

Местные жители всё чаще жалуются: найти доступное жильё для постоянного проживания становится практически невозможно.

Новые правила: что изменится

С 1 октября вступает в силу обновлённая система регулирования краткосрочной аренды. Власти Греции чётко разделяют жильё на несколько категорий:

Аренда до 59 дней без дополнительных услуг (кроме постельного белья) считается краткосрочной. Сдача жилья от 60 дней и более приравнивается к долгосрочной аренде, требующей подачи налоговой декларации. Если владелец предоставляет дополнительные услуги (уборка, питание), то объект признаётся туристическим размещением, а значит, нужно регистрировать предпринимательскую деятельность.

Новые обязательства для владельцев

Теперь каждая сдаваемая в аренду квартира должна соответствовать ряду требований:

страхование гражданской ответственности;

справка электрика о состоянии системы;

датчики дыма, реле утечки, огнетушители;

планы эвакуации и аптечка;

сертификаты дезинсекции и борьбы с вредителями;

список экстренных номеров;

документация по вентиляции, кондиционированию и освещению.

А что если владелец — иностранец

Иностранные собственники обязаны получить греческий номер НДС, чтобы исполнять налоговые обязательства. Без этого сдавать жильё будет невозможно.

FAQ

Что считается краткосрочной арендой?

Любая аренда до 59 дней без дополнительных услуг, даже если жильё сдаётся напрямую, а не через платформу.

Сколько объектов можно сдавать без уплаты НДС?

До двух. Если у вас три и более — начисляется 13% НДС на все договоры.

Какие штрафы за нарушения?

5000 евро за первое нарушение, 10 000 за второе в течение года, 20 000 за третье.

Мифы и правда

Миф: ограничения убьют туристический рынок.

Правда: меры направлены не на запрет, а на регулирование, чтобы сохранить баланс между туризмом и жильём для местных.

Миф: зарегистрироваться в реестре сложно.

Правда: процедура упрощена, главное — предоставить документы и получить номер объекта.

3 интересных факта

Афины стали одним из первых городов Европы, где ограничили Airbnb на уровне государства. В Ханье на Крите доля краткосрочной аренды в отдельных районах достигла 50% жилья. В Греции впервые ввели обязательное страхование ответственности именно для владельцев арендного жилья.

Исторический контекст

2010-е годы: бурный рост Airbnb в Греции.

2020-е: начало ограничительных мер в Афинах.

2024: расширение правил на Салоники, Санторини, Ханью, Парос и Халкидики.

Уточнения

Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Столица и крупнейший город — Афины Государственный язык — греческий.

