Лисицы меняют шкуру: деревня в Тверской области превратится в курорт федерального масштаба

3:51
Туризм

До 2027 года в Тверской области реализуют масштабный проект, способный заметно изменить туристическую карту региона. В Калининском округе начнётся строительство современного рекреационного кластера, центральным объектом которого станет загородный комплекс Encore Resort в деревне Лисицы.

Тверская область
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тверская область

"Инвестпроект реализуется группой компаний Encore и рассчитан до 2027 года. Он предполагает привлечение 10,2 млрд рублей инвестиций и создание более 350 новых рабочих мест, что станет важным драйвером для развития региональной экономики", — говорится в сообщении пресс-службы правительства Тверской области.

Основные объекты кластера

На территории комплекса планируется разместить гостиницу, рестораны, кафе, благоустроенные зоны отдыха с бассейном и пляжем. Жилые корпуса построят в необычной архитектурной форме — это будут трёхэтажные блоки, соединённые переходами.

В проект также входит:

  • конференц-зал для деловых мероприятий и форумов;
  • спортивный центр с залами и теннисными кортами;
  • многофункциональное пространство для проведения выставок и культурных событий;
  • инфраструктура для занятий конным спортом.

Такой набор решений позволит объединить семейный отдых, деловой туризм и спортивные активности.

Советы шаг за шагом: как спланировать поездку

  1. Следите за этапами открытия: сначала начнут работать гостиница и рестораны, позже откроются спорткомплекс и конюшни.
  2. Забронируйте номер заранее — спрос на новые объекты обычно высок.
  3. Обратите внимание на комбинированные турпакеты: проживание + экскурсии + спорт.
  4. Для деловых встреч заранее уточняйте доступность конференц-зала.
  5. Если едете с детьми, уточните программы семейного отдыха.

А что если…

А что если комплекс станет площадкой для крупных событий? Возможно, сюда начнут приезжать делегации для форумов, спортивные команды на сборы, а также туристы, ищущие отдых уровня "всё включено" в пределах центральной России. Это позволит Тверской области конкурировать с Подмосковьем и даже курортами Черноморья.

FAQ

Как выбрать номер в Encore Resort?
Лучше заранее уточнить расположение: в жилых блоках будет тише, а в отеле ближе к ресторанам и бассейну.

Сколько будет стоить проживание?
Ожидается широкий диапазон: от стандартных номеров до апартаментов премиум-класса. Цены станут известны ближе к открытию.

Что лучше для семейного отдыха: отель или жилой корпус?
Семьям подойдут блоки с отдельными входами, а отель больше рассчитан на краткосрочные визиты.

Мифы и правда

  • Миф: такие проекты интересны только деловым туристам.
    Правда: комплекс рассчитан и на семейный отдых, и на спорт.
  • Миф: региональные курорты уступают зарубежным.
    Правда: новые кластеры предлагают сервис по международным стандартам.

3 интересных факта

  1. Деревня Лисицы выбрана не случайно: здесь живописная природа и близость к Твери.
  2. Encore Resort станет одним из крупнейших частных вложений в туризм Центральной России.
  3. Проект объединяет отель, спорткомплекс и конюшню — редкое сочетание для российских курортов.

Исторический контекст

  • 2010-е: акцент на малые гостиницы и базы отдыха.
  • 2020-е: рост инвестиций в крупные кластеры.
  • 2027: плановый ввод Encore Resort.

Уточнения

Тверска́я о́бласть (с 1935 по 1990 год — Калининская область) — субъект Российской Федерации. Входит в состав Центрального федерального округа, является частью Центрального экономического района. Административный центр — Тверь.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
