Лисицы меняют шкуру: деревня в Тверской области превратится в курорт федерального масштаба

До 2027 года в Тверской области реализуют масштабный проект, способный заметно изменить туристическую карту региона. В Калининском округе начнётся строительство современного рекреационного кластера, центральным объектом которого станет загородный комплекс Encore Resort в деревне Лисицы.
"Инвестпроект реализуется группой компаний Encore и рассчитан до 2027 года. Он предполагает привлечение 10,2 млрд рублей инвестиций и создание более 350 новых рабочих мест, что станет важным драйвером для развития региональной экономики", — говорится в сообщении пресс-службы правительства Тверской области.
На территории комплекса планируется разместить гостиницу, рестораны, кафе, благоустроенные зоны отдыха с бассейном и пляжем. Жилые корпуса построят в необычной архитектурной форме — это будут трёхэтажные блоки, соединённые переходами.
В проект также входит:
Такой набор решений позволит объединить семейный отдых, деловой туризм и спортивные активности.
А что если комплекс станет площадкой для крупных событий? Возможно, сюда начнут приезжать делегации для форумов, спортивные команды на сборы, а также туристы, ищущие отдых уровня "всё включено" в пределах центральной России. Это позволит Тверской области конкурировать с Подмосковьем и даже курортами Черноморья.
Как выбрать номер в Encore Resort?
Лучше заранее уточнить расположение: в жилых блоках будет тише, а в отеле ближе к ресторанам и бассейну.
Сколько будет стоить проживание?
Ожидается широкий диапазон: от стандартных номеров до апартаментов премиум-класса. Цены станут известны ближе к открытию.
Что лучше для семейного отдыха: отель или жилой корпус?
Семьям подойдут блоки с отдельными входами, а отель больше рассчитан на краткосрочные визиты.
Уточнения
Тверска́я о́бласть (с 1935 по 1990 год — Калининская область) — субъект Российской Федерации. Входит в состав Центрального федерального округа, является частью Центрального экономического района. Административный центр — Тверь.
