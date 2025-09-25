Бразилия устанавливает новый стандарт: что изменится для туристов в отелях этой зимой

3:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Этой зимой туристов в Бразилии ждут новые правила заселения и выезда из отелей и хостелов. Министерство туризма утвердило единый стандарт: теперь продолжительность проживания фиксируется на 24 часа, а три часа из этого времени отводятся на уборку и подготовку номеров. Это решение должно сделать рынок гостеприимства прозрачнее, исключить скрытые платежи и повысить качество обслуживания.

Фото: commons.wikimedia.org by Майк Пил (www.mikepeel.net), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бразилия

Что изменилось для гостей и отелей

Ранее практика заселения и выезда могла сильно варьироваться: в одном отеле просили покинуть номер в 10 утра, в другом — разрешали оставаться до 14:00. Многие туристы жаловались, что фактическое время проживания оказывалось меньше оплаченного.

Теперь отели обязаны заранее сообщать клиентам точное время check-in и check-out. Кроме того, все расходы на уборку включаются в стоимость проживания — взимать дополнительные сборы запрещено.

Советы шаг за шагом для туристов

При бронировании уточняйте время заселения и выезда — отель обязан сообщить его заранее. Планируйте поездки так, чтобы три часа на уборку не застали вас врасплох. Если нужен ранний заезд или поздний выезд, уточняйте тарифы и бронируйте услугу заранее. Используйте онлайн-регистрацию через QR-код, чтобы сократить время на ресепшн.

Сохраняйте все электронные подтверждения — это гарантия прозрачности расчётов.

А что если отели не будут соблюдать правила?

Министерство туризма предупредило, что нарушения повлекут проверки и штрафы. Однако эксперты считают, что большинству гостиниц выгодно соблюдать новые нормы, так как они повышают доверие туристов и облегчают работу персонала.

FAQ

Когда вступают в силу новые правила?

С 15 декабря этого года. У отелей есть три месяца на адаптацию.

Можно ли заселиться раньше 15:00?

Да, но только по согласованию и за дополнительную плату, без ущерба санитарным нормам.

Придётся ли платить за уборку отдельно?

Нет. Стоимость уборки включена в цену проживания, скрытые сборы запрещены.

Мифы и правда

Миф: новые правила сделают проживание дороже.

Правда: цены останутся прежними, уборка уже входит в стоимость.

Правда: цены останутся прежними, уборка уже входит в стоимость. Миф: гости потеряют часть оплаченного времени.

Правда: заселение и выезд стандартизированы, время на уборку учтено.

Правда: заселение и выезд стандартизированы, время на уборку учтено. Миф: цифровая регистрация усложнит процесс.

Правда: она ускорит оформление и позволит заранее вносить данные.

Три интересных факта

В Бразилии 13 официальных классификаций гостиничных объектов — от хостелов до курортов.

QR-коды впервые массово внедряются в систему регистрации гостей.

Подобные стандарты в Латинской Америке вводятся впервые на государственном уровне.

Исторический контекст

До 2000-х годов в Бразилии не существовало единых правил для check-in/check-out.

В 2010-е годы начали вводить первые рекомендации, но они были добровольными.

Реформа 2025 года стала первой попыткой стандартизировать рынок на всей территории страны.

Уточнения

Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil ) — суверенное государство в Южной Америке. Является крупнейшей страной Южной Америки и Латинской Америки как по территории, так и по численности населения. Столица — город Бразилиа.

