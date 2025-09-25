Бразилия устанавливает новый стандарт: что изменится для туристов в отелях этой зимой

Этой зимой туристов в Бразилии ждут новые правила заселения и выезда из отелей и хостелов. Министерство туризма утвердило единый стандарт: теперь продолжительность проживания фиксируется на 24 часа, а три часа из этого времени отводятся на уборку и подготовку номеров. Это решение должно сделать рынок гостеприимства прозрачнее, исключить скрытые платежи и повысить качество обслуживания.
Ранее практика заселения и выезда могла сильно варьироваться: в одном отеле просили покинуть номер в 10 утра, в другом — разрешали оставаться до 14:00. Многие туристы жаловались, что фактическое время проживания оказывалось меньше оплаченного.
Теперь отели обязаны заранее сообщать клиентам точное время check-in и check-out. Кроме того, все расходы на уборку включаются в стоимость проживания — взимать дополнительные сборы запрещено.
Министерство туризма предупредило, что нарушения повлекут проверки и штрафы. Однако эксперты считают, что большинству гостиниц выгодно соблюдать новые нормы, так как они повышают доверие туристов и облегчают работу персонала.
Когда вступают в силу новые правила?
С 15 декабря этого года. У отелей есть три месяца на адаптацию.
Можно ли заселиться раньше 15:00?
Да, но только по согласованию и за дополнительную плату, без ущерба санитарным нормам.
Придётся ли платить за уборку отдельно?
Нет. Стоимость уборки включена в цену проживания, скрытые сборы запрещены.
Уточнения
