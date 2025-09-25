Туризм на грани: США теряют миллиарды из-за исчезнувших северных туристов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:52
Туризм

Этим летом привычная картина на границе США и Канады заметно изменилась. Миллионы канадцев, которые обычно ездили к южным соседям за покупками, развлечениями или просто ради короткого уик-энда, остались дома или отправились дальше — в Европу и Азию.

Ниагарский водопад
Фото: commons.wikimedia.org by Photo (c)2007 Helen Filatova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ниагарский водопад

По данным Статистического управления Канады, количество поездок сократилось более чем на 3 миллиона по сравнению с прошлым годом. Для США это обернулось потерей почти трёх миллиардов долларов.

Как менялись поездки канадцев

Десятилетиями трансграничный туризм был частью повседневной жизни. Быстрые визиты в Буффало за скидками, бейсбольные матчи в Детройте или прогулки по Нью-Йорку создавали устойчивый поток путешественников. Эти поездки не требовали больших затрат, имели низкий углеродный след и были привычной традицией. Но летом 2025 года эта привычка дала сбой.

Основные цифры показывают серьёзный спад:

  • июнь: 2 млн поездок (-24,1% к 2024 году);
  • июль: 2,07 млн (-28,2%);
  • август: 2,32 млн (-26,3%).

Особенно пострадали автомобильные маршруты: минус 2,7 млн пересечений границы за три месяца.

Экономические последствия для США

Каждая поездка канадца приносила в среднем $944. Потеря более 3 миллионов визитов означает недополученные 2,83 млрд долларов. Для штатов, расположенных у границы, это особенно болезненно.

  • Нью-Йорк: мог лишиться до $560 млн прямых расходов канадцев.
  • Мичиган: потери оцениваются в 515 млн долларов прямых расходов и почти миллиард долларов общей ценности.

А что если тенденция сохранится?

Если спад трансграничного туризма продолжится, многие приграничные города могут потерять устойчивость. Для Буффало, Детройта и Ниагара-Фолс это означает сокращение рабочих мест и падение налоговых поступлений. Одновременно Канада может выиграть: больше денег останется внутри страны, что поддержит её гостиничный и ресторанный бизнес.

FAQ

Почему канадцы меньше ездили в США летом 2025 года?
Причины комплексные: рост цен, ослабление канадского доллара, привлекательность дальних направлений.

Какие штаты США пострадали сильнее всего?
Нью-Йорк, Мичиган и Вашингтон — у них наиболее активные пограничные переходы.

Куда канадцы летают чаще вместо США?
Популярность набрали Европа, Карибы и Азия.

Три интересных факта

  1. Через три крупнейших пункта пропуска (Буффало, Детройт и Блейн) проходит основная часть всего трафика.
  2. В 2024 году Нью-Йорк принял более 315 млн туристов, но всего лишь 1,7 млрд долларов пришлось на канадцев.
  3. Даже при падении канадских поездок американцы в Канаду ездят стабильнее: спад составил всего 5-7%.

Исторический контекст

  • В XX веке трансграничные поездки в Штаты считались символом "бесшовной границы".
  • После 2001 года и усиления контроля потоки сократились, но восстановились к 2010-м.
  • Лето 2025 года стало в США первым с таким резким спадом за последние десятилетия.

Уточнения

Кана́да (англ. Canada фр. Canada) — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире. Граница Канады и США является самой протяжённой общей границей в мире.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
