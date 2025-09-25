Туризм на грани: США теряют миллиарды из-за исчезнувших северных туристов

Этим летом привычная картина на границе США и Канады заметно изменилась. Миллионы канадцев, которые обычно ездили к южным соседям за покупками, развлечениями или просто ради короткого уик-энда, остались дома или отправились дальше — в Европу и Азию.
По данным Статистического управления Канады, количество поездок сократилось более чем на 3 миллиона по сравнению с прошлым годом. Для США это обернулось потерей почти трёх миллиардов долларов.
Десятилетиями трансграничный туризм был частью повседневной жизни. Быстрые визиты в Буффало за скидками, бейсбольные матчи в Детройте или прогулки по Нью-Йорку создавали устойчивый поток путешественников. Эти поездки не требовали больших затрат, имели низкий углеродный след и были привычной традицией. Но летом 2025 года эта привычка дала сбой.
Основные цифры показывают серьёзный спад:
Особенно пострадали автомобильные маршруты: минус 2,7 млн пересечений границы за три месяца.
Каждая поездка канадца приносила в среднем $944. Потеря более 3 миллионов визитов означает недополученные 2,83 млрд долларов. Для штатов, расположенных у границы, это особенно болезненно.
Если спад трансграничного туризма продолжится, многие приграничные города могут потерять устойчивость. Для Буффало, Детройта и Ниагара-Фолс это означает сокращение рабочих мест и падение налоговых поступлений. Одновременно Канада может выиграть: больше денег останется внутри страны, что поддержит её гостиничный и ресторанный бизнес.
Почему канадцы меньше ездили в США летом 2025 года?
Причины комплексные: рост цен, ослабление канадского доллара, привлекательность дальних направлений.
Какие штаты США пострадали сильнее всего?
Нью-Йорк, Мичиган и Вашингтон — у них наиболее активные пограничные переходы.
Куда канадцы летают чаще вместо США?
Популярность набрали Европа, Карибы и Азия.
Уточнения
Кана́да (англ. Canada фр. Canada) — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире. Граница Канады и США является самой протяжённой общей границей в мире.
