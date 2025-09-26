Что даст новый стандарт в гостиницах Бразилии: порядок или потери для туристов

С 15 декабря в Бразилии вступает в силу новый стандарт: сутки в гостинице теперь фиксированы — 24 часа. Но три из них обязаны уходить на уборку. Если вы заселились в 15:00, то выехать придётся уже к полудню следующего дня.
Для многих путешественников это выглядит как "минус" оплаченного времени. Раньше правила часто зависели от отеля, и туристы жаловались на задержки заселения или слишком ранние выселения.
Плюс нововведений — цифровизация. Теперь гости смогут пройти регистрацию заранее по ссылке или QR-коду. Это экономит время, избавляет от бумажной волокиты и создаёт единую базу данных для туротрасли.
Минус: три часа отдыха уходят на уборку, и фактически время пребывания сокращается.
Плюс: больше прозрачности — нельзя "срезать" сутки за счёт хитрых правил отеля.
Для гостиниц новые правила — это порядок и предсказуемость. Но им придётся перестроить графики уборки и обновить системы бронирования. Туристы же чувствуют, что их свободу ограничили.
Ранее можно было "выбить" поздний выезд или раннее заселение без доплат, а теперь такие услуги оплачиваются отдельно. Зато цифровая регистрация ускоряет процесс и делает его современнее.
Минус: ощущение, что оплаченные сутки стали короче.
Плюс: страна приблизилась к международным стандартам и избавила туристов от хаоса.
Новый закон — шаг к модернизации туризма в Бразилии. Для гостей это меньше сюрпризов, но и меньше свободы. Для отелей — порядок и доверие. Осталось лишь понять: стоит ли минус трёх часов ради плюс цифрового сервиса и предсказуемости?
