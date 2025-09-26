Что даст новый стандарт в гостиницах Бразилии: порядок или потери для туристов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:34
Туризм

С 15 декабря в Бразилии вступает в силу новый стандарт: сутки в гостинице теперь фиксированы — 24 часа. Но три из них обязаны уходить на уборку. Если вы заселились в 15:00, то выехать придётся уже к полудню следующего дня.

Туристка с детьми в отеле
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Туристка с детьми в отеле

Для многих путешественников это выглядит как "минус" оплаченного времени. Раньше правила часто зависели от отеля, и туристы жаловались на задержки заселения или слишком ранние выселения.

QR-код вместо паспортов

Плюс нововведений — цифровизация. Теперь гости смогут пройти регистрацию заранее по ссылке или QR-коду. Это экономит время, избавляет от бумажной волокиты и создаёт единую базу данных для туротрасли.

Что туристы теряют, а что выигрывают

  • Минус: три часа отдыха уходят на уборку, и фактически время пребывания сокращается.

  • Плюс: больше прозрачности — нельзя "срезать" сутки за счёт хитрых правил отеля.

Что облегчает жизнь отелям и усложняет её туристам

Для гостиниц новые правила — это порядок и предсказуемость. Но им придётся перестроить графики уборки и обновить системы бронирования. Туристы же чувствуют, что их свободу ограничили.

Минус три часа отдыха, плюс цифровой сервис

Ранее можно было "выбить" поздний выезд или раннее заселение без доплат, а теперь такие услуги оплачиваются отдельно. Зато цифровая регистрация ускоряет процесс и делает его современнее.

Как в других странах

  • В Европе стандартное время заезда — с 14:00, выезда — до 11:00 или 12:00.
  • В Азии чаще всего действует "правило 12 часов" (с полудня до полудня).
  • В США отели закладывают несколько часов на уборку.
  • Бразилия фактически закрепила эти практики законом и сделала обязательными для всех гостиниц.

Что сближает Бразилию с Европой, а что отталкивает туристов

  • Минус: ощущение, что оплаченные сутки стали короче.

  • Плюс: страна приблизилась к международным стандартам и избавила туристов от хаоса.

Новый закон — шаг к модернизации туризма в Бразилии. Для гостей это меньше сюрпризов, но и меньше свободы. Для отелей — порядок и доверие. Осталось лишь понять: стоит ли минус трёх часов ради плюс цифрового сервиса и предсказуемости?

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
