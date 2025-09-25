Путеводный свет для туриста: эти маяки превратились из ориентиров в символы притяжения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:44
Туризм

Маяк — это не только навигационное сооружение. Для моряков он всегда был символом надежды и спасения, а для путешественников — ещё и архитектурной жемчужиной. Многие из них стали достопримечательностями и настоящими туристическими магнитами. Рассмотрим несколько маяков, которые поражают красотой и историей.

Маяк Сплит-Рок, Миннесота, США
Фото: commons.wikimedia.org by Jim Sorbie, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маяк Сплит-Рок, Миннесота, США

Анива, Сахалин, Россия

Один из самых известных маяков России стоит на скале Сивучья у берегов Сахалина. Построенный японцами в 1939 году, он возвышается на 31 метр и имеет необычную овальную пристройку. Когда-то в башне было девять этажей: дизельная, склады, кухня, жилые комнаты для дежурных. Дальность света достигала 32 км. Сейчас маяк заброшен, но остаётся популярным объектом для туристов и фотографов.

Керморван, Бретань, Франция

Маяк на мысе Керморван — самая западная точка материковой Франции. Каменная башня высотой 20 м соединена с сушей гранитным мостом и напоминает средневековую крепость. Сооружение построено в 1849 году и сегодня работает в автоматическом режиме. С 2022 года к нему пускают экскурсии: здесь можно подняться по винтовой лестнице и увидеть Атлантику с высоты.

Линдау, Бавария, Германия

Единственный маяк Баварии расположен на Боденском озере. Высотой 33 м, он украшен большими часами — редкость для подобных объектов. Построенный в середине XIX века, он постепенно модернизировался: от масла и керосина до электричества и радиосигналов. Сегодня туристы поднимаются на его смотровую площадку, чтобы полюбоваться гаванью и озером.

Пти-Мину, Бретань, Франция

На входе в гавань Бреста стоит маяк Пти-Мину, построенный в 1848 году. Его 26-метровая башня соединена с сушей арочным мостом, а в непогоду он загорается красным светом, предупреждая корабли о подводных скалах. Дальность действия — около 35 км.

Сплит-Рок, Миннесота, США

На берегу озера Верхнего маяк Сплит-Рок высотой 40 м был построен в 1910 году. Работал до конца 1960-х, а затем был признан памятником истории. Каждый год 10 ноября его зажигают на одну ночь — в память о крушении судна "Эдмунд Фитцджеральд", когда погибло 29 моряков. Сегодня этот маяк — часть исторического парка. Сюда приезжают любители "пейзажного туризма": виды на озеро Верхнее считаются одними из лучших в регионе. Летом вокруг проводятся фестивали, а осенью туристы специально приезжают за кадрами "золотой" листвы на фоне маяка.

Сравнение маяков

Маяк Страна Год постройки Высота Особенность
Анива Россия 1939 31 м Девять этажей, японское строительство
Керморван Франция 1849 20 м Башня-крепость, экскурсии с 2022 года
Линдау Германия 1850-е 33 м Часы на фасаде, единственный в Баварии
Пти-Мину Франция 1848 26 м Красный свет в непогоду
Сплит-Рок США 1910 40 м Включается один раз в год в память о трагедии

Советы шаг за шагом

  1. Планируйте поездку в летний сезон - доступ к маякам часто ограничен зимой.

  2. Уточняйте расписание экскурсий: некоторые башни открыты только в определённые дни.

  3. Берите удобную обувь - подъём к маякам обычно проходит по лестницам или скалам.

  4. Захватите бинокль и фототехнику: виды со смотровых площадок впечатляют.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

— Игнорировать правила посещения → штрафы и закрытие доступа → заранее уточняйте регламент.
— Приезжать в плохую погоду → отсутствие видимости и опасность → выбирайте ясные дни.
— Подниматься без подготовки → усталость и риск срыва → рассчитывайте силы и время.

Плюсы и минусы посещения маяков

Плюсы Минусы
Живописные виды и история Часто труднодоступные места
Атмосфера уединения Погодные ограничения
Возможность увидеть редкие памятники Ограниченный доступ внутрь
Отличные фотолокации Требуется физическая подготовка

FAQ

Можно ли попасть внутрь маяков?
Да, но не всех: например, Керморван и Линдау открыты для экскурсий, Анива — заброшен.

Насколько безопасно посещать маяки?
В туристических местах — безопасно. На заброшенных объектах важно соблюдать осторожность.

Какое время года лучше для поездки?
Поздняя весна и лето: погодные условия наиболее комфортные.

Мифы и правда

Миф: все маяки действуют.
Правда: многие сохранились как памятники, но не работают по назначению.

Миф: попасть к маяку можно только морем.
Правда: часть башен соединена с сушей мостами.

Миф: маяки — одинаковые башни.
Правда: каждый имеет уникальную архитектуру и историю.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
