Конкуренты напряглись: билеты могут упасть в цене на популярных курортах

Туризм

Nordwind завершила важный этап в работе с флотом: из-под двойной регистрации выведены пять лайнеров, ранее оформленных на бермудский реестр через лизинг AerCap. Это изменит географию полётов и гибкость расписания, а заодно откроет двери на более маржинальные международные направления. Уже видно, как компания перестраивает сеть: широкофюзеляжные борта вернулись с хранения на лето для массовых курортных перевозок из регионов, узкофюзеляжные усилили базовые хабы и "станы", а в расписании появились долгожданные южные чартеры.

самолёт авиакомпании Nordwind Airlines
Фото: Wikimedia Commons by Anna Zvereva is licensed under Public domain
самолёт авиакомпании Nordwind Airlines

Что произошло с парком и маршрутами

Дебермудизация коснулась пяти бортов: Airbus A321 RA-73325, два A330-300 RA-73848 и RA-73849, а также два Boeing 737-800 RA-73313 и RA-73321. Все они ранее находились в лизинге у AerCap и на практике уже работают на внутренних линиях и направлениях в Центральную Азию.

Летом широкофюзеляжные A330-300 вывели из хранения — они потребовались для высоких потоков из регионов в Сочи. Узкофюзеляжные A321 и Boeing 737-800 укрепили региональную сетку с баз в Казани, Санкт-Петербурге и Махачкале: здесь спрос распределён ровнее по сезонам и проще маневрировать мощностью.

Снятие двойной регистрации открывает доступ к более прибыльным международным рейсам. Какие именно города появятся первыми, пока не объявлено, продажи билетов по новым маршрутам не начались. Но в расписании уже стоят чартеры: Пхукет из Казани — 27 сентября, Пхукет из Новосибирска — 1 октября, Камрань из Москвы — 28 сентября на A330-300.

Текущая международная картина

На дальнем зарубежье Nordwind сейчас опирается на три "джамбо": два Boeing 777-200 и один 777-300ER. Эти машины обслуживают курортные дальнемагистральные направления из Москвы — Порламар, Варадеро, Кайо-Коко. Параллельно Boeing 737-800 и A321 закрывают устойчивый трафик в "станы": Бишкек из Казани, Ош из Тюмени, Худжанд и Душанбе из Казани и Уфы, Бохтар из Казани и Москвы — для этих рейсов двойная регистрация не была критичным ограничением.

Отдельная деталь: A330-300 RA-73850 вывели из-под бермудской регистрации более полугода назад, но самолёт стоял на хранении до середины сентября и на международные линии не выходил.

Что даёт вывод из-под двойной регистрации

Главный эффект — упрощение правового режима эксплуатации за рубежом и расширение "белого поля" для чартеров и регулярных международных рейсов. Проще согласовывать слоты в загруженных аэропортах, оперативнее менять тип борта под спрос, легче заходить в сложные цепочки полётов "регион — курорт — регион" без завязки на Москву. Для туроператоров это значит больше "длинных" пакетов и гибче блоки кресел, для пассажиров — шире выбор вылетов из регионов и меньше пересадок.

Сравнение: как распределяются задачи между типами лайнеров

Тип/борт Вместимость (типично) Дальность/роль Где задействуют сейчас
A330-300 (RA-73848/73849/73850) 275-335 Дальние и плотные курорты Сочи из регионов, Камрань (чартер), планируемые азиатские направления
Boeing 777-200/300ER 315-400+ Дальнемагистральные чартера Порламар, Варадеро, Кайо-Коко из Москвы
A321 (RA-73325) 185-220 Средняя дальность, региональные рейсы Региональная сеть, Центральная Азия, Пхукет (точечно)
Boeing 737-800 (RA-73313/73321) 170-189 Короткие/средние плечи Казань, Уфа, Махачкала — "станы"

Числа по креслам ориентировочные: точная схема зависит от конфигурации салона у конкретного борта.

Советы шаг за шагом: как пассажиру поймать "обновлённые" маршруты

  1. Следить за расписанием заранее. Новые международные рейсы часто появляются в слотах плечевого сезона — конец сентября, октябрь, ноябрь. Проверяйте "Расписание" на сайте авиакомпании и агрегаторы (Aviasales, OneTwoTrip, Tutu).

  2. Подписаться на рассылки туроператоров. Пхукет и Камрань часто идут пакетами у крупных игроков; блоки кресел на A330/777 расходятся быстрее, чем индивидуальные билеты.

  3. Смотреть вылеты из регионов. Казань, Новосибирск, Уфа, Махачкала дают шанс уйти от пересадки в Москве и взять прямой чартер.

  4. Гибкие даты — ниже цена. Выбирайте окно ±3-5 дней к желаемой дате: чартерные сетки живут волнами загрузки.

  5. Проверять тип борта при покупке. На этапе выбора рейса смотрите "тип ВС". На длинных ночных перелётах A330/777 комфортнее по шагу кресел и наличию IFE.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Брать "горящий" рейс из Москвы, игнорируя регионы → переплата и риск овербукинга → сравнить цену на вылет из Казани/Новосибирска; иногда пакетный тур с проживанием выходит дешевле голого билета.

  • Ждать начала продаж на "идеальную дату" → популярных дат может не быть в принципе → сразу бронировать доступные даты с бесплатной сменой (если тариф/агент допускает) или с опцией "заморозить цену".

  • Не учитывать тип самолёта на ночном сегменте → выше усталость и меньше шансов на удачные места → выбрать A330/777, заранее занять места у окна/в первом салоне через платный выбор.

А что если билеты пока не продаются?

Если направление есть в расписании, но продаж нет — это штатная история для чартера. Туроператоры формируют блоки, проходят финальные слоты, затем открывают продажи пакетами и/или частью мест на открытом рынке. Разумная тактика: мониторинг раз в 1-2 дня, подписка на уведомления о цене, план "Б" на соседние даты и альтернативный аэропорт вылета.

Плюсы и минусы для пассажира

Плюсы Минусы
Больше прямых рейсов из регионов на курорты Расписание может меняться ближе к вылету
Комфортные широкофюзеляжные борта на дальних плечах Часть мест уходит в блоки туроператоров
Потенциально ниже цены за счёт конкуренции и "длинных" пакетов На старте продаж выбор дат ограничен
Меньше пересадок и "ночёвок" в хабах Невозможность выбрать точную конфигурацию салона заранее

FAQ

Как понять, что самолёт уже дебермудизирован?

В открытых источниках это отражается по реестровым данным и отсутствию "двойной" отметки. Для пассажира практический показатель — расширение международной карты полётов именно этим бортом.

Что лучше для длительного перелёта — A330-300 или Boeing 777?

Оба варианта подходят. Часто A330 даёт тише салон и 2-4-2 в экономе, 777 — 3-4-3 (возможна плотная компоновка). Смотрите схему салона конкретного рейса и выбирайте места заранее.

Сколько стоят билеты на Пхукет/Камрань?

Цены зависят от пакета, даты и глубины покупки. На старте плечевого сезона выгоднее пакеты у туроператоров; индивидуальные тарифы подтягиваются ближе к вылету при неполной загрузке.

Мифы и правда

  • Миф: дебермудизация сразу означает десятки новых направлений.
    Правда: это создаёт возможность, но сетку расширяют постепенно — по слотам, спросу и флотным ресурсам.

  • Миф: на чартер всегда нельзя выбрать место.
    Правда: многие чартеры позволяют платный выбор кресел за 24-72 часа до вылета — проверяйте условия тарифа.

  • Миф: узкофюзеляжные самолёты не летают на международные линии.
    Правда: A321 и 737-800 активно закрывают Среднюю Азию и ближние направления, где спрос стабилен круглый год.

3 интересных факта

• Возврат A330-300 из хранения к лету — типичный ход под сезонные пики: курортная ёмкость растёт быстрее, чем регулярный бизнес-трафик.
• Региональные базы (Казань, СПб, Махачкала) снижают нагрузку на московские хабы и экономят пассажиру 4-8 часов пути.
• На ряде азиатских направлений турпакет "перелёт + отель" с блоком кресел обходится дешевле самостоятельного билета в высокий сезон.

Исторический контекст: как развивались "дальние" чартера

  1. Этап географии: сначала — ближние курорты и "станы", затем дальние острова под 777.

  2. Этап флотный: приход широкофюзеляжных (A330/777) и рост доли чартеров в плечевой сезон.

  3. Этап юридический: вывод из-под двойной регистрации как база для упрощения зарубежной эксплуатации и гибкости сетки.

Что это значит для рынка

Для пассажиров — шанс чаще летать напрямую из регионов на азиатские курорты и получать более комфортные дальние перелёты. Для туроператоров — удобные "длинные" программы на A330/777, меньше зависимость от пересадок в хабах. Для авиакомпании — больше свободы манёвра мощностью и возможность точнее подбирать тип борта под спрос конкретной недели.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
