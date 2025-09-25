Серая зона туризма исчезнет? Госдума меняет закон о формировании туров

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:39
Туризм

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который меняет само понятие "туристский продукт" и вводит особенности его формирования в зависимости от вида туризма — выездного, въездного или внутреннего.

здание госдумы рф
Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
здание госдумы рф

Документ предлагает уточнить, что турпродукт — это комплекс услуг, предоставляемых по договору за общую цену, и в него обязательно включаются проживание и как минимум одна дополнительная услуга.

Что изменится для разных видов туризма

  • Выездной туризм — остаётся прежняя схема: перелёт из России в страну пребывания и размещение в отеле.
  • Внутренний и въездной туризм — в турпакет включается проживание на территории РФ плюс дополнительная услуга: трансфер, аренда транспорта, питание, экскурсия, услуги гида или инструктора.

Важно: если комплекс услуг формирует сам отель (например, "проживание + питание"), это не будет считаться турпродуктом.

Зачем нужны изменения

По словам главы экспертного совета РСТ Николая Литаренко, определение "турпродукта" не менялось с 1996 года. Оно было создано для выездного туризма, когда главной задачей было регулировать поездки за границу. Сегодня приоритеты сместились к внутреннему и въездному туризму, и новые правила должны это отразить.

"Принятие законопроекта приведет к позитивным изменениям: повысится безопасность туристов, финансовые гарантии туроператоров будут распространяться на внутренние поездки, сократится серая зона авторских туров", — отметил Литаренко.

Сравнение: старое и новое определение

Период Определение турпродукта Особенности
1996 год Перевозка + размещение Сфокусировано на выездных турах
2024 год (проект) Проживание + минимум одна услуга (трансфер, экскурсия, питание и т. д.) Ориентировано на внутренний и въездной туризм

Советы шаг за шагом: что это значит для туриста

  • Проверяйте туроператора. Новый закон усилит контроль за легальными компаниями и исключит "серые" туры.

  • Смотрите состав пакета. Теперь в тур может входить не только проживание, но и дополнительные услуги.

  • Ожидайте больше предложений. Региональные компании получат налоговые льготы, что позволит расширить ассортимент.

  • Безопасность выше. Финансовые гарантии будут действовать и для внутренних поездок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать требования к турпродукту → серая зона и недобросовестные продавцы → контроль и единые правила.
  • Завышенный список обязательных услуг → риск роста цен → предложение РСТ сократить перечень.
  • Быстрое внедрение "Электронной путевки" → сбои в системе → переходный период, как предлагают эксперты.

А что если поправки не примут?

Если предложения РСТ проигнорируют, перечень дополнительных услуг может остаться слишком широким. Это усложнит работу туроператоров, а туристы могут столкнуться с ростом цен из-за обязательного включения опций, которыми не все пользуются.

Плюсы и минусы законопроекта

Плюсы Минусы
Усиление контроля за туррынком Риск перегрузки туроператоров
Финансовые гарантии и безопасность Возможный рост цен на туры
Льготы по НДС для компаний Нужен переходный период для "Электронной путевки"
Сокращение серого сектора Слишком широкий перечень дополнительных услуг

FAQ

Что такое "туристский продукт" по-новому?
Комплекс услуг, включающий проживание и хотя бы одну дополнительную услугу (трансфер, экскурсию и т. д.).

Коснётся ли это индивидуальных поездок?
Нет, изменения касаются только туров, формируемых туроператорами.

Когда закон вступит в силу?
После прохождения всех чтений и утверждения, возможен переходный период.

Мифы и правда

Миф: законопроект ограничит свободу самостоятельных путешественников.
Правда: он регулирует только работу туроператоров.

Миф: теперь все туры станут дороже.
Правда: налоговые льготы и единые правила должны компенсировать часть затрат.

Миф: внутренний туризм останется без изменений.
Правда: именно внутренние поездки станут главной зоной применения нового закона.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
