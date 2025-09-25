Серая зона туризма исчезнет? Госдума меняет закон о формировании туров

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который меняет само понятие "туристский продукт" и вводит особенности его формирования в зависимости от вида туризма — выездного, въездного или внутреннего.
Документ предлагает уточнить, что турпродукт — это комплекс услуг, предоставляемых по договору за общую цену, и в него обязательно включаются проживание и как минимум одна дополнительная услуга.
Важно: если комплекс услуг формирует сам отель (например, "проживание + питание"), это не будет считаться турпродуктом.
По словам главы экспертного совета РСТ Николая Литаренко, определение "турпродукта" не менялось с 1996 года. Оно было создано для выездного туризма, когда главной задачей было регулировать поездки за границу. Сегодня приоритеты сместились к внутреннему и въездному туризму, и новые правила должны это отразить.
"Принятие законопроекта приведет к позитивным изменениям: повысится безопасность туристов, финансовые гарантии туроператоров будут распространяться на внутренние поездки, сократится серая зона авторских туров", — отметил Литаренко.
|Период
|Определение турпродукта
|Особенности
|1996 год
|Перевозка + размещение
|Сфокусировано на выездных турах
|2024 год (проект)
|Проживание + минимум одна услуга (трансфер, экскурсия, питание и т. д.)
|Ориентировано на внутренний и въездной туризм
Проверяйте туроператора. Новый закон усилит контроль за легальными компаниями и исключит "серые" туры.
Смотрите состав пакета. Теперь в тур может входить не только проживание, но и дополнительные услуги.
Ожидайте больше предложений. Региональные компании получат налоговые льготы, что позволит расширить ассортимент.
Безопасность выше. Финансовые гарантии будут действовать и для внутренних поездок.
Если предложения РСТ проигнорируют, перечень дополнительных услуг может остаться слишком широким. Это усложнит работу туроператоров, а туристы могут столкнуться с ростом цен из-за обязательного включения опций, которыми не все пользуются.
|Плюсы
|Минусы
|Усиление контроля за туррынком
|Риск перегрузки туроператоров
|Финансовые гарантии и безопасность
|Возможный рост цен на туры
|Льготы по НДС для компаний
|Нужен переходный период для "Электронной путевки"
|Сокращение серого сектора
|Слишком широкий перечень дополнительных услуг
Что такое "туристский продукт" по-новому?
Комплекс услуг, включающий проживание и хотя бы одну дополнительную услугу (трансфер, экскурсию и т. д.).
Коснётся ли это индивидуальных поездок?
Нет, изменения касаются только туров, формируемых туроператорами.
Когда закон вступит в силу?
После прохождения всех чтений и утверждения, возможен переходный период.
— Миф: законопроект ограничит свободу самостоятельных путешественников.
Правда: он регулирует только работу туроператоров.
— Миф: теперь все туры станут дороже.
Правда: налоговые льготы и единые правила должны компенсировать часть затрат.
— Миф: внутренний туризм останется без изменений.
Правда: именно внутренние поездки станут главной зоной применения нового закона.
