Медовый месяц как за миллион: почему молодожёны выбирают Петербург вместо Мальдив

Российский рынок свадебных туров переживает удивительный подъём: всё больше молодых пар выбирают не просто традиционный банкет, а полноценное романтическое путешествие с тщательно продуманной программой. Современные предложения охватывают широкий спектр — от камерных прогулок в городе до роскошных экспедиций в горах. Туроператоры отмечают, что за последние несколько лет интерес к медовым месяцам и сопутствующим услугам вырос более чем в полтора раза, а разнообразие локаций и форматов впечатляет даже искушённых путешественников.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Молодожёны

Свадебный тур как новая традиция

Свадебный тур сегодня — это не только медовый месяц, но и полноценный комплекс услуг: девичники, мальчишники, проживание гостей, экскурсионные и гастрономические программы. По данным "Яндекса", интерес к таким предложениям вырос на 51% всего за пару лет. Это говорит о том, что пары всё чаще предпочитают доверять организацию своего праздника профессионалам.

"Санкт-Петербург, без сомнения, является идеальным местом для проведения свадебных торжеств и путешествий", — заявили представители туроператора "Невские сезоны".

По словам специалистов, именно северная столица остаётся одним из самых популярных направлений благодаря своей архитектуре, атмосфере и широкому выбору отелей для фотосессий и романтических программ.

Советы шаг за шагом

Определите бюджет заранее и обсудите его с туроператором. Выберите формат: спокойный отдых или активные приключения. Продумайте развлечения для гостей: мастер-классы, фотосессии, вечеринки. Забронируйте отель, учитывая стиль свадьбы и количество участников. Используйте дополнительные сервисы: аренду автомобилей, SPA-программы, услуги фотографа.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: заказывать услуги в последний момент.

Последствие: отсутствие мест в отелях, высокие цены.

Альтернатива: бронировать минимум за 3-6 месяцев.

Ошибка: полагаться только на отзывы в интернете.

Последствие: разочарование в услугах.

Альтернатива: работать напрямую с проверенными туроператорами.

Ошибка: недооценивать расходы на развлечения.

Последствие: выход за рамки бюджета.

Альтернатива: включать в пакет только действительно важные услуги.

А что если…

Что если пара хочет объединить свадьбу и медовый месяц в одной локации? Всё чаще молодожёны выбирают именно такой формат: церемония проходит, например, в Петергофе, а затем пара сразу отправляется в путешествие по области или даже за границу. Это позволяет сэкономить время и деньги, а главное — избежать лишних переездов.

